Такие хронические заболевания, как гипертония, гипергликемия (высокий уровень сахара в крови) и гиперлипидемия (высокий уровень холестерина), если их не лечить, приводят к еще более серьезным последствиям — атеросклерозу, тромбозу и острому ишемическому инсульту.
Пользователь портала WeChat посоветовал людям с высоким артериальным давлением наблюдать за состоянием своих пальцев на руках. Он
Снижение подвижности
Состояние пальцев считается одним из важных показателей здоровья человека. При хорошем самочувствии они должны быть розовыми, подвижными. Если они побелели или перестали хорошо двигаться — это повод насторожиться. Конечно, если это не случается лишь изредка или не связано с воздействием внешних факторов, к примеру, мороза или холодной воды. Перед приступом инсульта в пальцах может появляться скованность, а подушечки на пальцах сильно белеют, что вызвано нарушением периферического кровоснабжения.
Вздутие сосудов
У некоторых мужчин могут часто «проступать» сосуды на руках, что объясняется психическим возбуждением под влиянием каких-то внешних раздражителей. Для страдающих гипертонией тоже характерно кратковременное вздутие сосудов на пальцах. Таким людям рекомендуется регулярно наблюдать за показателями артериального давления и проходить обследование, чтобы вовремя выявить риск закупорки и повреждения сосудов.
Онемение
Если на холоде вдруг онемели пальцы — это нормальная физиологическая реакция организма, которая не должна вызывать у вас беспокойства. Однако если онемение случается часто и долго не проходит, это может быть тревожным сигналом, в том числе предвестником ишемического инсульта. Необходимо пройти комплексное обследование у врача, который, возможно, назначит также КТ головного мозга для диагностики состояния сосудов и возможного образования бляшек, которые могут привести к инсульту.
3 привычки, полезные для сосудов при гипертонии
Пейте достаточное количество воды. Органические соли и калий, попадающие в организм с чистой водой, способствуют разжижению крови. Согласно рекомендациям, необходимо пить 1,8-2,3 литра воды в день, чтобы не только восполнить недостаток жидкости, но и немного улучшить циркуляцию крови, снизить риск закупорки сосудов.
Следите за питанием. Избегайте слишком острой, жирной и соленой пищи. Старайтесь придерживаться разумной диеты, дополняя ее богатыми на витамины зелеными овощами и фруктами, говядиной и другими мясными продуктами с высоким содержанием белка.
Контролируйте свои эмоции. Перепады настроения могут провоцировать разные заболевания, а постоянная раздражительность или вспыльчивость легко привести к хроническим нарушениям обмена веществ. Кроме того, гормоны, которые вырабатывает наш организм, влияют на скорость кровообращения и соответственно вязкость крови. Чтобы позаботиться о здоровье сосудов, надо следить за своими эмоциями, научиться вовремя снимать стресс и расслабляться.
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