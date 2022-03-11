С возрастом каждый человек меняется, меняются и потребности его организма. У пожилых хуже усваиваются полезные вещества и микроэлементы, иначе работает обмен веществ. Людям старше 60 лет стоит пересмотреть свой привычный рацион для хорошего самочувствия.

Есть пять простых правил, которые помогут людям в возрасте правильно питаться.

Ешьте пищу, богатую белками и витаминами

Старение нашего организма напрямую связано с сокращением числа клеток разного типа тканей и их деградацией. Это происходит из-за того, что вещества, нужные для регенерации, усваиваются куда хуже, чем в молодом возрасте. Именно поэтому чем старше человек — тем больше ему нужно белков, жиров, углеводов и клетчатки.

Особенное внимание нужно обратить именно на белок: его дефицит может заставить человека страдать от слабости и усталости. Кроме того, при недостатке белка страдают ткани различных органов — в том числе и мозга.

Людям в возрасте стоит есть побольше мяса — в нем много белка, кальция и железа. Если есть хотя бы одно мясное блюдо в день, можно защитить организм от анемии и укрепить кости. Еще полезно будет добавить в рацион рыбу, птицу и кисломолочные продукты.