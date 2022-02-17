Часто считается, что грибки в нашем организме не несут ничего хорошего обладателям. Однако, как в лесу бывают грибы съедобные и несъедобные, так и нас населяют грибки полезные и неполезные. Те, что нашли ученые из Медицинского колледжа Вейл Корнельского университета (Weill Cornell Medicine), оказались более чем полезными. Эта группа может защищать от повреждений кишечник и влиять на социальное поведение. Удалось установить особенности на доклиническом исследовании.
- Эти данные пополняют другие работы, которые выявляют оси «кишечник-иммунитет-мозг», на которую влияют не только собственные клетки организма в норме и при болезни, но и резидентные клетки — микробы и грибы, — уверены авторы
Им удалось установить сигналы, которые посылают в кишечнике грибы клеткам хозяина по всему телу, затрагивают иммунные клетки и нейроны.
- Мы обнаружили прямую связь между основным иммунным путем, который воспроизводят грибки в слизистой оболочке кишечника, и сигналами в нервной системе, влияющими на поведение, — объяснил один из авторов работы, доцент кафедры иммунологии в области медицины, доктор гастроэнтерологии и гепатологии Ильян Илиев.
Выстилка кишечника в норме поглощает воду и питательные вещества из пищи и выступает в качестве барьера, который предотвращает проникновение в кровоток кишечных микробов. Ученые изучали работу кишечника на мышиной модели, уточнили расположение различных грибов в кишечнике. Выяснилось, что некоторые грибы часто накапливаются в определенных местах рядом с эпителием или слизистой кишечника.
- Это позволяет предположить, что эти виды колонизировали кишечник и тесно связаны с конкретными эпителиальными клетками, — предположил Ильян Илиев. — Некоторые из этих колоний защищают от нарушений кишечного барьера, повреждения кишечника и бактериальных инфекций. Усиливают барьерные функции.
Происходило это, в том числе, когда эту грибковую колонию добавляли в кишечник искусственно. Но это не единственное их влияние, мыши с грибками в кишечнике были более социальными, чем мыши без них. Возможно, это было каким-то образом связано с иммунными клетками.
- Эффекты связаны с Т-клетками, они секретировали два иммунных сигнальных белка — цитокины IL-22 и IL-17. Если IL-22 усиливает барьерную функцию, то IL-17 проникает в кровоток и достигает нейронов, — объяснили ученые.
У мышей, у которых в нейронах не нашли IL-17, не проявляли социальной активности.
- Сейчас мы пытаемся глубже изучить механизм этого взаимодействия, изучая сигналы, которые задействованы на уровне нейронов в различных областях мозга, — рассказала ведущий автор исследования, преподаватель иммунологии в лаборатории доктора Илиева Ирина Леонарди.
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