Без света и связи: фельдшер проехала 14 часов на квадроцикле, чтобы доставить пациента в больницу

Несколько дней назад в амбулаторию улуса Сорок позвонили с одной из далеких от райцентра зимних заимок: там серьезно пострадал мужчина около 45 лет. Пострадавший звонил врачам по спутниковому Интернету, электричества и другой связи в той местности нет. Он рассказал, что упал с коня и сильно повредился. По его предположению, у него были сломаны ребра: было тяжело дышать и сильные боли в груди. Однако подробнее расспросить мужчину доктор не успела: связь оборвалась. Больше мужчина на связь не выходил.
Дорога до местности Субаря к пострадавшему мужчине предстояла трудная. Как
Фельдшер из местного ФАПа в улусе Хурга отправилась на помощь на квадроцикле высокой проходимости, взяв с собой молодого парня-водителя. До пункта назначения они добирались 6 часов со скоростью 30-40 км/ч, обратно потребовалось больше времени — 8 часов. Но им удалось доставить пациента в Окинскую центральную районную больницу.
Как уточнили в минздраве, сейчас жизни мужчины ничто не угрожает, он получает необходимое лечение.
«Мы благодарим всех участников спасательной операции пациента. В таких суровых условиях, когда помощи ждать неоткуда, а на кону стоит человеческая жизнь, наши земляки всегда протягивают свою руку помощи», — отметили в Окинской ЦРБ.