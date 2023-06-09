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Без света и связи: фельдшер проехала 14 часов на квадроцикле, чтобы доставить пациента в больницу

Вдохновляющая история произошла в Бурятии. Чтобы оказать помощь пострадавшему мужчине, фельдшер вместе с водителем отправились в рискованную дорогу: в начале июня в горах уже началось таяние снегов.

9 июня 20232
Без света и связи: фельдшер проехала 14 часов на квадроцикле, чтобы доставить пациента в больницу
Источник:
unsplash.com

Несколько дней назад в амбулаторию улуса Сорок позвонили с одной из далеких от райцентра зимних заимок: там серьезно пострадал мужчина около 45 лет. Пострадавший звонил врачам по спутниковому Интернету, электричества и другой связи в той местности нет. Он рассказал, что упал с коня и сильно повредился. По его предположению, у него были сломаны ребра: было тяжело дышать и сильные боли в груди. Однако подробнее расспросить мужчину доктор не успела: связь оборвалась. Больше мужчина на связь не выходил.

Дорога до местности Субаря к пострадавшему мужчине предстояла трудная. Как рассказали в минздраве Бурятии, в начале июня в горах уже началось таяние снега, многочисленные ручейки и горные речки стали полноводными и перекрыли все доступные дороги. Но это не помешало медикам оказать помощь.

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Фельдшер из местного ФАПа в улусе Хурга отправилась на помощь на квадроцикле высокой проходимости, взяв с собой молодого парня-водителя. До пункта назначения они добирались 6 часов со скоростью 30-40 км/ч, обратно потребовалось больше времени — 8 часов. Но им удалось доставить пациента в Окинскую центральную районную больницу.

Как уточнили в минздраве, сейчас жизни мужчины ничто не угрожает, он получает необходимое лечение.

«Мы благодарим всех участников спасательной операции пациента. В таких суровых условиях, когда помощи ждать неоткуда, а на кону стоит человеческая жизнь, наши земляки всегда протягивают свою руку помощи», — отметили в Окинской ЦРБ.

О других ярких историях спасения и работе медиков скорой, читайте ЗДЕСЬ. Например, как фельдшер прошла полтора километра по сугробам, чтобы спасти столетнюю бабушку. А ЗДЕСЬ можно узнать о семи самых частых летних травмах у детей и взрослых и как оказать первую помощь в этих случаях.

Автор текста:Анастасия Романова
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