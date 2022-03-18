Иммунолог Крючков объяснил, почему на спаде волны «омикрона» нельзя откладывать ревакцинацию

- Да, у тех, кто привился от короны, защитный барьер съезжает к нулю. Специфический иммунитет улетучивается. Есть риск снова заболеть «с чистого листа». В такой ситуации надо помочь организму и сделать прививку повторно, — советует доктор.

Олег Абакумов добавил, что в первую очередь о ревакцинации надо подумать тем, кто в группе риска по тяжелому течению инфекции:

люди старше 65 лет,

пациенты с ишемической болезнью сердца,

пациенты с повышенными рисками тромбозов (диабет, тромбоэмболия),

страдающие аритмией,

страдающие ожирением.

- Исходя из этого принимайте решение, чем ревакцинироваться — Спутник V или Спутник Лайт. Если вы из группы риска — (выбирайте) двухкомпонентный Спутник V. Если вы средних лет, не страдаете хроническими болезнями, у вас нет предпосылок к тяжелому течению вируса, а здоровье в целом на лайте, вот и делайте себе однокомпонентный Спутник Лайт. И живите спокойно, — рекомендует врач своим подписчикам.

Он также отметил, что тратить деньги и измерять уровень антител до и после прививки не имеет смысла. По словам врача, в США, Израиле и ОАЭ антитела тоже никто не измеряет.

На днях СМИ сообщали, что компания «Р-Фарм» направила в Минздрав заявку на регистрацию в России первой иностранной вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca. Рабочее название препарата — «Р-Кови».