С 21 февраля россияне смогут получить «ковид-сертификат» при наличии антител. Причем, требования к уровню антител не устанавливаются. Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G — Ig).
Сдать тест на антитела можно в любой лицензированной лаборатории. Перед анализом нужно убедиться, что лаборатория передает результаты теста на Госуслуги. Нужны паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Срок действия сертификата составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.
Но есть ряд условий для получения такого QR-кода. «Доктор Питер» выяснил, с какими трудностями столкнулись россияне, оформляя «ковидные сертификаты» по антителам.
Не дадут сертификат по антителам
Если у вас уже был QR-код после перенесенного COVID-19.
Если у вас был QR-код после пройденной вакцинации.
- Если раньше вы получали сертификат, для продления QR-кода cделайте прививку или ПЦР-тест, — рекомендуется на Госуслугах.
Информацию подтверждают те россияне, кто с утра 21 февраля пытается получить «ковидный сертификат» по антителам.
Реальные отзывы о QR-кодах по антителам *
«В Госуслугах у меня висит истекший код от „Спутника“. Согласно тексту приказа, это исключает получение кода по антителам», — Ирина.
«У меня истек 17 января QR-код от первичной вакцинации, антитела на Госуслугах у меня есть, двухмесячной давности примерно, подать заявление на код по антителам я не смогла, нашла на Госуслугах в правилах, что если был сертификат, то эта функция недоступна», — Юлия.
«Вся эта процедура организована для тех, кто имеет антитела (по любым основаниям: бессимптомно перенесли, привились не в России и проч.), то есть статус примерно тот же, что и у вакцинированного в России или официально переболевшего, но тем не менее этот человек ограничен в своих действиях из-за отсутствия QR-кода», — Екатерина.
«Прививалась больше года назад „Спутником“. Сертификат истек в январе. Осенью привилась полным Pfizer. Выходит, легализовать свои многочисленные антитела (проверяла) в России я не могу», — Ира.
Срок QR-кода по антителам могут сократить
Есть и еще один нюанс при получении «ковидного сертификата», рассказывают в соцсетях. Если вы сдавали положительный тест на антитела в аккредитованной государством лаборатории не позже 6 месяцев назад, он автоматически «подгружается» в личный кабинет в Госуслугах, и срок его действия отсчитывается с момента сдачи.
«Сегодня утром проверили — QR-код на Госуслугах формируется, если тест в аккредитованной лаборатории (той, которая передает результаты на Госуслуги) сдан в течение последних 6 месяцев. Но в этом случае сертификат формируется с даты теста. То есть — для давнишних тестов срок действия QR-кода будет сильно сокращен», — рассказала в соцсети Екатерина.
Где отменили QR-коды
Свердловские власти с 20 января отменили QR-коды для посещения общественных мест, исключение составляют базы отдыха и госучреждения.
Татарстан
В Петербурге сохранятся требование предъявлять «ковидные сертификаты» (QR-коды) в театрах, кинотеатрах, музеях, ресторанах и кафе.
С 19 февраля в Удмуртии не нужно предъявлять QR-коды для посещения точек общепита и массовых мероприятий.
Власти Амурской области с 21 февраля отменяют систему QR-кодов о вакцинации.
Кировская область с 21 февраля отменяет систему QR-кодов
Власти Мурманской области с 18 февраля отменили QR-коды для посещения общепита, ТРЦ и кинотеатров.
Комментарии0