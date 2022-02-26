Снижение подвижности

Состояние пальцев считается одним из важных показателей здоровья человека. При хорошем самочувствии они должны быть розовыми, подвижными. Если они побелели или перестали хорошо двигаться — это повод насторожиться. Конечно, если это не случается лишь изредка или не связано с воздействием внешних факторов, к примеру, мороза или холодной воды. Перед приступом инсульта в пальцах может появляться скованность, а подушечки на пальцах сильно белеют, что вызвано нарушением периферического кровоснабжения.

Вздутие сосудов

У некоторых мужчин могут часто «проступать» сосуды на руках, что объясняется психическим возбуждением под влиянием каких-то внешних раздражителей. Для страдающих гипертонией тоже характерно кратковременное вздутие сосудов на пальцах. Таким людям рекомендуется регулярно наблюдать за показателями артериального давления и проходить обследование, чтобы вовремя выявить риск закупорки и повреждения сосудов.

Онемение

Если на холоде вдруг онемели пальцы — это нормальная физиологическая реакция организма, которая не должна вызывать у вас беспокойства. Однако если онемение случается часто и долго не проходит, это может быть тревожным сигналом, в том числе предвестником ишемического инсульта. Необходимо пройти комплексное обследование у врача, который, возможно, назначит также КТ головного мозга для диагностики состояния сосудов и возможного образования бляшек, которые могут привести к инсульту.