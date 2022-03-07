Названы 4 самых опасных для человека вида домашней плесени

Ученые, которые пристально изучают различные виды плесени, разделяют ее на две большие группы — патогенную, опасную для здоровья людей (и животных тоже) и благородную, которую можно использовать на пользу людям. Однако такое разделение достаточно условно, поскольку в отношении плесени вопрос — в дозе и особенностях организма. Поэтому практически любые виды плесени нужно рассматривать в контексте опасности и негативного влияния на организм. Но есть группа этих микроорганизмов, которые патогенны, при контакте с ними у людей возможны серьезные проблемы.

Сам по себе термин «плесень» уже ассоциируется как минимум с порчей продуктов и мрачными затхлыми подвалами. Да, есть голубая плесень, которая придает сыру особую пикантность, или всем известный пеницилл, который был прародителем современных антибиотиков. Но большинство видов плесени относят к патогенным, поэтому контакт с ними опасен. Чем же именно опасна плесень «Доктор Питер» уточнил у Лидии Голубенко, терапевта, заведующей методическим кабинетом.