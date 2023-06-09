Без света и связи: фельдшер проехала 14 часов на квадроцикле, чтобы доставить пациента в больницу

Несколько дней назад в амбулаторию улуса Сорок позвонили с одной из далеких от райцентра зимних заимок: там серьезно пострадал мужчина около 45 лет. Пострадавший звонил врачам по спутниковому Интернету, электричества и другой связи в той местности нет. Он рассказал, что упал с коня и сильно повредился. По его предположению, у него были сломаны ребра: было тяжело дышать и сильные боли в груди. Однако подробнее расспросить мужчину доктор не успела: связь оборвалась. Больше мужчина на связь не выходил.