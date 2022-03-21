В исследовании изучались медицинские данные почти 2 тысяч человек, поступивших в течение семи лет в два датских кардиологических центра, специализирующихся на помощи пациентам при кардиогенном шоке.

Среди участников исследования были женщины (26%) и мужчины (74%). Средний возраст — 71 год и 66 лет соответственно.

- Характеристики пациентов были схожи, за исключением гипертензии и хронической обструктивной болезни легких, которые чаще встречались у женщин, — объясняются авторы исследования. — Женщин значительно чаще, чем мужчин, первоначально госпитализировали в местную больницу (41% женщин по сравнению с 30% мужчин).

При возникновении кардиогенного шока у женщин и мужчин были схожи показатели артериального давления, частоты сердечных сокращений, маркера уровня кислорода в органах и фракции выброса левого желудочка (насосная функция сердца).

Что касается лечения, то значительно меньшее количество женщин получали механическую поддержку кровообращения (19% женщин по сравнению с 26% мужчин), минимально инвазивные или сложные хирургические процедуры для восстановления кровотока в закупоренных артериях (83% женщин по сравнению с 88% мужчин) и механическую вентиляцию легких (67% женщин против 82% мужчин).

- Мы выяснили, что у женщин значительно меньше шансов выжить после кардиогенного шока — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, чем у мужчин, — заявили ученые. — Через 30 дней после сердечного приступа только 38% женщин были живы по сравнению с 50% мужчин. Через 8,5 года после диагноза в живых осталось лишь 27% женщин по сравнению с 39% мужчин.

Появляется все больше доказательств того, что женщины с острыми проблемами с сердцем чаще, чем мужчины, имеют неспецифические симптомы, такие как одышка, тошнота, рвота, кашель, усталость и боль в спине, челюсти или шее.

- Это может быть одной из причин, почему изначально, судя по данным исследования, у женщин не сразу распознавали серьезные патологии с сердцем, и не госпитализировали их в профильные медцентры, — говорят исследователи. — Если бы у врачей было понимание, что у женщин могут быть симптомы, отличные от боли в груди, то это могло бы минимизировать задержки в диагностике и лечении и потенциально улучшить прогноз.