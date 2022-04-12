Продлить жизнь можно, если грамотно выстраивать свое ежедневное расписание и следить за меню, говорят врачи. Так, базовые правила для многих понятны и знакомы с самого детства: нужно заниматься спортом, стараться как можно больше двигаться, вовремя ложиться спать, разнообразно питаться, как можно реже есть сладкое, жирное и соленое.
По словам известной телеведущей, врача-терапевта Елены Малышевой к некоторым продуктам все же стоит присмотреться. Если вы добавите их в свой ежедневный рацион, то они помогут вам чувствовать себя лучше и прожить дольше.
Врач-терапевт, ведущая и автор книг о здоровье
В список продуктов для долголетия вошли 3 овоща:
петрушка;
красный лук;
морковь.
Так, например, красный лук — чемпион среди всех овощей по содержанию флавоноидов, антиоксидантных веществ. Именно они защищают наши клетки от старения, рассказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!» Выпуск передачи
Петрушка содержит много калия. «Он защищает нас от подъемов артериального давления», — говорит терапевт. Выше всего концентрация этого элемента в замороженной петрушке.
В зелени также содержится 820 процентов дневной нормы витамина К. Он необходим для правильной работы кроветворной системы и быстрого заживления ран. Чтобы восполнить потребность организма в витамине К, достаточно добавлять петрушку в салаты, творог или просто съедать 1-2 веточки каждый день.
Говоря о моркови, важно упомянуть, что в этом овоще содержится много клетчатки. Ее дефицит может привести к проблемам с кожей, кишечником, а также отразиться на вашем аппетите и общем самочувствии. Ведущие программы добавили, что полезнее есть не сырую морковь, а высушенный овощ, в который не добавляли сахар и соль. «В этом случае происходит снижение всасывания холестерина в кишечнике благодаря тому, что клетчатка этот холестерин частично захватывает и выводит из организма», — объяснили эксперты.
Многие исследования подтверждают, что содержащиеся в моркови каротиноиды способны снижать риск-сердечно сосудистых заболеваний, развитие рака груди и простаты. Голландские ученые также доказали, что те, кто часто ест морковь, а точнее — получают α- и β-каротин (около 10 мг в день) — гораздо реже заболевают диабетом 2 типа. Чем еще полезен этот овощ и что будет с организмом, если есть его каждый день, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати
Продлить жизнь могут и наши обычные повседневные привычки. Например, принимая определенные витамины и отказавшись от сахара, можно продлить молодость и повысить шансы на долголетие. О простых приемах, которые помогут сохранить красоту и прожить дольше, можно прочитать ЗДЕСЬ.