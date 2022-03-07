Названы 4 самых опасных для человека вида домашней плесени

Ученые, которые пристально изучают различные виды плесени, разделяют ее на две большие группы — патогенную, опасную для здоровья людей (и животных тоже) и благородную, которую можно использовать на пользу людям. Однако такое разделение достаточно условно, поскольку в отношении плесени вопрос — в дозе и особенностях организма. Поэтому практически любые виды плесени нужно рассматривать в контексте опасности и негативного влияния на организм. Но есть группа этих микроорганизмов, которые патогенны, при контакте с ними у людей возможны серьезные проблемы.
Сам по себе термин «плесень» уже ассоциируется как минимум с порчей продуктов и мрачными затхлыми подвалами. Да, есть голубая плесень, которая придает сыру особую пикантность, или всем известный пеницилл, который был прародителем современных антибиотиков. Но большинство видов плесени относят к патогенным, поэтому контакт с ними опасен. Чем же именно опасна плесень «Доктор Питер» уточнил у Лидии Голубенко, терапевта, заведующей методическим кабинетом.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Поликлиника №30 (Волгоград).
Потенциально опасны все виды
Хотя многие любят сыры с плесенью, считая ее безопасной, окончательных доказательств данного факта пока не предоставлено. Аналогична ситуация и с теми видами плесени, из которых изначально получали антибиотики.
Сегодня считается, что нулевой опасностью не обладает ни один из видов плесневых грибков.
Человек может пострадать как от спор, которые плесень распространяет, чтобы размножаться, так и непосредственно самих грибковых тел, которые могут заселять дома, почвы, продукты и организм людей. Опасность представляют те токсины, которые могут накапливаться в процессе жизнедеятельности.
Однако, степень тяжести поражений организма зависит от вида грибка, количества выделяемого им токсина и способностью его накапливаться. Так, самым опасным считается Aspergillus flavus — ее желто-зеленый токсин смертельно опасен для людей.
Три типа опасности
Все виды плесени относительно условно можно разделить на три больших группы по типу влияния на здоровье людей. Это:
аллергическое воздействие — споры грибков или их тела обладают высоким аллергенным потенциалом и формируют у восприимчивых людей серьезные реакции;
патогенное воздействие — провоцирует определенные специфические заболевания;
токсическое воздействие — обладает общим отравляющим эффектом.
Обсудим наиболее опасные из описанных видов плесневых грибков и основные эффекты от их взаимодействия с организмом людей.
Аспергиллы и их опасность
На сегодняшний день определено и изучено около 180 видов грибов рода Aspergillus. Они провоцируют опасное заболевание — аспергиллез. Это семейство грибков может обнаруживаться в любой сфере обитания людей, негативно влияет на здоровье. Все дело в том, что разные виды аспергилл могут поражать:
респираторный тракт, включая бронхи и легкие, провоцируя серьезные патологии;
нервную систему, поражая мозг и периферические нервы;
сердечно-сосудистую систему;
глаза и наружное ухо.
Кроме того, эти грибки в ходе своей жизнедеятельности выделяют целый ряд токсинов, в том числе, смертельно опасных для людей. Кроме того, споры грибков провоцируют сильнейшую аллергию.
Что касается распространения, эти грибки абсолютно всеядны: некоторые разновидности аспергилл поражают продукты (особенно любят крахмалистые), другие селятся на влажных стенах, а третьи могут расти даже внутри деревьев.
Грибки Cladosporium
Эта группа разнородных представителей плесневых грибков, образующих коричневые, красные, зеленоватые виды колоний плесени с гладкой поверхностью или бархатистым внешним видом. Они особенно любят старинные дома, которые давно не видели капремонта, квартиры, где плохая вентиляция, часто зашторены окна.
Часть из этих грибков портит продукты, повреждает книги или картины, одежду, придавая ей запах затхлости. Эта группа грибков обладает сильным аллергенным потенциалом, кроме того, возможна провокация кожных заболеваний, проблем с легкими, а также нарушения психики — плаксивость, тоску и депрессию.
Грибок Bipolaris — черно-серая плесень
Крайне неприятный представитель плесневых грибков. Он заселяет дома, но проявляется не сразу, длительно находится в скрытой стадии.
При этом его невидимые споры, витающие в воздухе, провоцируют синуситы.
По мере того, как на стенах проявляются гнилостные пятна, возможно нарушение общего состояния здоровья, проблемы с респираторным трактом и расстройства нервной системы.
Пенициллы — коварны и опасны
Это обширная и агрессивная группа грибков, которые поражают продукты и могут заселять мебель на кухне, посуду и бытовые приборы. Если грибок появляется на пищевом производстве — это признак антисанитарных условий работы.
Есть данные о том, что якобы пенициллы могут приносить пользу, обладая антибиотическим действием. Но это неверно — антибиотики пенициллинового ряда получены были из искусственно выведенных и очищенных штаммов, природные пенициллы опасны и токсичны.
Они обладают высоким аллергенным потенциалом, провоцируют отек органов дыхательной системы, приступы экземы, астмы. Помимо этого они обладают и токсическим эффектом, провоцируя отравления и повреждения пищеварительной системы.