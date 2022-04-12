Елена Малышева назвала три популярных продукта, которые помогают продлить жизнь
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Продлить жизнь можно, если грамотно выстраивать свое ежедневное расписание и следить за меню, говорят врачи. Так, базовые правила для многих понятны и знакомы с самого детства: нужно заниматься спортом, стараться как можно больше двигаться, вовремя ложиться спать, разнообразно питаться, как можно реже есть сладкое, жирное и соленое.

По словам известной телеведущей, врача-терапевта Елены Малышевой к некоторым продуктам все же стоит присмотреться. Если вы добавите их в свой ежедневный рацион, то они помогут вам чувствовать себя лучше и прожить дольше.

Елена Малышева
Елена Малышева
Терапия

Врач-терапевт, ведущая и автор книг о здоровье

В список продуктов для долголетия вошли 3 овоща:

  • петрушка;

  • красный лук;

  • морковь.

Так, например, красный лук — чемпион среди всех овощей по содержанию флавоноидов, антиоксидантных веществ. Именно они защищают наши клетки от старения, рассказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!» Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала. Кроме того, красный лук способен защитить организм от риска развития болезни Альцгеймера.

Петрушка содержит много калия. «Он защищает нас от подъемов артериального давления», — говорит терапевт. Выше всего концентрация этого элемента в замороженной петрушке.

В зелени также содержится 820 процентов дневной нормы витамина К. Он необходим для правильной работы кроветворной системы и быстрого заживления ран. Чтобы восполнить потребность организма в витамине К, достаточно добавлять петрушку в салаты, творог или просто съедать 1-2 веточки каждый день.

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Говоря о моркови, важно упомянуть, что в этом овоще содержится много клетчатки. Ее дефицит может привести к проблемам с кожей, кишечником, а также отразиться на вашем аппетите и общем самочувствии. Ведущие программы добавили, что полезнее есть не сырую морковь, а высушенный овощ, в который не добавляли сахар и соль. «В этом случае происходит снижение всасывания холестерина в кишечнике благодаря тому, что клетчатка этот холестерин частично захватывает и выводит из организма», — объяснили эксперты.

Многие исследования подтверждают, что содержащиеся в моркови каротиноиды способны снижать риск-сердечно сосудистых заболеваний, развитие рака груди и простаты. Голландские ученые также доказали, что те, кто часто ест морковь, а точнее — получают α- и β-каротин (около 10 мг в день) — гораздо реже заболевают диабетом 2 типа. Чем еще полезен этот овощ и что будет с организмом, если есть его каждый день, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Кстати

Продлить жизнь могут и наши обычные повседневные привычки. Например, принимая определенные витамины и отказавшись от сахара, можно продлить молодость и повысить шансы на долголетие. О простых приемах, которые помогут сохранить красоту и прожить дольше, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Софья Хромова