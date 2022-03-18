Такие люди есть и среди ваших знакомых и близких, ведь правда? Они спорят перед телевизором с ведущими ток-шоу, «разбираются» в конструкции подводной лодки, воспитании детей, написании новостей, и уж совершенно точно «знают» все о футболе, политике и экономике. Кто же чаще всего бывает вот таким «диванным экспертом»? Этим вопросом задались исследователи университета из Новой Зеландии.
Они провели небольшой эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале
Участниками исследования стали около 600 человек. Мужчинам и женщинам предложили посмотреть 3-минутное видео из небольшого самолета, на котором летчику надо было срочно совершить посадку. Любопытно, но ролик был совершенно бесполезным — зрители не могли увидеть, как именно пилот управляет самолетом, на какие кнопки нажимает. Видео объективно не давало никаких точных инструкций по посадке самолета.
После просмотра видео у участников эксперимента спросили — смогли бы вы повторить действия, показанные на экране, и не погубить пассажиров?
Оказалось, что просмотр даже одного неинформативного видеоролика о посадке самолета, повышал у людей уверенность в собственной способности посадить самолет.
- Одно из возможных объяснений — люди не до конца осознают, что посадка самолета требует большого опыта или просто сильно переоценивают свои знания, — делают выводы исследователи.
Ученые также выяснили, что мужчины были более уверены в себе, чем женщины после просмотра видео с посадкой самолета, и чаще говорили, что могут так же приземлить самолет и не допустить гибели людей.
- Мужчины, как правило, более самоуверенны в своих знаниях и способностях, чем женщины. И этот гендерный разрыв в самоуверенности особенно заметен, когда людей просят оценить, могут ли они выполнить именно «мужскую» работу, — поясняют исследователи. — А женщины, напротив, не проявляют такой же самоуверенности в задачах, которые считаются «женскими».
Три причины излишней самоуверенности
Хочу казаться лучше, чем есть
- Считается, что преувеличение своих сил и способностей обусловлено социальной потребностью в одобрении, самоутверждении или даже связано с нарциссизмом. Другими словами, люди преувеличивают то, что они знают или могут сделать, чтобы окружающие думали о них лучше, — говорят эксперты.
Эффект Даннинга-Крюгера
Он связан с тем, что наименее квалифицированные люди просто не осознают собственного невежества, поэтому и делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения. Они не могут эффективно выполнять какие-то задачи, поскольку просто не способны оценить собственный уровень навыков — в том числе, в незнакомых областях знаний и впервые совершаемых действиях.
Эффект «выше среднего»
- Большинство людей склонны к ошибочным суждениям о своих знаниях или способностях, особенно при сравнении себя со «среднестатистическим» человеком, — объясняют ученые. — Так, большинство водителей уверены, что они лучше условного «среднего» шофера, большинство учителей считают себя талантливыми педагогами, а более трети инженеров-программистов называют себя лучшими сотрудниками компании. Очевидно, что не все эти люди могут быть правы.