С возрастом каждый человек меняется, меняются и потребности его организма. У пожилых хуже усваиваются полезные вещества и микроэлементы, иначе работает обмен веществ. Людям старше 60 лет стоит пересмотреть свой привычный рацион для хорошего самочувствия.
Есть пять простых правил, которые помогут людям в возрасте правильно питаться.
Ешьте пищу, богатую белками и витаминами
Старение нашего организма напрямую связано с сокращением числа клеток разного типа тканей и их деградацией. Это происходит из-за того, что вещества, нужные для регенерации, усваиваются куда хуже, чем в молодом возрасте. Именно поэтому чем старше человек — тем больше ему нужно белков, жиров, углеводов и клетчатки.
Особенное внимание нужно обратить именно на белок: его дефицит может заставить человека страдать от слабости и усталости. Кроме того, при недостатке белка страдают ткани различных органов — в том числе и мозга.
Людям в возрасте стоит есть побольше мяса — в нем много белка, кальция и железа. Если есть хотя бы одно мясное блюдо в день, можно защитить организм от анемии и укрепить кости. Еще полезно будет добавить в рацион рыбу, птицу и кисломолочные продукты.
Витамины с возрастом тоже усваиваются хуже. Один из самых нужных для пожилого человека — витамин А. Он обладает антиоксидантными свойствами и спасает клетки от разрушения.
Главные источники витамина А:
Яичный желток;
Молоко;
Печень.
Еще один важный витамин для людей в возрасте — витамин D. Он нужен для нормального усвоение кальция. Основной источник витамина D — рыба.
Наконец, для хорошего самочувствия пожилым очень нужен витамин В12. Из-за нарушения секреции соляной кислоты в желудке он хуже усваивается из продуктов питания. Его дефицит может вызвать снижение жизненного тонуса и проблемы с психикой.
Помните про норму калорийности
Чем старше человек, тем меньше калорий ему надо. Впрочем, недоедать — тоже не лучшее решение в любом возрасте. У пожилых людей нередко есть проблемы или с лишним весом, или с истощением — как раз из-за недостаточного контроля калорийности пищи.
Важно помнить: в любом возрасте красивая фигура достигается за счет правильного питания, никаких волшебных таблеток не существует.
Пейте достаточно воды
Для нормальной работы пищеварения пожилым особенно важно получать достаточно жидкости. Без воды люди в возрасте могут страдать от запоров. А еще недостаток жидкости провоцирует проблемы с мочевыделительной системой и повышает нагрузку на почвы.
Поэтому после 60 лет особенно важно пить много воды и чая, есть супы и вареные овощи.
Добавляйте в пищу специи
Специи и приправы не только делают вкус пищи более ярким: они ускоряют обмен веществ и поддерживают аппетит. Корица, например, также разжижает кровь и снижает уровень вредного холестерина в крови.
Перец чили помогает избавиться от висцерального жира и защищает от некоторых видов рака. А куркума обладает противовоспалительными свойствами.
Впрочем, со специями все-таки не стоит перебарщивать — особенно тем, кто страдает от болезней ЖКТ.
Установите режим питания
Режим питания важен для людей в любом возрасте — а особенно для пожилых, у которых и так могут возникать проблемы с пищеварением и самочувствием.
Лучше всего будет организовать пятиразовый режим питания с завтраком, вторым завтраком, обедом, полдником и ужином. Желательно есть в определенные часы — так пище будет проще усваиваться. Такой подход прибавит человеку в возрасте сил и энергии, говорят