Весна — время обновления и… обострения хронических и скрытых болезней. Нередко на ослабленный темным временем года и перенесенными заболеваниями иммунитет как раз весной обрушиваются новые напасти и проявляются неожиданные «болячки». Способствуют этому и перепады температуры, и желание поскорее переодеться в легкую одежду.
Врач Ирина Терещенко рассказала «Доктору Питеру», как правильно питаться весной, чтобы сохранить здоровье.
врач клинической лабораторной диагностики, к.м.н., медицинский директор «Ситилаб»
Продукты, которые нужны каждый день
- Белок — основа всех клеток, в том числе отвечающих за иммунитет, — поясняет врач клинической лабораторной диагностик Ирина Терещенко. — Из белка синтезируются антитела. А белковые молекулы восстанавливают поврежденные клетки. Антитела стоят на защите нашего организма и атакуют возбудителей болезни. Все незаменимые аминокислоты содержатся в белке животного происхождения — в мясе, рыбе, птице, в молочных продуктах.
Если по каким-либо причинам невозможно употреблять эти продукты, то необходимо включить в свой рацион белок растительного происхождения — орехи, бобы, тофу, рекомендует эксперт.
Эти продукты должны быть в рационе каждый день.
- Глутамин и аргинин — аминокислоты, замедляющие катаболизм (процесс расщепления и окисления органических молекул, приводящий к образованию тепла и энергетических молекул, АТФ), — говорит Ирина Терещено. — Их расход увеличивается в периоды усиленной работы иммунитета. Поэтому важно в этот период употреблять источники этих аминокислот: говядину, сою, бобовые, рыбу. Углеводы лучше выбирать сложные, в виде круп и овощей.
Жиры
Они также необходимы для иммунитета, особенно полиненасыщенные жирные кислоты — они выступают в роли строительного материала для клеточных мембран, участвуют в реакциях против воспаления, говорит эксперт.
- Чтобы эти компоненты были всегда в рационе, добавьте в него льняное или конопляное масло, орехи, — дает рекомендации врач.
Витамины из продуктов
— Витамин С стимулирует иммунные клетки лучше распознавать чужеродные агенты и активирует их бактерицидную активность, — объясняет Ирина Терещенко. — Добавьте в свой рацион ягоды облепихи — витамина С в них больше, чем в привычных апельсинах. А сладкий перец — рекордсмен по содержанию витамина С среди овощей.
Эксперт отмечает, что отличный источник антиоксиданта — это кабачки, но хранить их нужно в темном месте, чтобы витамин не разрушился.
Вместо привычного чая заварите ягоды шиповника.
Улучшают защиту организма и витамины А и Е. Чемпионы по их содержанию:
красный болгарский перец,
шпинат,
морковь,
тыква,
абрикосы,
рыбий жир, печень, яичный желток, молочные продукты (богаты ретинолом).
- Чтобы обогатить рацион витамином Е, используйте в качестве заправки для салата растительное масло и смесь семян и орехов — это добавит вкус и пользу, — рекомендует Ирина Терещенко.
Витамин D в борьбе с вирусными агентами влияет на цитокиновые профили и непосредственно учувствует в выработке антимикробных веществ.
- Победитель по содержанию солнечного витамина — жирная рыба, но содержание витамина в ней зависит от среды обитания, — обращает внимание эксперт. — У искусственно выращенных особей витамина D намного меньше.
Альтернативный вариант для тех, кто не любит рыбу — лесные грибы, которые также, как и люди, синтезируют нутриент под действием солнечных лучей, и молочные продукты: сыр, творог и сливочное масло.
И микроэлементы
Они повышают сопротивляемость организма к инфекциям.
- Цинк увеличивает устойчивость барьеров, защищающих организм от вирусов и бактерий — кожных покровы и слизистых, — объясняет Ирина Терещенко. — Цинк принимает участие в защите организма от свободных радикалов и в иммунном ответе. Главные источники цинка — печень животных и птиц, орехи, какао.
Врач обращает внимание, что не стоит начинать принимать витаминные комплексы или моновитамины из соображений поддержания иммунитета без результатов лабораторных тестов и консультации врача.
- Жирорастворимые витамины в большом количестве токсичны, могут накапливаться в тканях. Передозировка витаминов так же опасна, как их дефицит, — напоминает врач.
Если организм не справился с инфекцией
- Если вы все-таки заболели, то стоит отказаться от сладостей и мучного, так как это может стать благоприятной почвой для присоединения бактериальной инфекции, — советует врач. — Для людей, имеющих нарушения углеводного обмена или сахарный диабет, необходима консультация лечащего специалиста.