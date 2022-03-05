Сибирские врачи научились лечить больные суставы при помощи инъекций жира человека

Как это работает

Суть методики заключается в том, что у пациента берут около 100 мл жировой ткани — у прооперированной женщины, например, ее взяли из бедра, — затем обрабатывают полученный материал, в том числе в центрифуге, и выделяют стромально-васкулярную фракцию (SVF). Это клеточный концентрат, изъятый и приготовленный из жировой ткани донора, содержащий и стволовые клетки. После необходимой подготовки концентрат становится уколом, который спасает разрушенные суставы и хрящи.

Ход операции можно разделить на два этапа. Сперва врачи делают липосакцию, которая занимает примерно час. Еще столько же времени нужно, чтобы выделить из жировой ткани стволовые клетки. После этого их вкалывают обратно в больное колено пациента.

«В течение 3-4 месяцев эти жировые клетки „прилипают“ к очагам дефекта хрящевой ткани, начинают его восстанавливать. Такое вмешательство можно назвать волшебным уколом. Достаточно один раз провести малоинвазивную операцию, чтобы избавить человека от боли», — пояснил травмотолог-ортопед Иван Смышляев. Он прибыл в НИИТО им. Цивьяна из московской Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ, чтобы показать коллегам мастер-класс, сообщает официальный Instagram-аккаунт медучреждения.

Однако, если хрящевая ткань в суставе сильно повреждена, то такой способ не спасет — придется прибегать к протезированию. Здесь все индивидуально, каждый диагноз должен обсуждаться с врачом.

Как отмечают в НИИТО, исследования в области SVF-терапии суставов начались в России в 2000-х годах. Методика доказала свою эффективность. Новосибирские врачи надеются, что теперь смогут внедрить эти «уколы» в свою постоянную практику.