Это вещество в зубной пасте защищает от кариеса и делает зубы крепче

Кариес неприятен в любом возрасте, но для людей постарше, особенно при низких доходах, это становится серьезной проблемой. Лечение у стоматолога недешевое, а зубы с возрастом разрушаются все быстрее.
«Прогрессирование и тяжесть кариозных поражений связано с потерей минералов, дисбактериозом биопленки зубов, высоким потреблением сахара, а также со снижением функций слюны», — приходят к выводу ученые из Таиланда.
Слюна смывает бактерии с эмали, помогает притоку кальция и фосфора к поверхности зубов, заживляет раны на слизистой. А когда во рту сухость, здоровье зубов под угрозой.
Причины сухости во рту
Атрофия слюнных желез, которая нередко развивается в пожилом возрасте;
прием препаратов для снижения давления, антидепрессантов или лекарств от заболеваний ЖКТ (ингибиторы протонной помпы);
одновременный прием сразу нескольких лекарств;
лучевая или химиотерапия;
курение и злоупотребление алкоголем;
аутоиммунные болезни.
Один из способов, как облегчить сухость рта, — ежедневное использовать специальные спреи или так называемые «заменители слюны». И здесь тайские ученые решили проверить, какие компоненты подобных средств работают лучше всего.
В продаже можно найти множество различных заменителей слюны, но исследователи создали свой — на основе прополиса.
В экстракте прополиса 30% воска, 50% смол и растительных бальзамов, 10% эфирных масел, 5% органических соединений, в том числе фенольные вещества. По словам ученых, эти вещества обеспечивают терапевтические свойства прополиса: снижают активность микробов, борются с воспалением, заживляют раны.
«Кроме того, прополис — богатый источник таких элементов, как магний, никель, кальций, серебро и медь. Эти микроэлементы в смолистых компонентах помогают удерживать и накапливать ионы на поверхности зуба, что усиливает минерализацию структуры зуба. Прополис также усилил высвобождение ионов и способствовал прикреплению фосфата кальция к структуре зуба», —
Еще один полезный эффект от добавки — экстракт прополиса образует смолистую пленку, что предотвращает проникновение кислот и тем самым защищает зубы от разрушения.
Кстати, другое исследование
Но не обошлось без ложки дегтя в «бочке с прополисом».
«Проблема с экстрактом прополиса заключается в его потенциальной способности вызывать окрашивание зубов из-за его желтого цвета. Это может оказать негативное влияние на эстетический вид, особенно при регулярном использовании», — предупреждают ученые.
А вот прополис в составе зубной пасты на цвете зубов точно не отразится. Кроме того, в качестве альтернативы авторы исследования предлагают использовать заменители слюны с экстрактом алоэ вера.
«Основные компоненты алоэ вера включают полисахариды, органические кислоты, фенольные соединения и минералы, которые обеспечивают увлажняющий эффект, противовоспалительные свойства и заживление ран для сухой слизистой оболочки у пациентов с ксеростомией (сухостью во рту. — Прим. ред.)», — говорят авторы.
Исследование ливанских стоматологов
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
«Ученые из Таиланда захотели помочь больным с ксеростомией, появляющейся после химио- и радиотерапии. Они подмешали в искусственную слюну прополис, и посмотрели что будет.
Оказалось, что прополис восстанавливает зубной дентин, который скрывается под эмалью. От этого зубы становятся более устойчивыми к кариесу, и меньше «сыплются». Это у онкобольных, пролеченных химиотерапией или же облученных.
Однако понятно, что пользу от полоскания зубов прополисом получат и вполне обычные люди с кариесом, то есть каждый первый», —