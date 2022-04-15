Хирурги НМИЦ им. Мешалкина удалили женщине на 27-й неделе беременности флотирующий (плавающий) тромб из правого предсердия — он был размером 2х3 см. Извлекали его с помощью специального инструмента в форме капюшона, который захватывает сгусток крови — тромбэкстрактора.
По словам врачей, у 25-летней жительницы Амурской области высокий риск образования тромбов на генетическом уровне. В 2020 году у нее уже была тромбоэмболия легочной артерии (закупорка артерии тромбом), которая развилась на фоне приема оральных контрацептивов без контроля системы гемостаза (задача этой системы — сохранение жидкого состояния крови и остановка кровотечений). Позже тромбоэмболия легочной артерии перешла у молодой женщины в хроническую форму.
Чтобы удалить новые тромбы, в Центре Мешалкина пациентке провели в прошлом году еще одну большую операцию — с использованием искусственного кровообращения. Такие люди должны постоянно принимать антикоагулянтные препараты, но на время беременности терапию пришлось отменить. И вот новый тромб — уже в сердце. Чтобы он не оторвался, врачи решились на экстренное вмешательство.
Генеральный директор НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
- Дожидаться родоразрешения или дозревания плода до более сохранного веса и возраста и оперировать позже было рискованно из-за вероятного отрыва тромба. Это представляло смертельную опасность: объемный тромб на тонкой ножке мог в любой момент оторваться и мигрировать в легочную артерию, перекрыв ее просвет. Проконсультировавшись с акушером-гинекологом, мы приняли решение о вмешательстве, — рассказал профессор Александр Чернявский, директор Центра Мешалкина.
Операцию проводили под контролем чреспищеводной эхокардиографии — через небольшой разрез в яремной вене над ключицей хирурги провели в правое предсердие тромбэкстрактор и успешно извлекли тромб. Несмотря на большой срок беременности у пациентки, помощь акушеров-гинекологов и проведение экстренных родов не потребовались. Уже на 5-й день будущую маму выписали домой.
Как понять, что образовался опасный тромб
6 факторов, влияющих на образование тромбов:
прием гормональных противозачаточных таблеток,
беременность,
курение,
операция,
избыточный вес,
болезни сердца.
Ранее врачи рассказывали о признаках, которые могут указать на образование смертельно опасного тромба.
По словам сосудистого хирурга Медицинского центра в Балтиморе Винсента Нури, наиболее распространенные признаки тромбоза в голени или бедре:
отек,
боль,
повышение температуры
эритема — покраснение кожи.
При образовании тромба в руке, что бывает реже наблюдаются такие симптомы:
отек,
боль,
покалывание или дискомфорт при движении локтя или запястья.
Признаки тромба в легком:
одышка (особенно при физической нагрузке),
боль в груди,
обмороки,
быстрое или нерегулярное сердцебиение.