Что будет с организмом, если есть творог каждый день

Творог также будет очень полезен для беременных. Он оказывает положительное влияние на процесс формирования скелета у плода благодаря большому объему кальция и холестерина, который помогает его усваивать. Также это высокобелковый продукт, а белок считается фундаментом для формирования плода.

Важно включать творог и в меню ребенка — он играет важную роль в формировании костей и зубов. Первый раз малыш может попробовать детский творожок уже в 6 месяцев, если нет противопоказаний.

«Для деток особенно полезен именно козий творог. Это единственный вид творога, который содержит лактоферин — это „переносчик“ железа в клетки (как грудное молоко), за счет чего этот продукт помогает поддерживать уровень железа в организме», — пояснила нутрициолог.

Кому стоит есть творог каждый день

Тем, кто занимается спортом, советуют съедать небольшую порцию творога перед тренировкой — это может помочь мышцам быстрее восстановиться после физической нагрузки, а также поспособствует здоровому обмену веществ. Казеин и козий белок молока также помогут качественному всасыванию различных аминокислот, что положительно скажется на росте мышечной массы.

Впрочем, даже если вы не спортсмен, творог вам никак не повредит — лишь бы не было противопоказаний по состоянию здоровья.