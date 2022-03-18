Ученые Сеченовского университета научились лечить бессонницу на расстоянии

380 тысяч запросов в одном из популярных поисковиков за последний месяц — и эта цифра продолжает расти. Бессонница пришла к нам вместе с тревогой и стрессами. Не у всех есть возможность обратиться за помощью к специалисту-сомнологу хотя бы потому, что они чаще принимают в крупных городах, а в регионах за проблемы со сном отвечает максимум терапевт. Помочь может методика, разработанная учеными Сеченовского университета. Они нашли способ лечить бессонницу на расстоянии.

Для работы будут использовать специальное мобильное приложение, чтобы вести работу дистанционно.