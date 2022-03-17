продукты для иммунитета
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Весна — время обновления и… обострения хронических и скрытых болезней. Нередко на ослабленный темным временем года и перенесенными заболеваниями иммунитет как раз весной обрушиваются новые напасти и проявляются неожиданные «болячки». Способствуют этому и перепады температуры, и желание поскорее переодеться в легкую одежду.

Врач Ирина Терещенко рассказала «Доктору Питеру», как правильно питаться весной, чтобы сохранить здоровье.

Ирина Терещенко
Ирина Терещенко
медицина

врач клинической лабораторной диагностики, к.м.н., медицинский директор «Ситилаб»

Продукты, которые нужны каждый день

- Белок — основа всех клеток, в том числе отвечающих за иммунитет, — поясняет врач клинической лабораторной диагностик Ирина Терещенко. — Из белка синтезируются антитела. А белковые молекулы восстанавливают поврежденные клетки. Антитела стоят на защите нашего организма и атакуют возбудителей болезни. Все незаменимые аминокислоты содержатся в белке животного происхождения — в мясе, рыбе, птице, в молочных продуктах.

Если по каким-либо причинам невозможно употреблять эти продукты, то необходимо включить в свой рацион белок растительного происхождения — орехи, бобы, тофу, рекомендует эксперт.

Эти продукты должны быть в рационе каждый день.

- Глутамин и аргинин — аминокислоты, замедляющие катаболизм (процесс расщепления и окисления органических молекул, приводящий к образованию тепла и энергетических молекул, АТФ), — говорит Ирина Терещено. — Их расход увеличивается в периоды усиленной работы иммунитета. Поэтому важно в этот период употреблять источники этих аминокислот: говядину, сою, бобовые, рыбу. Углеводы лучше выбирать сложные, в виде круп и овощей.

Жиры

Они также необходимы для иммунитета, особенно полиненасыщенные жирные кислоты — они выступают в роли строительного материала для клеточных мембран, участвуют в реакциях против воспаления, говорит эксперт.

- Чтобы эти компоненты были всегда в рационе, добавьте в него льняное или конопляное масло, орехи, — дает рекомендации врач. 

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Витамины из продуктов

Витамин С стимулирует иммунные клетки лучше распознавать чужеродные агенты и активирует их бактерицидную активность, — объясняет Ирина Терещенко. — Добавьте в свой рацион ягоды облепихи — витамина С в них больше, чем в привычных апельсинах. А сладкий перец — рекордсмен по содержанию витамина С среди овощей.

Эксперт отмечает, что отличный источник антиоксиданта — это кабачки, но хранить их нужно в темном месте, чтобы витамин не разрушился.

Вместо привычного чая заварите ягоды шиповника.

Улучшают защиту организма и витамины А и Е. Чемпионы по их содержанию:

  • красный болгарский перец,

  • шпинат,

  • морковь,

  • тыква,

  • абрикосы,

  • рыбий жир, печень, яичный желток, молочные продукты (богаты ретинолом).

- Чтобы обогатить рацион витамином Е, используйте в качестве заправки для салата растительное масло и смесь семян и орехов — это добавит вкус и пользу, — рекомендует Ирина Терещенко.

Витамин D в борьбе с вирусными агентами влияет на цитокиновые профили и непосредственно учувствует в выработке антимикробных веществ.

- Победитель по содержанию солнечного витамина — жирная рыба, но содержание витамина в ней зависит от среды обитания, — обращает внимание эксперт. — У искусственно выращенных особей витамина D намного меньше.

Альтернативный вариант для тех, кто не любит рыбу — лесные грибы, которые также, как и люди, синтезируют нутриент под действием солнечных лучей, и молочные продукты: сыр, творог и сливочное масло.

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И микроэлементы

Они повышают сопротивляемость организма к инфекциям.

- Цинк увеличивает устойчивость барьеров, защищающих организм от вирусов и бактерий — кожных покровы и слизистых, — объясняет Ирина Терещенко. — Цинк принимает участие в защите организма от свободных радикалов и в иммунном ответе. Главные источники цинка — печень животных и птиц, орехи, какао.

Врач обращает внимание, что не стоит начинать принимать витаминные комплексы или моновитамины из соображений поддержания иммунитета без результатов лабораторных тестов и консультации врача.

- Жирорастворимые витамины в большом количестве токсичны, могут накапливаться в тканях. Передозировка витаминов так же опасна, как их дефицит, — напоминает врач.

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Если организм не справился с инфекцией

- Если вы все-таки заболели, то стоит отказаться от сладостей и мучного, так как это может стать благоприятной почвой для присоединения бактериальной инфекции, — советует врач. — Для людей, имеющих нарушения углеводного обмена или сахарный диабет, необходима консультация лечащего специалиста.

Анна Майская