Новосибирские хирурги поставили на ноги мужчину, который 14 лет был прикован к инвалидному креслу

Врачи травматологи-ортопеды Новосибирского НИИТО им. Цивьяна прооперировали пациента из Грузии, чтобы тот снова смог ходить. Бакур Шенгелия 14 лет назад попал в аварию на отдыхе в Турции. На родине ему отказались помочь, и семья привезла его в Новосибирск.

«После аварии брат провел в коме 3 месяца, — делится воспоминаниями сестра пациента Марина. — Там ему сделали операцию, спасли жизнь, после чего удалось доставить его обратно в Грузию на машине скорой помощи. Но на этом история не заканчивается».

Ровно 14 лет назад Бакур и его семья начали бороться с приговором — его заверили, что он уже никогда не сможет ходить. Мужчина уже перепробовал разные методы восстановления: ему делали массажи, он ездил к хирургам в Тбилиси на дополнительные обследования.