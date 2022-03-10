Что будет с организмом, если есть творог каждый день

Когда мы задаемся вопросом о пользе молочных продуктов, в том числе и творога, то первое, что приходит на ум — это высокое содержание кальция. С возрастом наши кости теряют этот важный минерал, их плотность снижается, а это может привести к риску переломов. Один из самых опасных, который по последствиям сравнивают с инфарктом — перелом шейки бедра.
Однако творог — это не только ценный источник кальция. Оказывается, в нем содержится масса полезных витаминов и минералов, которые необходимы всем системам нашего организма.
сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf
Про пользу творога
Для щитовидной железы. Творог — это отличный источник селена, микроэлемента, который играет важную роль в работе щитовидной железы, а также снижает общий уровень окислительного стресса в организме.
Для надпочечников и центральной нервной системы. Творог входит в список продуктов, богатых триптофаном. Триптофан — это аминокислота, которая помогает человеку лучше спать ночью, а также предотвращает бессонницу, депрессию и тревожность.
Для желудочно-кишечного тракта. Молочнокислые бактерии, находящиеся в твороге, нормализуют перистальтику кишечника. Однако стоит помнить, что людям с заболеваниями ЖКТ — особенно в фазе обострения — лучше есть творог только в переработанном виде: вареники, сырники, запеканку.
Для суставов. В отличие от мяса, в твороге отсутствуют пурины (органические азотсодержащие соединения - Прим. ред.), поэтому его можно включать в меню людям с предрасположенностью к заболеваниям суставов или тем, кто уже страдает от артрита или бурсита.
«Творог также можно использовать и в косметических целях. Так, из него получаются хорошие маски для кожи лица и тела. Например, можно перемешивать его с огуречным пюре или соком — такая маска отлично увлажняет кожу», — говорит эксперт.
Творог также богат необходимыми организму витаминами:
Витамин В12, способствует здоровой выработке пищеварительных ферментов и транспортировке необходимых питательных веществ в клетки;
Витамин В2 очень важен для здорового метаболизма, энергетического обмена;
Витамин В5 нужен для заживления слизистых и ранок.
Про обезжиренный творог
Такой творог не оказывает значительного влияния на уровень глюкозы в крови — у него гликемический индекс не превышает 30 единиц, особенно, если сравнивать его с другими нежирными молочными продуктами. Поэтому для людей с диабетом 2-го типа такой творог может стать отличной альтернативой другим молочным продуктам. Только не забудьте проконсультироваться с вашим лечащим врачом или врачом-диетологом перед тем, как встраивать творог в свою диету.
Творог также будет очень полезен для беременных. Он оказывает положительное влияние на процесс формирования скелета у плода благодаря большому объему кальция и холестерина, который помогает его усваивать. Также это высокобелковый продукт, а белок считается фундаментом для формирования плода.
Важно включать творог и в меню ребенка — он играет важную роль в формировании костей и зубов. Первый раз малыш может попробовать детский творожок уже в 6 месяцев, если нет противопоказаний.
«Для деток особенно полезен именно козий творог. Это единственный вид творога, который содержит лактоферин — это „переносчик“ железа в клетки (как грудное молоко), за счет чего этот продукт помогает поддерживать уровень железа в организме», — пояснила нутрициолог.
Кому стоит есть творог каждый день
Тем, кто занимается спортом, советуют съедать небольшую порцию творога перед тренировкой — это может помочь мышцам быстрее восстановиться после физической нагрузки, а также поспособствует здоровому обмену веществ. Казеин и козий белок молока также помогут качественному всасыванию различных аминокислот, что положительно скажется на росте мышечной массы.
Впрочем, даже если вы не спортсмен, творог вам никак не повредит — лишь бы не было противопоказаний по состоянию здоровья.
С чем его лучше сочетать
Для лучшего усвоения кальция творог нужно правильно комбинировать с другими продуктами. Лучше всего для этого подходят сметана и орехи. Можно есть творог и с овощами, добавлять в различные салаты. Не будут лишними в таких салатах зелень, огурцы и лук. В качестве заправки лучше всего использовать сметану. А разнообразить вкус можно с помощью специй, сельдерея и китайской капусты.
Важно упомянуть, что в твороге содержится сложный белок под названием казеин — на его долю приходится не меньше 50% в составе. Все составляющие аминокислоты после расщепления легко усваиваются. Но характерной особенностью казеина можно считать тот факт, что при воздействии желудочного сока он расщепляется не сразу. Сперва образуются комочки, которые состоят из белков и жиров, поэтому переваривание этих сгустков занимает достаточно много времени.
«Эти комочки по своей текстуре еще и клейкие, поэтому в них могут попадать фрагменты других продуктов, что замедлит переваривание. Это значит, что вместе с творогом за один прием пищи не стоит употреблять „тяжелые“ продукты, переваривание которых занимает много времени. Иначе могут появиться проблемы с пищеварением, а полезные вещества из этих продуктов не успеют усвоиться», — пояснила эксперт.
Про несовместимость
Лучше не сочетать творог с рыбой и мясом. Из белков и жиров, переваривание которых итак занимает много времени. Если этот «союз» задержится в кишечнике, то человек может страдать от неприятных последствий, например, сильного метеоризма.
По той же причине нежелательно употреблять с творогом яйца — ведь и эта пища содержит достаточно много белка.
Не стоит сочетать творог с молоком. В этом случае организм получит слишком большую дозу кальция за раз и не успеет ее усвоить. А значит, это будут «пустые калории», которые только перегружают поджелудочную, заставляя ее выбрасывать больше инсулина.
Употребление сахара с творогом тоже стоит ограничить — такое сочетание получится чересчур калорийным и может замедлить усвоение кальция.
Нежелательно запивать творог кофе. Во-первых, этот напиток содержит дубильные вещества, которые плохо сочетаются с молочными продуктами, а во-вторых, употребление кофе может ухудшить усвоение кальция. В-третьих, кофе сам по себе может способствовать выведению этого микроэлемента из организма. Подобное действие характерно и для других продуктов, среди которых алкогольные напитки, злаковые культуры, щавель и шпинат.
Сочетание творог+злаки+фрукты тоже считается не самым лучшим. Печень в данном случае должна работать вдвойне на обмен фруктозы и обмен глюкозы — это разные процессы и каждый из них должен протекать своевременно.
Кому лучше отказаться от творога
От творога стоит отказаться людям с гастритом, непереносимостью лактозы и проблемами с почками, говорит нутрициолог.
Если говорить про аллергиков, то аллергия на творог — очень редкое явление, особенно на термически обработанный. Суточная норма этого молочного продукта не должна превышать 200-250 граммов, однако если человек активно занимается спортом, то норма может быть немного выше, но не более 300-400 граммов. И, конечно, не стоит съедать порцию за один раз.
Идеальный процент жирности для творога — 4-5%.
«Творог, в зависимости от вида, может усваиваться от полутора до трех часов — это дольше любых других кисломолочных продуктов. Поэтому гастроэнтерологи рекомендуют употреблять его в первой половине дня», — пояснила нутрициолог.
Как правильно его выбирать
Качество творога зависит от технологии производства. Во многом на это влияет массовая доля жира, использование различных пищевых наполнителей и добавок. По данным Роспотребнадзора, качественный творог должен быть белого цвета с кремовым оттенком.
В обезжиренном или маложирном твороге может выделяться сыворотка — это нормальный процесс. Консистенция продукта должна быть мягкой и однородной, а сама пачка должна быть герметичной.
Многие предпочитают покупать творог у продавцов на рынке. Однако вы не знаете, как его хранили и перевозили, поэтому велик риск того, что все закончится отравлением. Творог домашнего производства может быть достаточно высокой жирности и содержать микробы. Поэтому если вы все-таки решились его купить, то лучше сделать их него сырники, запеканку или любое другое блюдо, которое пройдет термическую обработку.