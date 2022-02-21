С 21 февраля россияне смогут получить «ковид-сертификат» при наличии антител. Причем, требования к уровню антител не устанавливаются. Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G — Ig).

Сдать тест на антитела можно в любой лицензированной лаборатории. Перед анализом нужно убедиться, что лаборатория передает результаты теста на Госуслуги. Нужны паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Срок действия сертификата составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.

Но есть ряд условий для получения такого QR-кода. «Доктор Питер» выяснил, с какими трудностями столкнулись россияне, оформляя «ковидные сертификаты» по антителам.

Не дадут сертификат по антителам

Если у вас уже был QR-код после перенесенного COVID-19.

Если у вас был QR-код после пройденной вакцинации.

Приказ Минздрава от 4.02.2022 предусматривает выдачу сертификата по результатам антител только для людей, у которых раньше еще не было никакого сертификата. Например, если вы сделали прививку за рубежом.

- Если раньше вы получали сертификат, для продления QR-кода cделайте прививку или ПЦР-тест, — рекомендуется на Госуслугах.

Информацию подтверждают те россияне, кто с утра 21 февраля пытается получить «ковидный сертификат» по антителам.