Врач Демьяновская объяснила, из-за чего могла погибнуть команда батискафа «Титан»

Как погиб батискаф «Титан», который спустился почти на 4 км к затонувшему «Титанику» с людьми на борту, пока остается загадкой. Есть лишь версии. Накануне обломки «Титана» найдены в 200 метрах от носовой части «Титаника».
Официально
Есть версия, что «Титан» погиб уже через несколько часов после начала погружения. Сверхсекретная военная акустическая система ВМС США, предназначенная для обнаружения подлодок, зафиксировала звук взрыва батискафа «Титан» еще несколько дней назад, сообщает
В береговой охране США заявили, что экипаж «Титана» погиб из-за имплозии подводного судна: из-за давления воды батискаф с людьми буквально сжало, как банку, в 487 метрах от затонувшего «Титаника».
Найденные обломки батискафа «Титан» говорят о том, что аппарат схлопнулся, экипаж, скорее всего, погиб мгновенно, считает океанолог, преподаватель МГУ Сергей Мухаметов.
Врач рассказал «Доктору Питеру», что могли испытывать люди, находившиеся на борту «Титана».
Выжить бы не удалось
«В момент разгерметизации на большой глубине происходит мощный взрыв, направленный внутрь. Это значит, что находящиеся внутри люди погибают мгновенно от полученных травм, не успевая осознать, что произошло», — рассказывает врач Екатерина Демьяновская.
Если же каким-то образом травм при разгерметизации удалось бы избежать и человек, задержав дыхание, попытался бы очень быстро всплыть на поверхность (если говорить не об очень больших глубинах), выжить ему все равно бы не удалось из-за декомпрессионной (кессонной) болезни.
Она развивается из-за того, что на большой глубине давление значительно выше, чем на поверхности. При резком изменении давления молекулы газов в крови образуют пузырьки, на которые «налипают» тромбоциты и вместе с ними устремляются по кровотоку, перекрывая просветы сосудов разного калибра.
Человек при этом испытывает боль во всем теле и неврологические нарушения, иногда развиваются такие осложнения, как сердечный приступ, инсульт.
Что происходит при гипоксии
Если же корпус остается герметичным, а у находящихся внутри людей постепенно заканчивается кислород, то развивается гипоксия (кислородное голодание), затем аноксия (критическая нехватка кислорода). Эти состояния могут развиваться постепенно (день-два), в этом случае у человека появляется угнетение сознания: вялость, реже психомоторное возбуждение, могут быть галлюцинации. При резкой нехватке кислорода сознание утрачивается за минуты, при этом может развиться судорожный приступ.
Самочувствие человека при гипоксии определяется множеством параметров — от исходного состояния легких, наличия респираторных заболеваний (астма, ХОБЛ, поствоспалительные изменения, например после перенесенной коронавирусной инфекции) и резистентности мозга к гипоксии (в том числе отсутствие нарушения кровоснабжения головного мозга) до физической подготовки. Так, если человек перед погружением практиковал дыхательные техники, процесс угнетения сознания на фоне нехватки кислорода может протекать мягче и медленнее.