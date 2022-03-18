Оказалось, что просмотр даже одного неинформативного видеоролика о посадке самолета, повышал у людей уверенность в собственной способности посадить самолет.

- Одно из возможных объяснений — люди не до конца осознают, что посадка самолета требует большого опыта или просто сильно переоценивают свои знания, — делают выводы исследователи.

Ученые также выяснили, что мужчины были более уверены в себе , чем женщины после просмотра видео с посадкой самолета, и чаще говорили, что могут так же приземлить самолет и не допустить гибели людей.

- Мужчины, как правило, более самоуверенны в своих знаниях и способностях, чем женщины. И этот гендерный разрыв в самоуверенности особенно заметен, когда людей просят оценить, могут ли они выполнить именно «мужскую» работу, — поясняют исследователи. — А женщины, напротив, не проявляют такой же самоуверенности в задачах, которые считаются «женскими».