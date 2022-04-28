Скорую вызвали к мешку с песком

Медики признают, что нередко бригаду скорой помощи вызывают вовсе не для оказания экстренной помощи.

- В 90% вызовов скорая помощь просто не требуется , — рассказала Антонина, фельдшер бригады скорой помощи в Санкт-Петербурге. — Очень часто нас вызывают к алкашам и бомжам — они портят вид, наверное. Люди звонят нам, просто чтобы мы их прогнали. Полицию тоже вызывают, но реже — мы приезжаем быстрее, а полиция иногда не приезжает вовсе.

Иногда люди считают, что лежащему на земле нужна помощь, при этом даже подойти к лежащему брезгуют. А бомжей пытаются иногда отправить полечиться, забывая, что мы не соцслужба и без показаний и тем более без согласия пациента мы его не госпитализируем. Но если он не стоит на ногах и не может идти нам — приходится вывозить, т.к. к нему будут вызывать опять и опять. Если сопротивляется, но при этом все-таки самостоятельно уйти не может — приходится вызывать полицию для сопровождения.

Отдельная категория — вызовы, когда вызывающий проезжая мимо что-то увидел, проехал мимо и решил вызвать скорую. Мы так однажды приехали на мешок с песком — человек увидел что-то из окна трамвая, ему показалось, что кому-то плохо, вот он нас и вызвал.