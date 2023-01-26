Чудеса случаются: в Москве врачи поставили мужчину на ноги и нашли ему семью

— Во время разговора с социальным координатором он сообщил, что приехал издалека, в Москве на заработках. Есть супруга и дети, но после кражи телефона контакт с ними потерян, номеров не помнит. Знакомых в Москве нет, при выписке ехать некуда, — поделился главный врач.

Между тем после выполненной операции мужчина нуждался в помощи и уходе близких. Чудо случилось благодаря социальным координаторам больницы. Они направили запрос на поиск родственников. И нашли человека, чье имя и адрес совпали со сведениями о сыне пациента.

— Связались, молодой человек подтвердил, что это его отец. Сообщил, что семья ищет пациента уже полгода. Сын приехал за отцом на выписку со словами: «Не знаю, что бы было, если бы не вы», — продолжает Валерий Вечорко.

В итоге — хеппи-энд: мужчина вернулся в семью и продолжит проходить реабилитацию.