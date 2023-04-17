Лучшие врачи государственных клиник Петербурга в 2023 году определены

В феврале-марте 2023 года руководители государственных клиник Петербурга, ректоры медицинских вузов, врачи, профильные чиновники и представители страховых медицинских организаций получили анкеты, в которых назвали лучших, по их мнению, врачей, работающих в государственных клиниках города.
По результатам обработки анкет в номинации «Лучший врач» победили пять специалистов:
Турмасова Оксана Геннадьевна, кардиолог, СПб ГБУЗ «Александровская больница»;
Слепцов Илья Валерьевич, хирург-эндокринолог, Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ;
Орлов Александр Владимирович, пульмонолог, СПБ ГБУЗ «Детская городская больница Святой Ольги»;
Попов Сергей Валерьевич, руководитель Городского центра эндоскопической урологии и новых технологий СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»;
Пташников Дмитрий Александрович, заведующий травматолого-ортопедическим отделением, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена».
В номинации «За инновации в медицине» победителем стал Гуляев Дмитрий Александрович, руководитель Лаборатории интегративных нейрохирургических технологий ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России.
В номинации «За верность профессии» — Скоромец Александр Анисимович, невролог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова.
В номинации «Лучшая больница» в 2023 году лидером стала СПб ГБУЗ «Городская больница №40».
Кроме экспертного в рамках премии проходило и народное голосование — в номинации «Спасибо, доктор». В результате больше всего читателей назвали следующие имена:
лучший терапевт — Фатцарова Алана Артуровна, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №120».
лучший педиатр — Шалаева Елена Николаевна, Детское поликлиническое отделение №25 СПб ГБУЗ «Поликлиника №88».
Также по традиции премий прошлых лет редакция портала «Доктор Питер» выбрала три наиболее выдающихся случая в медицинской практике в Петербурге. В 2023 году мы наградим три команды спасения, истории о подвигах которых уже можно прочитать на портале:
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова — за победу над смертельным заболеванием;
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России — за операцию на позвоночнике неродившейся девочки;
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» — за спасение студента из Колумбии.
До конца апреля все победители премии «Доктор Питер — государственная медицина» получат дипломы. Подробнее о том, как проходило голосование и интервью с победителями премии, вы сможете прочитать в итоговом материале на портале «Доктор Питер».