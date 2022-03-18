Ученые Сеченовского университета научились лечить бессонницу на расстоянии

380 тысяч запросов в одном из популярных поисковиков за последний месяц — и эта цифра продолжает расти. Бессонница пришла к нам вместе с тревогой и стрессами. Не у всех есть возможность обратиться за помощью к специалисту-сомнологу хотя бы потому, что они чаще принимают в крупных городах, а в регионах за проблемы со сном отвечает максимум терапевт. Помочь может методика, разработанная учеными Сеченовского университета. Они нашли способ лечить бессонницу на расстоянии.
Для работы будут использовать специальное мобильное приложение, чтобы вести работу дистанционно.
- Когнитивно-поведенческая терапия инсомнии состоит из 6-8 еженедельных занятий, — объяснили в пресс-службе Сеченовского университета
Бессознательные опасения не уснуть — так называемые «дисфункциональные убеждения» — исчезают, обещают эксперты.
Лечение проходит в несколько этапов:
сперва человек устанавливает себе приложение;
далее он должен внести данные, которые запрашивает врач;
потом — рассказать поподробнее о своем сне до лечения;
следующий этап — сомнолог даст рекомендации, как именно изменить режим сна и поведение во время бодрствования, чтобы засыпать и высыпаться.
Пока длится этап лечения, в приложение потребуется также вносить данные о том, как вы спите.
- Эта информация доступна лечащему доктору, который, при необходимости корректирует процесс лечения, — говорит врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.
Он уверен, что дистанционный формат когнитивно-поведенческой терапии инсомнии практически не уступает очному формату, когда вы непосредственно приходите на прием к врачу.
- При этом он более доступный и низкозатратный метод в лечении хронической формы инсомнии, — объяснил Михаил Полуэктов.
Вероятнее всего, мобильное приложение заработает уже к концу года. Учитывая, что по статистике от бессонницы страдает каждый десятый житель планеты, эффективные дистанционные формы лечения способны помочь многим. Кстати, среди тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, по статистике, проблемы со сном имеют один из четырех человек.