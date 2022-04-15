По словам врачей, у 25-летней жительницы Амурской области высокий риск образования тромбов на генетическом уровне. В 2020 году у нее уже была тромбоэмболия легочной артерии (закупорка артерии тромбом), которая развилась на фоне приема оральных контрацептивов без контроля системы гемостаза (задача этой системы — сохранение жидкого состояния крови и остановка кровотечений). Позже тромбоэмболия легочной артерии перешла у молодой женщины в хроническую форму.

Чтобы удалить новые тромбы, в Центре Мешалкина пациентке провели в прошлом году еще одну большую операцию — с использованием искусственного кровообращения. Такие люди должны постоянно принимать антикоагулянтные препараты, но на время беременности терапию пришлось отменить. И вот новый тромб — уже в сердце. Чтобы он не оторвался, врачи решились на экстренное вмешательство.