Специалист в области онкологии, профессор и доктор Угур Джошкун отмечает: современная медицина добилась больших успехов в сфере лечения рака толстой кишки. Однако болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Поэтому так важно знать о факторах риска. Например, шансы столкнуться с онкологией этого типа повышает вода с высоким содержанием нитратов.

Об этом свидетельствует анализ, который подготовил новозеландский ученый Джейн Ричардс вместе с коллегами. Оказалось, 3,36 процента случаев рака кишечника в Новой Зеландии связано с повышенным количеством нитратов в питьевой воде. В воду нитраты, чаще всего, попадают через удобрения. Особенно это актуально для сельскохозяйственных районов.

Если нитратов в организме человека становится слишком много, они превращаются в канцерогенные N-нитрозосоединения. По этой же причине иск появления онкологий выше у тех, кто любит есть переработанное мясо — там тоже много нитратов, пишет издание Sözcü.

Не стоит относиться к этому предупреждению легкомысленно: как выяснили специалисты Роскачества в рамках прошлогоднего исследования, очень многие производители не гнушаются продавать в бутылках некачественную питьевую воду с повышенным содержанием нитратов.