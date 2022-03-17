Витамины из продуктов

— Витамин С стимулирует иммунные клетки лучше распознавать чужеродные агенты и активирует их бактерицидную активность, — объясняет Ирина Терещенко. — Добавьте в свой рацион ягоды облепихи — витамина С в них больше, чем в привычных апельсинах. А сладкий перец — рекордсмен по содержанию витамина С среди овощей.

Эксперт отмечает, что отличный источник антиоксиданта — это кабачки , но хранить их нужно в темном месте, чтобы витамин не разрушился.

Вместо привычного чая заварите ягоды шиповника.

Улучшают защиту организма и витамины А и Е. Чемпионы по их содержанию:

красный болгарский перец,

шпинат,

морковь,

тыква,

абрикосы,

рыбий жир, печень, яичный желток, молочные продукты (богаты ретинолом).

- Чтобы обогатить рацион витамином Е, используйте в качестве заправки для салата растительное масло и смесь семян и орехов — это добавит вкус и пользу, — рекомендует Ирина Терещенко.

Витамин D в борьбе с вирусными агентами влияет на цитокиновые профили и непосредственно учувствует в выработке антимикробных веществ.

- Победитель по содержанию солнечного витамина — жирная рыба , но содержание витамина в ней зависит от среды обитания, — обращает внимание эксперт. — У искусственно выращенных особей витамина D намного меньше.