От первой до пятой волны: запрос на реабилитацию после COVID-19 продолжает расти

Методы реабилитации

В клиниках, в зависимости от профиля, который они выбрали, различаются и применяемые процедуры/методы реабилитации.

Как говорит Илья Таможников, для начала надо установить показания, чтобы проходить реабилитацию:

— Мы используем электрофизиопроцедуры, которые имеют ряд противопоказаний, и главное исследование тут — электроэнцефалограмма. Также мы проводим психофизиологическое исследование на программно-аппаратном комплексе с целью оценки скорости принятия решений и зрительной координации. После этого принимается решение о лечении. Мы используем транскорониальную магнитную электрическую стимуляцию, которую начали применять по постковидному синдрому с конца января. С тех пор не так много пациентов прошли эти процедуры.

Он рассказал, что сейчас на реабилитацию принимаются пациенты с жалобами со стороны нервной системы: на слабость, снижение концентрации внимания, повышенную утомляемость, ухудшение памяти и тремор. «Предварительные результаты говорят об эффективности некоторых физиотерапевтических методик, — подчеркнул Таможников. — В литературе, в т.ч. англоязычной, встречается информация о положительных результатах микрополяризации, магнитной стимуляции — даже для пациентов на ИВЛ».

Николай Витенко разделяет всех пациентов на три группы. К первой можно отнести тревожных пациентов. «Мы наблюдаем всевозможные тревожные и депрессивные расстройства, панические атаки, которые отражаются на всех сферах жизни наших пациентов, — говорит он. — Наши психотерапевты загружены на несколько недель вперед, и мы рассматриваем варианты привлечения дополнительных специалистов в этой сфере».

Вторая группа — самая большая, в которой заболевания граничат с психосоматикой.

— На фоне тяжело перенесенной ковидной инфекции мы видим большое количество патологий, которых до этого у пациентов не было, — рассказывает Николай Витенко. — Иногда они манифестируют, иногда выясняется, что пациенты на них просто не обращали до этого внимания, а сейчас трепетно относятся к своему здоровью. Мы стараемся не гиперболизировать проблемы, а последовательно решать их вместе с нашими пациентами.

Встречаются и случаи впервые выявленных заболеваний — например, на фоне болезни возникает синдром Сикка (синдром сухого глаза). Недавно выявили ретробульбарный неврит: его пока никто не может связать с ковидом, но, тем не менее, подобные случаи бывают.

В третью категорию попадают тяжелые пациенты, которые, по мнению Николая Витенко, должны проходить реабилитацию не просто в амбулаторном звене, а в специализированном. «Наша клиника обладает всем необходимым для наблюдения за такими пациентами (специалисты, лабораторная база, исследования функций внешнего дыхания), но вот бодиплетизмографию мы провести не можем, хотя назначают её и не так часто, — поясняет он. — Пациенты, которые у которых были серьезные проблемы с легкими, и во время болезни, и после нее должны наблюдаться пульмонологами. И как только мы видим что-то выходящее за рамки нашей компетенции, стараемся направить в специализированные медицинские организации».

К реабилитации надо подходить осознанно, отмечает Анастасия Власенко. Так, не стоит сразу выписавшись из стационара, особенно если лечение было долгим, ехать в санаторий — должно пройти хотя бы 14 дней.

— Даже если пациент «отрицательный», организм не успевает восстановиться до той степени, когда человек хорошо переносит нагрузку, — поясняет она. — Положительный эффект, впрочем, все равно будет: у нас были пациенты, которые не могли подняться и на один лестничный пролет, но и они в в результате проведенного лечения уезжали с улучшенными показателями спирографии и пульсоксиметрии, адекватной толерантностью к физической нагрузке.

В дополнение к стандартным реабилитационным процедурам в санатории предлагаются и прогулки по терренкуру, и климатотерапия, и бассейн с морской водой, гимнастика, бальнеотерапия, грязелечение. Как добавила Анастасия Власенко, можно также увеличить количество процедур, приобретая дополнительные пакеты — с акцентом на лечение определенной группы заболеваний (опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы, и т.д.).

В Реабилитационном центре «21 век» сосредоточились на восстановлении вкусов и запахов и работе с когнитивными нарушениями, лечении синдрома Гийена — Барре.

— По нашим оценкам, восстанавливается чувствительность процентов на 95%. Но процесс это длительный и зависит от изначального состояния здоровья, — говорит Захар Сизов. — Прослеживаются группы пациентов, у которых есть предрасположенность к этому виду поражения: люди, склонные к гипотонии — максимально тяжелое поражение при давлении 90/60, а также у людей, которые делали ботулинотерапию.

Пациентам пульмонологического профиля, которые имеют поражение легких, реабилитация проводится в рамках программы обязательного медицинского страхования.

— Постковидная реабилитация в Петербурге впервые зародилась в больнице №40, где и проводится по сей день, — рассказал Станислав Макаренко. — Длительность стационарной реабилитации с круглосуточным пребыванием и питанием составляет 21 день. Многие проходят реабилитацию в амбулаторно-поликлинических учреждениях, на койке дневного пребывания продолжительностью также 21 день. Дополнительно, из городского бюджета выделяются средства для работающих граждан на долечивание, это 14 дней реабилитационной программы в санатории с круглосуточным пребыванием и питанием.

Состав программы постковидной реабилитации почти такой же, как и после обычной пневмонии. Это различные физиотерапевтические процедуры, баротерапия, лечебная гимнастика во всем своем многообразии, использование тренажеров Также активно применяется метод скандинавской ходьбы. В более поздние сроки реабилитации к лечению добавляют различные лечебные ванны и гимнастику в бассейне.

Мария Рожкова отмечает, что пациенты хотят сами интерпретировать анализы. Хотя это, безусловно, задача врача, который, как пазл, собирает общую картину заболевания: анамнез, данные осмотра, лабораторные и инструментальные исследования. «Но людям нужно „здесь и сейчас“, — замечает она. — Поэтому наш научно-консультационный отдел работает в том числе для пациентов. Помогает сориентироваться, куда людям двигаться дальше с результатами исследований».

Она также напомнила: постковидный синдром можно рассматривать только после исключения других, более вероятных, диагнозов. Например, если в постковидном периоде выявлен сахарный диабет, он будет установлен как самостоятельный диагноз.

Николай Витенко обозначил еще одну важную проблему восстановления после перенесенного COVID-19 — социальную.

— Как быть с человеком, который 3 месяца назад перенес ковид, находился в стационаре, прошел реабилитацию, но у него сохраняются серьезные респираторные отклонения, есть астенический синдром, — спрашивает он. — У него основная проблема — социальная: он не может работать, а для того, чтобы он мог пройти — за свои деньги — реабилитацию в санатории или каком-либо реабилитационном центре, такие лечебные учреждения должны иметь возможность оформлять электронные листы нетрудоспособности.

Анастасия Власенко отметила, что для этого необходимо иметь полноценно укомплектованное отделение реабилитации, а такие есть далеко не во всех санаториях.

Еще одна проблема связана с ковидом косвенно: из-за того, что и экстренная помощь, и стационары были ориентированы на ковид, в других сферах больные зачастую не получали необходимого лечения или диагностики. «Такого количества рака на ранней стадии я не видел давно, и это свидетельство того, что люди не проходили плановых осмотров, не проходили диспансеризацию», — говорит Николай Витенко.