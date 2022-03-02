Ехал с работы или с учебы, и глаза закрывались сами собой. Закрывались они и во время ужина, но только лег в кровать, и сон как рукой сняло. История для многих знакомая, и легкие успокоительные, травяные чаи в этом случае помочь не могут. Приходится ворочаться полночи, часто — со смартфоном в руках, что еще больше ухудшает ситуацию. Но свою роль может играть и сама спальня, и даже постельное белье.
Цвет стен
- Белый цвет наш мозг подсознательно воспринимается, как символ мира, легкости, чистоты, свободы, — говорит сомнолог Эльвира Тарасова. — Он сам по себе не отвлекает и успокаивает психику. Голубые оттенки напоминают о море, прохладе, отдыхе и спокойствии. И это одно из лучших классических сочетаний.
Но иногда белый и голубой цвета могут оказаться худшим выбором для спальни. Например, в случае, если у вас в спальне мало естественного освещения по утрам: окна на северной стороне, загораживающие свет многоэтажки напротив.
- Вы просыпаетесь утром: за окном серо, стены «прохладные», постель холодного белого цвета, — говорит Эльвира Тарасова. — Здравствуй, мрак собственной спальни, сбежать бы в южное лето… В голове закладывается программа: тут неуютно, заснуть вечером в таком месте будет трудно.
Но это не единственный случай, когда из-за цвета вы не можете уснуть. Сыграть свою роль могут и личные ассоциации.
- Например, женщина много времени провела в больницах, — говорит сомнолог. — А палата — едва ли самая желанная спальня. Все стены были выкрашены в белый или голубой цвет. Понятно, что эта женщина на дух не переносит эти цвета.
Акценты
Бывает и так, что ваш партнер по спальне любит определенные оттенки, а вам они мешают расслабиться. Или вы живете в съемной квартире, и хозяин против перекраски стен. Тогда можно попробовать добавить цветовые акценты.
- Попробуйте сбалансировать ими базовые оттенки, например, положите у изголовья кровати пару подушек в лесных оттенках, — говорит Эльвира Тарасова. — Или повесьте на голубую стену парочку постеров с изображение зеленой растительности, так ваш мозг сместит акценты.
Кстати, большую роль в восприятии цвета играет и освещение. В затененной больничной палате голубой становится синонимом болезни и мрака, а в тропическом отеле с окнами на солнечную сторону — «глотком приятной прохлады».
Постельное белье
Белый — расслабляет, голубой — умиротворяет, солнечно-желтый — высвобождает сексуальную энергию, зеленый — снимают стресс, а еще эти оттенки постельного белья можно и нужно пробовать сочетать.
- Экспериментировать проще все-таки с цветом постельного белья, чем стен, — говорит сомнолог. — Можно, например, менять цвет наволочек, а простыни и пододеяльники оставлять белыми.
Как и с цветом стен, неприятный вам цвет белья может мешать уснуть. Старайтесь не следовать моде, а выбирать по своим ощущениям.
- Вам подойдут те оттенки и расцветки, которые вызывают у вас воспоминания о светлых моментах в жизни, о местах, где вы чувствовали себя в безопасности, о уюте, — рекомендует Эльвира Тарасова.
Где вы ощущали себя спокойно и расслабленно? Вспомните цветовую палитру тех мест, она и будет ключом к лучшему выбору цвета.
Синтетика
Неприятные ощущения от постельного белья тоже могут влиять на ваш сон. Есть базовые требования к тому, чем вы застилаете свою кровать: постельное должно хорошо впитывать влагу и одновременно быстро сохнуть.
- Если оно этого не может, то даже на «прохладных» голубых простынях вам будет потно, душно и жарко, — предупреждает Тарасова. — Лучше всего «дышат» хлопок, лен, поплин, сатин и шелк.
Современные материалы с синтетикой в составе тоже могут быть комфортны, но только в том случае, если ее там не большинство.
- Важно, чтобы натуральных волокон в постельном белье было не менее 40 процентов, а лучше 70 процентов и более, — говорит сомнолог. — На 100-процентной синтетики спать нельзя. Нарушается теплообмен.
Спальня в гостиной
Очень часто отдельная спальня — непозволительная роскошь в наших квартирах. Особенно это касается квартир-студий, где кухня, гостиная и спальня — единое пространство.
- Разграничьте спальную зону и рабочее пространство цветной ширмой, — настоятельно рекомендует Эльвира Тарасова. — Или стеллажом с приятными глазу предметами: фото счастливых моментов, любимых людей — всем тем, что умиротворяет.
Подойдет также зонирование цветом стены у изголовья и боковой. Однако гораздо важнее делить пространство по видам активности.
- Никогда не работайте, не перекусывайте и не выясняйте отношения на том месте, где спите и занимаетесь любовью, — предупреждает Тарасова. — Так вы станете воспринимать спальное ложе островком отдыха, мира и спокойствия, даже когда в трех метрах от вас ребенок разбрасывает погремушки.
А как же дети?
Рекомендации по постельному белью и цветам стен для детей такие же, как и для взрослых. Выбирать надо то, что успокаивает, дает почувствовать себя защищенным.
- За основу берите пастельные, белые, розовые, голубые тона, — советует эксперт. — Можно дополнить принтом с любимым персонажем, но он должен быть добродушным и не слишком супергеройским. Потому что воспоминания о «боевых» сценах в мультфильмах могут возбуждать детскую психику.
Не подойдут и изображения с 3D-эффектом, так как мозг будет долго соображать, засыпать ему или решать изображение-головоломку.