Иммунолог Крючков объяснил, почему на спаде волны «омикрона» нельзя откладывать ревакцинацию

QR-коды, введение которых в свое время подтолкнуло россиян пойти и сделать прививку от коронавируса, теперь не нужны для посещения ресторанов, музеев или заселения в гостиницу. Пятая волна коронавирусной инфекции тоже уходит, да и омикрон-штамм показался многим не таким уж страшным по сравнению с предшественниками.
Вполне очевидно, что многие, у кого прошло полгода после последней прививки, отодвигают планы по ревакцинации на неопределенный срок. Надо ли сейчас снова прививаться и, главное, зачем? По словам иммунолога Николая Крючкова, делать очередную прививку от коронавируса, безусловно, надо — есть вероятность, что уже весной будет новый рост заболеваемости.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Крайне не советую пускать все на самотек. COVID-19 пока не стал сезонным ОРВИ. Это заметно при сравнении заразности и патогенности (способность вызывать болезнь — Прим. ред.) коронавируса даже с гриппом. К примеру, по патогенности разница между коронавирусом и гриппом немного сократилась, но все равно остается очень значительной. Чтобы было понятно: при «омикроне» патогенность была в 5-6 раз выше, чем при сезонном гриппе, а заразность — в 8 раз. А «омикрон» не последний штамм — могут появиться другие.
Есть умеренная вероятность новой вспышки в конце марта — первой половине апреля. Тот же штамм «стелс-омикрон» (ВА.2) в России еще сыграл свою роль. Но повышение заболеваемости будет не до уровня «омикрона». Летом, если к нам не придет «дельтакрон» — пока по нему непонятная ситуация, скорее всего, нас ждет некоторое затишье по ковиду. А осенью-зимой очень вероятно, что будет очередной всплеск и неслабенькая волна.
Ревакцинироваться, безусловно, надо. Плюсы здесь очевидные. Мы понимаем, как быстро падает иммунная защита после болезни и особенно после прививки — через полгода иммунитет серьезно ослабевает. Считаю, что оптимальный срок для ревакцинации — 4-5 месяцев после прививки и 5-6 месяцев после заболевания, если оно протекало с клинически выраженными симптомами. Дольше ждать не советую — ни о каких 7 или 9 месяцах между прививками речи не идет.
Что дает ревакцинация? Во-первых, восстановление до очень высокого уровня защиты от тяжелого течения COVID-19 — если делать «Спутником», это 80-85%. Во-вторых, восстанавливается защита от любых случаев болезни, хотя здесь цифры поскромнее — около 60%. В-третьих, немного усиливается защита от заражения коронавирусом, хоть она и остается достаточно слабой — на уровне 30% в период пика, который наступает через 1-1,5 месяца после прививки.
Бояться ревакцинации не надо — это несопоставимо лучше, чем вообще ничего. При этом, даже если появится новый штамм с сильным антигенным отличием, как было с «омикроном», вакцины все равно продолжают работать, особенно против тяжелого ковида. Хотя бы защититесь от последствий.
В Петербурге осталось 3 292 ковидные койки
В Петербурге помощь пациентам с COVID-19 продолжают оказывать 14 медучрежений:
Клиническая больница им. Боткина — 638 коек;
Больница Святого Георгия — 302 койки;
Александровская больница — 105 коек;
Покровская больница — 580 коек;
Городская больница №20 (поликлиника) — 260 коек;
Городская больница №40 — 145 коек;
Городская больница №15 — 165 коек;
Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова — 80 коек;
Госпиталь для ветеранов войн — 403 койки;
СЗОНКЦ им. Соколова ФМБА — 107 коек;
Городская больница №38 им. Семашко — 140 коек;
ВМА им. Кирова — 71 койка;
Детская больница №5 им. Филатова — 200 коек;
Педиатрический университет — 50 коек;
Клиническая больница им. Боткина (дети) — 46 коек.
Какую вакцину выбрать?
Пульмонолог Олег Абакумов в своем телеграм-канале тоже рассказал, что к нему начали обращаться вакцинированные полгода назад пациенты с вопросом: «Ревакцинироваться нам или нет?».
- Да, у тех, кто привился от короны, защитный барьер съезжает к нулю. Специфический иммунитет улетучивается. Есть риск снова заболеть «с чистого листа». В такой ситуации надо помочь организму и сделать прививку повторно, — советует доктор.
Олег Абакумов добавил, что в первую очередь о ревакцинации надо подумать тем, кто в группе риска по тяжелому течению инфекции:
люди старше 65 лет,
пациенты с ишемической болезнью сердца,
пациенты с повышенными рисками тромбозов (диабет, тромбоэмболия),
страдающие аритмией,
страдающие ожирением.
- Исходя из этого принимайте решение, чем ревакцинироваться — Спутник V или Спутник Лайт. Если вы из группы риска — (выбирайте) двухкомпонентный Спутник V. Если вы средних лет, не страдаете хроническими болезнями, у вас нет предпосылок к тяжелому течению вируса, а здоровье в целом на лайте, вот и делайте себе однокомпонентный Спутник Лайт. И живите спокойно, — рекомендует врач своим подписчикам.
Он также отметил, что тратить деньги и измерять уровень антител до и после прививки не имеет смысла. По словам врача, в США, Израиле и ОАЭ антитела тоже никто не измеряет.
На днях СМИ сообщали, что компания «Р-Фарм» направила в Минздрав заявку на регистрацию в России первой иностранной вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca. Рабочее название препарата — «Р-Кови».