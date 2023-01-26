Чудеса случаются: в Москве врачи поставили мужчину на ноги и нашли ему семью

Эта история случилась с пациентом московской клинической больницы №15 имени Филатова, куда он поступил с переломом ноги. Как рассказал в своем телеграм-канале главный врач стационара Валерий Вечорко, у мужчины с собой не было ни документов, ни телефона.
главный врач ГБУЗ ГКБ 15 им. Филатова ДЗМ
— Во время разговора с социальным координатором он сообщил, что приехал издалека, в Москве на заработках. Есть супруга и дети, но после кражи телефона контакт с ними потерян, номеров не помнит. Знакомых в Москве нет, при выписке ехать некуда, —
Между тем после выполненной операции мужчина нуждался в помощи и уходе близких. Чудо случилось благодаря социальным координаторам больницы. Они направили запрос на поиск родственников. И нашли человека, чье имя и адрес совпали со сведениями о сыне пациента.
— Связались, молодой человек подтвердил, что это его отец. Сообщил, что семья ищет пациента уже полгода. Сын приехал за отцом на выписку со словами: «Не знаю, что бы было, если бы не вы», — продолжает Валерий Вечорко.
В итоге — хеппи-энд: мужчина вернулся в семью и продолжит проходить реабилитацию.
Просто поскользнулся и чуть не умер
В Подмосковье недавно спасали 46-летнего мужчину, который едва не умер после падения на скользкой улице.
Пациента привезли в Домодедовскую больницу с подозрением на перелом бедренной кости. Травма оказалась настолько тяжелой, что ему грозила ампутация ноги и даже летальный исход. Отломки кости фактически разорвали бедренную артерию, из-за чего мужчина потерял около двух литров крови — то есть треть от общего объема.
Но серьезных последствий удалось избежать — все благодаря работе мультидисциплинарной бригады врачей. Сначала пациенту удалили тромбы из поврежденного сосуда и восстановили его целостность с помощью специального сосудистого шва. Затем эндоваскулярные хирурги сделали стентирование поврежденной артерии, полностью ее восстановив. А врачи-травматологи выполнили пострадавшему от гололеда остеосинтез — соединили отломки бедренной кости металлическими винтами.