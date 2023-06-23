Врач Демьяновская объяснила, из-за чего могла погибнуть команда батискафа «Титан»

Если же корпус остается герметичным, а у находящихся внутри людей постепенно заканчивается кислород, то развивается гипоксия (кислородное голодание), затем аноксия (критическая нехватка кислорода). Эти состояния могут развиваться постепенно (день-два), в этом случае у человека появляется угнетение сознания: вялость, реже психомоторное возбуждение, могут быть галлюцинации. При резкой нехватке кислорода сознание утрачивается за минуты, при этом может развиться судорожный приступ.