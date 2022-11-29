Петербургская организация «Общественный контроль» проверила 10 торговых марок жареных семян подсолнечника, которые многие так любят есть пачками — если начал, потом просто не остановиться. Прежде всего их исследовали на содержание кадмия — одного из самых токсичных тяжелых металлов, который отнесен к высокоопасным веществам.

Несмотря на токсичность, кадмий в семечках находят регулярно. Так, по словам общественников, экспертиза 2020 года показала, что кадмий присутствовал во всех проверенных образцах, причем в двух — в количестве выше предельной нормы, установленной Техрегламентом Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» — 0,2 мг/кг. По итогам экспертизы 2021 года превышение кадмия (0,21 мг/кг) было выявлено только в одном из десяти проверенных образцов семян подсолнечника. В этом году ситуация выглядит немного лучше — превышений действующей нормы не было ни у кого. Однако это не значит, что его не было совсем. В разных количествах его нашли во всех образцах.

— Минимальное содержание кадмия (0,028 мг/кг) было обнаружено в семечках из торговой сети «О’КЕЙ» ( ТМ «О’КЕЙ daily», ООО «Торгово-производственная компания «Восход» , Московская обл.), а максимальное — в продукции из торговой сети «Пятерочка» ( ТМ «Красная цена», ООО «Велкен» , Краснодарский край — 0,11 мг/кг) и ТМ «Don Semi» (ООО «Семья» , Ставропольский край — 0,13 мг/кг), — сообщили в организации.

Как отмечают специалисты «Общественного контроля», условное количество кадмия, которое человек может потреблять с пищей без риска для здоровья, на самом деле меньше — оно колеблется на уровне от 0,05 до 0,2 мг/кг . Причем, как заверяют специалисты, треть от установленного относительно безопасного для человека уровня токсичного металла можно получить, съев всего лишь 100 граммов семян подсолнечника.

Чем опасен кадмий

По словам врачей, избыток кадмия в организме может приводить к поражению почек, нервной и костной систем — он разрушает минерализацию костей и мешает синтезу витамина D.

Также кадмий может аукнуться:

заболеваниями легких;

гипертонией;

анемией;

онкологией;

снижением иммунитета.

Как говорят общественники, чтобы отравиться кадмием, достаточно за раз употребить всего около 30 мг с пищей или около 15 мг — с жидкостью. Как и многие другие тяжелые металлы, кадмий обладает способностью накапливаться в организме — период его полувыведения составляет аж 10–35 лет.

Попасть в организм этот токсичный металл может не только с любимыми многими семечками. Кстати, в подсолнечном масле, особенно рафинированном, кадмия практически нет — он почти полностью оседает в жмыхе.

Высокое содержание кадмия бывает в

морепродуктах (в основном устрицы и мидии), всех видах капусты, шпинате, щавеле, базилике, петрушке, укропе, злаках, грибах, орехах, шроте, жмыхе подсолнечника.

Также кадмий может попадать в наш организм при курении табака, с воздухом, при употреблении грязной воды и даже с кофе и чаем.