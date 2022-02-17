Часто считается, что грибки в нашем организме не несут ничего хорошего обладателям. Однако, как в лесу бывают грибы съедобные и несъедобные, так и нас населяют грибки полезные и неполезные. Те, что нашли ученые из Медицинского колледжа Вейл Корнельского университета (Weill Cornell Medicine), оказались более чем полезными. Эта группа может защищать от повреждений кишечник и влиять на социальное поведение . Удалось установить особенности на доклиническом исследовании.

- Эти данные пополняют другие работы, которые выявляют оси «кишечник-иммунитет-мозг», на которую влияют не только собственные клетки организма в норме и при болезни, но и резидентные клетки — микробы и грибы, — уверены авторы исследования .

Им удалось установить сигналы, которые посылают в кишечнике грибы клеткам хозяина по всему телу, затрагивают иммунные клетки и нейроны.