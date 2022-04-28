День работников скорой медицинской помощи в России до 2021 года отмечался неофициально. Дата 28 апреля выбрана не случайно — в 1898 году в этот день был издан указ о создании в Москве первых организованных станций скорой медпомощи и появилась первая карета для перевозки пациентов. В Петербурге они появились через год.
Работа врачей и фельдшеров скорой помощи всегда была непростой — медики первыми оказываются на месте ДТП, спасают попавших в беду, получивших травмы и терпеливо выслушивают жалобы пенсионерок, страдающих ипохондрией. Мы собрали несколько ярких историй о работниках скорой помощи
Фельдшер спасла 100-летнюю бабушку
История о героическом спасении пенсионерки в Туапсе фельдшером скорой помощи облетела все СМИ в начале этого года. 100-летняя женщина вызвала скорую из-за болей в груди и сильной одышки, но машина не смогла подъехать к дому из-за сильного снегопада. Тогда фельдшер скорой и водитель отправились на помощь пешком, вооружившись медицинским чемоданчиком и тяжелыми баллонами с кислородом. Нести их до пациентки пришлось 1,5 километра. Дорогу прокладывали по сугробам, шли с фонариками и навигатором. На помощь задыхающейся бабушке подоспели вовремя.
Пациента вывозили в ковше трактора
Похожий случай произошел этой же зимой в Тверской области. После снегопадов дорога к одной из деревень Бежецкого района оказалась непроходимой. Скорая помощь, которая ехала на вызов к пациенту, застряла в сугробах. Тогда медики приняли решение идти пешком, а водитель скорой нашел местного тракториста, который согласился транспортировать пациента. Погрузить лежачего больного смогли только в ковш небольшого трактора. Медики устроились рядом с ним, чтобы контролировать процесс — так и получилось доставить мужчину до машины до скорой помощи. Его жизнь удалось спасти.
Перевозка в ковше трактора — не ноу-хау тверского водителя. Около трех лет назад подобная история приключилась в Апастовском районе Татарстана. Фельдшера тогда поблагодарили за смекалку и выписали премию.
Спасение плачущего младенца
Истории о работе врачей скорой бывают не только героическими, но и трагикомичными. Вот такой случай
В два часа ночи в скорую помощь поступил звонок от встревоженного родителя. Мужчина вызывал врачей к трехмесячному ребенку, который заходился в крике. Скорая помощь выехала по адресу. Оказалось, малыша мучали обычные для ребенка кишечные колики, которые не требуют оказания экстренной медицинской помощи.
Но молодой отец не удовлетворился заключением врача и возмутился, что исправить ситуацию за одну ночь невозможно. Он заявил, что медики скорой должны сделать что-то, чтобы ребенок перестал плакать — ведь главе семьи завтра на работу.
Оторванная фаланга и полное разочарование
Томские медики скорой вспомнили о необычном вызове, который случился в канун Нового года. В экстренные службы позвонила женщина и заявила, что у нее оторвана фаланга пальца, течет кровь. На вызов она попросила приехать мужскую бригаду, но дежурили вечером только женщины — врач и фельдшер.
Когда они приехали в квартиру к пострадавшей, увидели даму в пеньюаре за накрытым столом с шампанским. «Страшной травмой» оказался оторвавшийся у женщины накладной ноготь, чуть повредивший кожу на безымянном пальце.
Потом эта дама написала руководству подстанции скорой жалобу — она была недовольна, что на вызов приехали не мужчины.
Фельдшер скорой спас врача
В Новосибирске врач и фельдшер скорой 1 января этого года приехали на вызов к женщине с желудочным кровотечением. Встретил медиков муж пациентки. Он был сильно пьян и пытался выгнать «гостей» из квартиры. Мужчина схватил нож и попытался ударить им врача. Фельдшер отбил нападение, при этом попав под удар сам. К счастью, вместе с врачом им удалось скрутить неадекватного агрессора.
Отвечая
Спасибо, Скорая!
В Санкт-Петербурге в канун профессионального праздника медиков скорой помощи запустили онлайн-марафон «Спасибо, Скорая!» Одну из историй рассказала петербурженка, у которой в начале февраля начались срочные роды. Приехавшие на вызов медики помогли появиться на свет малышу.
«Спасибо за здорового маленького человека и здоровую меня! Профессионалы с большой буквы и, главное, быстрого реагирования, так как роды были суперстремительные! Позаботились о новорождённой, не осталась без чуткой заботы и я!», — рассказала в соцсетях Ольга Субекина.
А Денис Потанин поделился историей, как врач и фельдшер скорой помогли его 91-летней бабушке.
«Бабушка на какой-то период жизни осталась одна в Петербурге. Мы все были далеко. И вот прихватил у бабули живот. Старый человек, ничего толком сказать не может. Пришлось из-за границы звонить, разговаривать со старшим фельдшером. Бригада — молодцы! Приехали, собрали бабушку и увезли в Госпиталь ветеранов войн! Все вошли в ситуацию — что даже собрать бабулю было некому», — рассказал петербуржец.
Скорую вызвали к мешку с песком
Медики признают, что нередко бригаду скорой помощи вызывают вовсе не для оказания экстренной помощи.
- В 90% вызовов скорая помощь просто не требуется, — рассказала Антонина, фельдшер бригады скорой помощи в Санкт-Петербурге. — Очень часто нас вызывают к алкашам и бомжам — они портят вид, наверное. Люди звонят нам, просто чтобы мы их прогнали. Полицию тоже вызывают, но реже — мы приезжаем быстрее, а полиция иногда не приезжает вовсе.
Иногда люди считают, что лежащему на земле нужна помощь, при этом даже подойти к лежащему брезгуют. А бомжей пытаются иногда отправить полечиться, забывая, что мы не соцслужба и без показаний и тем более без согласия пациента мы его не госпитализируем. Но если он не стоит на ногах и не может идти нам — приходится вывозить, т.к. к нему будут вызывать опять и опять. Если сопротивляется, но при этом все-таки самостоятельно уйти не может — приходится вызывать полицию для сопровождения.
Отдельная категория — вызовы, когда вызывающий проезжая мимо что-то увидел, проехал мимо и решил вызвать скорую. Мы так однажды приехали на мешок с песком — человек увидел что-то из окна трамвая, ему показалось, что кому-то плохо, вот он нас и вызвал.
Как живут медики скорой
Эксперты проанализировали рынок труда и выяснили, какие зарплаты предлагают работникам скорой.
По данным hh.ru, топ востребованных профессий службы скорой помощи традиционен и не меняется из года в год. Работодатели всегда ищут водителей скорой, врачей и фельдшеров, медсестер, заведующих отделением скорой, врачей-анестезиологов.
- Зарплата в медицинской сфере сильно зависит от специализации врача, стажа, от сложности выполняемой медиком работы, объемов труда, а также квалификации сотрудника. Также на зарплату могут влиять региональные коэффициенты. С этой точки зрения работать врачом в северных регионах страны выгоднее, чем на юге, — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.