Продлить жизнь можно, если грамотно выстраивать свое ежедневное расписание и следить за меню, говорят врачи. Так, базовые правила для многих понятны и знакомы с самого детства: нужно заниматься спортом, стараться как можно больше двигаться, вовремя ложиться спать, разнообразно питаться, как можно реже есть сладкое, жирное и соленое.

По словам известной телеведущей, врача-терапевта Елены Малышевой к некоторым продуктам все же стоит присмотреться. Если вы добавите их в свой ежедневный рацион, то они помогут вам чувствовать себя лучше и прожить дольше.