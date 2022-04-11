Новосибирские хирурги поставили на ноги мужчину, который 14 лет был прикован к инвалидному креслу

Врачи травматологи-ортопеды Новосибирского НИИТО им. Цивьяна прооперировали пациента из Грузии, чтобы тот снова смог ходить. Бакур Шенгелия 14 лет назад попал в аварию на отдыхе в Турции. На родине ему отказались помочь, и семья привезла его в Новосибирск.
«После аварии брат провел в коме 3 месяца, — делится воспоминаниями сестра пациента Марина. — Там ему сделали операцию, спасли жизнь, после чего удалось доставить его обратно в Грузию на машине скорой помощи. Но на этом история не заканчивается».
Ровно 14 лет назад Бакур и его семья начали бороться с приговором — его заверили, что он уже никогда не сможет ходить. Мужчина уже перепробовал разные методы восстановления: ему делали массажи, он ездил к хирургам в Тбилиси на дополнительные обследования.
«Как только родители слышали, что где-то принимает хороший врач, они сразу ехали к нему, никогда не опускали руки. Но везде ответ был один: с такой спинномозговой травмой брат никогда не сможет ходить, нужно с этим смириться. Наш папа даже обращался к президенту Грузии с просьбой о помощи, и было распоряжение направить Бакура к хирургу, но везде мы слышали отказ», — рассказывает сестра Бакура Марина.
Два года назад Марина узнала о нейрохирурге Вячеславе Ступаке из Новосибирского НИИТО им. Цивьяна и приехала к нему на прием с фотографиями брата и результатами обследования. Доктор сразу объяснил, что у Бакура не такая сильная травма, чтобы он не смог ходить. Может, бегать он и не будет, но ходить, пусть медленно, но сможет.
Женщину также проконсультировал и Игорь Пахомов — он со своей командой специализируется на травмах стопы. После аварии ноги мужчины были сильно деформированы и забинтованы.
Травматолог-ортопед, доктор медицинских наук.
«Для меня и моих коллег это история достаточно типичная, таких пациентов у нас много, мы знаем, что с ними делать. Бакур в это время находился в Грузии, и все общение между нами происходило по видеосвязи. Но даже этого нам хватило, чтобы оценить возможность проведения операции. А потом случилась пандемия и операцию пришлось отложить на 2,5 года», — рассказывает врач.
В ноябре прошлого года семья наконец-то смогла оформить визу и прилететь в Новосибирск. Вместе с Бакуром приехали сестра Марина и отец мужчины.
Сама операция прошла в январе, она длилась около 7 часов. К вечеру Бакура уже привезли в палату. На следующий день у мужчины была первая перевязка, на которой он первый раз за 14 лет увидел свои ноги без гипса и бинтов.
«В случае Бакура мы видим типичную для нас картинку: после комы пациент начал восстанавливаться, и уже пришла пора вставать на ноги, но сделать этого он не смог. Не потому что у него спинномозговые повреждение, а потому что за это время сформировались грубые фиксированные деформации стоп», — поясняет Игорь Пахомов.
Врачи провели мужчине одномоментную коррекцию деформации обеих стоп, внутреннюю фиксацию металлоконструкциями и костную аутопластику. Хирурги уверены, что со временем Бакур полностью восстановится.
«В пятницу прошла операция, а в понедельник он уже сам встал. Было видно, что ему трудно. Во вторник Бакур уже свободно держал спину! Мы ждем от него еще больших успехов. Думаю, что через 2 месяца он уже начнет ходить и вернется домой не в инвалидном кресле», — делится эмоциями сестра Марина.
Вместе с семьей успешной операции радуются и сотни человек, которые узнали про Бакура из социальных сетей. Марина рассказывала про брата, надеясь, что историю увидят люди с таким же диагнозом и поймут, что никогда нельзя опускать руки.
«Когда мы уезжали, я сделала пост в социальных сетях, где рассказала, что вот, мы едем в Новосибирск, надеемся, что нам помогут. С тех пор люди нас поддерживают, каждый день ждут новостей, пишут благодарности докторам. У меня был первый пост с фотографией, где мы в автобусе все едем, и я ее подписала „Большая дорога — большие надежды!“ Я была уверена, что Бакур сможет встать на ноги», — заключила Марина.