Эта диета в русской интерпретации имеет название «диета плотоядных», «рацион хищников» или полностью мясная диета. На сегодняшний день существует мировое сообщество последователей этого способа питания — это World Carnivore Tribe (в переводе означает «Всемирное племя плотоядных»). В запрещенных ныне Фейсбуке и Инстаграме под хештэгом #meatheals или #мясолечит, насчитывается тысячи публикаций.
Последователи «мясного» движения утверждают — питание, подразумевающее исключительно мясо и определенные животные продукты, дополненное чистой питьевой водой, способно решить многие проблемы со здоровьем. Но врачи не настроены столь оптимистично, поскольку такой резкий перекос в питании в сторону белков и жиров — крайне опасен. «Доктор Питер» поговорил об особенностях такой диеты и ее рисках, проблемах с врачом-гастроэнтерологом Верой Самсоновой.
терапевт, гастроэнтеролог
Мясо, мясо и еще раз — мясо
Адепты плотоядной диеты в ее идеальном виде употребляют около 500 г говядины в день. Мясо готовят на животном жире или в собственном соку, употребляют в сыром виде и в любых возможных вариантах — но без каких-либо растительных добавок! Кроме того, не используется соль, специи. Дополняет мясо питьевая вода (некоторые особые последователи добавляют виски и другой алкоголь). Некоторые эксперты в диетологии называют эту «диету» экстремальным кето на тестостероне.
Разрешенные и запретные продукты
Это поистине удивительный список. Среди разрешенных продуктов можно выделить:
Жирное мясо — говядина, лосятина, оленина, баранина, козлятина, антилопье мясо.
Переработанные виды мяса — колбаса, бекон, мясные деликатесы.
Яйцо птицы (куриное, гусиное, страус, перепел и т.д.).
Молочные продукты (при условии их переносимости).
Сало, животный жир, топленое масло.
Твердый сыр.
Жирные сливки.
Также рекомендовано пить много воды.
Чего нет в этой «диете» — абсолютно никаких овощей и фруктов, ягод, огородной зелени, салата, бобовых, семечек, орехов, приправ, растительных масел и специй.
Некоторые адепты убирают из рациона даже молочку, не принимают никаких БАДов — одно сплошное мясо.
Какой эффект ожидается?
Последователи утверждают — диета помогает худеть, улучшать состояние сердца и сосудов, проясняет мозги и устраняет агрессию иммунитета. Кроме того, обещается очищение кожи от прыщей, сосудистых звездочек, красноты и черных точек, гнойничков и шелушений. Обилие мяса, по мнению последователей, помогает бороться с депрессией и уменьшить тревожность.
Но гастроэнтерологи и диетологи нередко критикуют такое питание — оно опасно для здоровья и может грозить тяжелыми последствиями. Особенно при больных почках или печени.
Эскимосские корни
Подобный стиль питания — далеко не новинка. Впервые в литературе он описан как вынужденная мера у исследователей Арктики в 1928 году. В качестве эксперимента двое ученых год жили среди эскимосских народов, питаясь исключительно мясом.
Они описывали и потерю веса, и неприятные ощущения — тошноту, поносы, запоры, странную тягу к телячьим мозгам. Но к концу года на такой пище организм все-таки адаптировался. Также не описывалось признаков дефицита витаминов и повышения давления, но подопытных было двое и они оба были молоды.
Кроме того, никаких анализов они не сдавали. Уже в нашем веке, в 2017 году за продвижение подобного стиля питания был лишен лицензии врач в США, поскольку его рекомендации признали «недостаточно компетентными».
По примеру предков
Адепты подобной «диеты» упирают на то, что наши предки были хищниками и ели мясо. Но важно понимать — что в каменном веке и сегодня мясо различается, причем радикально. Дикие буйволы и мамонты в равнении с современными коровами, козами, овцами — совершенно разные по структуре мяса. Плюс наши древние предки не ели обработанное мясо — колбасу, сосиски и т.д.
И, разумеется, наши древние предки не оказывались от растительной пищи — они ели корешки, фрукты, сырые овощи, зерно. А приверженцы диеты плотоядных отказываются от любых растительных продуктов, мотивируя это тем, что фитиновая кислота, глютен (клейковина зерна) и лектины растительных источников — это яд для тела человека. Якобы они провоцируют воспаление, аутоиммунные реакции и набор веса.
Между тем, ни единого научного подтверждения этих слов в международных научных базах не нашлось. Это не более, чем страшилки. Да, у примерно 0,5-1% населения есть риск развития целиакии, непереносимости глютена, но они спокойно могут есть любую неглютеновую растительную пищу.
Предки не доживали до наших проблем
Почему нельзя примерять питание предков, в том числе и эту диету на себя? Прежде всего, древним людям нужно было в сутки потреблять до 4000 ккал, чтобы греть тело, бегать за мамонтами и рыть корешки, отбиваться от хищников. То есть люди были практически в постоянном движении.
Второй нюанс, и возможно, даже более важный, чем предыдущий — продолжительность жизни была иной. В 30 лет древние люди были глубокими стариками. Их питание не приводило к атеросклерозу и инфарктам, потому что они до них просто не доживали.
Почему врачи против
Избыток белка, собственно, как и любых других веществ в организме — не пойдет н пользу. Если больны почки, возможно резкое ухудшение их работы, вплоть до недостаточности. Не менее опасна перегрузка белком для кишечника и печени. Высок риск запоров, тошноты, крайне неприятного запаха дыхания, пота и кожи.
Избыток белка повышает уровень мочевой кислоты, которая может провоцировать повреждение суставов, кожи и почек. Помимо этого, жареное мясо богато канцерогенами, которые связывают с риском рака. Чем чаще употребляется сильно прожаренное мясо с темной коркой, тем риск соответственно выше.
В мясе есть железо и витамины группы В, цинк, но мало кальция и совсем нет клетчатки. Поэтому будет страдать и витаминно-минеральный баланс. Конечно, проблемы проявятся не сразу, а через несколько месяцев или лет.