Эскимосские корни

Подобный стиль питания — далеко не новинка. Впервые в литературе он описан как вынужденная мера у исследователей Арктики в 1928 году. В качестве эксперимента двое ученых год жили среди эскимосских народов, питаясь исключительно мясом.

Они описывали и потерю веса, и неприятные ощущения — тошноту, поносы, запоры, странную тягу к телячьим мозгам. Но к концу года на такой пище организм все-таки адаптировался. Также не описывалось признаков дефицита витаминов и повышения давления, но подопытных было двое и они оба были молоды.

Кроме того, никаких анализов они не сдавали. Уже в нашем веке, в 2017 году за продвижение подобного стиля питания был лишен лицензии врач в США, поскольку его рекомендации признали «недостаточно компетентными».

По примеру предков

Адепты подобной «диеты» упирают на то, что наши предки были хищниками и ели мясо. Но важно понимать — что в каменном веке и сегодня мясо различается, причем радикально . Дикие буйволы и мамонты в равнении с современными коровами, козами, овцами — совершенно разные по структуре мяса. Плюс наши древние предки не ели обработанное мясо — колбасу, сосиски и т.д.

И, разумеется, наши древние предки не оказывались от растительной пищи — они ели корешки, фрукты, сырые овощи, зерно. А приверженцы диеты плотоядных отказываются от любых растительных продуктов, мотивируя это тем, что фитиновая кислота, глютен (клейковина зерна) и лектины растительных источников — это яд для тела человека. Якобы они провоцируют воспаление, аутоиммунные реакции и набор веса.

Между тем, ни единого научного подтверждения этих слов в международных научных базах не нашлось. Это не более, чем страшилки. Да, у примерно 0,5-1% населения есть риск развития целиакии, непереносимости глютена, но они спокойно могут есть любую неглютеновую растительную пищу.