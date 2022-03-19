Все знают о том, как важно для самочувствия и красивой фигуры пить воду. Достаточное количество воды каждый день — одно из главных правил для сохранения здоровья. Однако качество этой воды имеет огромное значение. Например, есть вода, которая может повысить шансы человека столкнуться со страшной болезнью — раком кишечника.
Симптомы рака кишечника:
Появление крови из заднего прохода или в кале;
Боль в заднем проходе;
Появление уплотнений;
Расстройства пищеварения;
Внезапная потеря веса;
Повышенная утомляемость.
Специалист в области онкологии, профессор и доктор Угур Джошкун отмечает: современная медицина добилась больших успехов в сфере лечения рака толстой кишки. Однако болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Поэтому так важно знать о факторах риска. Например, шансы столкнуться с онкологией этого типа повышает вода с высоким содержанием нитратов.
Об этом свидетельствует анализ, который подготовил новозеландский ученый Джейн Ричардс вместе с коллегами. Оказалось, 3,36 процента случаев рака кишечника в Новой Зеландии связано с повышенным количеством нитратов в питьевой воде. В воду нитраты, чаще всего, попадают через удобрения. Особенно это актуально для сельскохозяйственных районов.
Если нитратов в организме человека становится слишком много, они превращаются в канцерогенные N-нитрозосоединения. По этой же причине иск появления онкологий выше у тех, кто любит есть переработанное мясо — там тоже много нитратов, пишет издание
Не стоит относиться к этому предупреждению легкомысленно: как выяснили специалисты Роскачества в рамках прошлогоднего исследования, очень многие производители не гнушаются продавать в бутылках некачественную питьевую воду с повышенным содержанием нитратов.
Кстати
Впрочем, не стоит совсем отказываться от воды. Врач говорят: в идеале человек должен пить 30-50 мл жидкости на 1 кг веса, это примерно 2-2,5 литра в день. В противном случае начинают страдать практически все органы в организме. О том что происходит с телом человека, который перестал пить воду, можно прочитать