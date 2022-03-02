Цвет стен

- Белый цвет наш мозг подсознательно воспринимается, как символ мира, легкости, чистоты, свободы, — говорит сомнолог Эльвира Тарасова. — Он сам по себе не отвлекает и успокаивает психику. Голубые оттенки напоминают о море, прохладе, отдыхе и спокойствии. И это одно из лучших классических сочетаний.

Но иногда белый и голубой цвета могут оказаться худшим выбором для спальни. Например, в случае, если у вас в спальне мало естественного освещения по утрам : окна на северной стороне, загораживающие свет многоэтажки напротив.

- Вы просыпаетесь утром: за окном серо, стены «прохладные», постель холодного белого цвета, — говорит Эльвира Тарасова. — Здравствуй, мрак собственной спальни, сбежать бы в южное лето… В голове закладывается программа: тут неуютно, заснуть вечером в таком месте будет трудно.

Но это не единственный случай, когда из-за цвета вы не можете уснуть. Сыграть свою роль могут и личные ассоциации .

- Например, женщина много времени провела в больницах, — говорит сомнолог. — А палата — едва ли самая желанная спальня. Все стены были выкрашены в белый или голубой цвет. Понятно, что эта женщина на дух не переносит эти цвета.