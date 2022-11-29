Петербургская организация «Общественный контроль» проверила 10 торговых марок жареных семян подсолнечника, которые многие так любят есть пачками — если начал, потом просто не остановиться. Прежде всего их исследовали на содержание кадмия — одного из самых токсичных тяжелых металлов, который отнесен к высокоопасным веществам.
Несмотря на токсичность, кадмий в семечках находят регулярно. Так, по словам общественников, экспертиза 2020 года показала, что кадмий присутствовал во всех проверенных образцах, причем в двух — в количестве выше предельной нормы, установленной Техрегламентом Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» — 0,2 мг/кг. По итогам экспертизы 2021 года превышение кадмия (0,21 мг/кг) было выявлено только в одном из десяти проверенных образцов семян подсолнечника. В этом году ситуация выглядит немного лучше — превышений действующей нормы не было ни у кого. Однако это не значит, что его не было совсем. В разных количествах его нашли во всех образцах.
— Минимальное содержание кадмия (0,028 мг/кг) было обнаружено в семечках из торговой сети «О’КЕЙ» (ТМ «О’КЕЙ daily», ООО «Торгово-производственная компания «Восход», Московская обл.), а максимальное — в продукции из торговой сети «Пятерочка» (ТМ «Красная цена», ООО «Велкен», Краснодарский край — 0,11 мг/кг) и ТМ «Don Semi» (ООО «Семья», Ставропольский край — 0,13 мг/кг), — сообщили в организации.
Как отмечают специалисты «Общественного контроля», условное количество кадмия, которое человек может потреблять с пищей без риска для здоровья, на самом деле меньше — оно колеблется на уровне от 0,05 до 0,2 мг/кг. Причем, как заверяют специалисты, треть от установленного относительно безопасного для человека уровня токсичного металла можно получить, съев всего лишь 100 граммов семян подсолнечника.
Чем опасен кадмий
По словам врачей, избыток кадмия в организме может приводить к поражению почек, нервной и костной систем — он разрушает минерализацию костей и мешает синтезу витамина D.
Также кадмий может аукнуться:
заболеваниями легких;
гипертонией;
анемией;
онкологией;
снижением иммунитета.
Как говорят общественники, чтобы отравиться кадмием, достаточно за раз употребить всего около 30 мг с пищей или около 15 мг — с жидкостью. Как и многие другие тяжелые металлы, кадмий обладает способностью накапливаться в организме — период его полувыведения составляет аж 10–35 лет.
Попасть в организм этот токсичный металл может не только с любимыми многими семечками. Кстати, в подсолнечном масле, особенно рафинированном, кадмия практически нет — он почти полностью оседает в жмыхе.
Высокое содержание кадмия бывает в
морепродуктах (в основном устрицы и мидии),
всех видах капусты,
шпинате,
щавеле,
базилике,
петрушке,
укропе,
злаках,
грибах,
орехах,
шроте,
жмыхе подсолнечника.
Также кадмий может попадать в наш организм при курении табака, с воздухом, при употреблении грязной воды и даже с кофе и чаем.
Сомнительное удовольствие или полезный продукт
Жареные семечки подсолнечника даже без кадмия считаются не самым полезным продуктом.
Они более чем наполовину состоят из растительного жира, а их пищевая ценность составляет свыше 600 ккал на 100 граммов. Поэтому увлекаться ими нежелательно. Особенно тем, кто следит за весом или имеет проблемы с ЖКТ — язвы, колит.
Кроме того, если у вас есть привычка постоянно их лузгать, вы рискуете повредить зубную эмаль и десны. Также они могут спровоцировать приступ аллергии, если есть склонность. А вот вопреки «бабушкиным страшилкам», заработать из-за семечек аппендицит — это скорее из области мифов. Как рассказывали в Мариинской больнице, никто толком не знает причину, почему у одних воспаляется аппендикс, а у других нет. Болезнь возникает практически на ровном месте, и ничто, как правило, не предвещает приближающийся приступ.
При этом полностью отказываться от семечек тоже не стоит — в них много полезного. К примеру, они богаты:
витамином Е — 32,2 мг на 100 г (при суточной норме 15 мг).
витаминами группы B. А это и витамин В1 — 1,84 мг на 100 г продукта, а также B2, B5, B6 и B9.
сырые семечки — еще и ниацином (это никотиновая кислота, или витамин В3), который нужен для нормальной работы нервной и пищеварительной систем, хорошего состояния кожи. В 100 граммах семечек содержится 8,335 мг ниацина.