Взломать дверь во имя жизни
Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает властям рассмотреть новый законопроект. По его мнению, сотрудники МЧС и скорой помощи должны иметь право вскрывать двери в квартире, откуда поступил вызов. В обращении, которое направленно вице-премьеру Татьяне Голиковой и Юрию Борисову законодатель отметил, что забота о здоровье и жизни граждан, спасение их в экстренных ситуациях — одна из основных задач государства.
Бывают ситуации, когда врачи скорой помощи или сотрудники МЧС приезжают на вызов, но у них нет возможности оперативно оказать помощь — дверь никто не открывает. По действующим правилам, в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда полиции. И только после этого можно вскрывать двери.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части наделения работников экстренных служб, в том числе представителей МЧС и скорой помощи, правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека: когда гражданин, находящийся в помещении, сам просит о помощи или имеются свидетельства соседей о том, что жилец нуждается в помощи», — цитирует редакция
Однако неизвестно, можно ли этот законопроект считать безопасным. Ведь кому-то может сильно не понравиться, что его дверь пытаются взломать. Что там происходит за порогом — непонятно. Так, известен случай, когда врача скорой помощи избили за то, что он просто оказался надеть бахилы, хотя по телефону диспетчеру сообщили, что у девятилетнего ребенка начались судороги, ему срочно нужна помощь.
Экспертное мнение
Лев Авербах
Медицина
Генеральный директор и главный врач частной скорой помощи «Coris»www.facebook.com/profile.php?id=100044157863149
«Скорая помощь, приезжая на вызов и понимая, что там может что-то происходить с пациентом, и он не может открыть дверь, вызывает МЧС и полицию. Эта схема отработана, все происходит очень быстро. Только в присутствии полиции можно вскрыть дверь. И такие случаи у нас были.
Как вообще можно представить, что, например, девушка-фельдшер вскрывает квартиру? Сейчас двери такие, что их болгарки не берут, нужны специальные инструменты, чтобы это все взломать зайти внутрь. Была же такая история с тем, чтобы «скорой» разрешали таранить все машины, которые мешают на дороге, специально не дают проехать. Во-первых, это же противоречит закону. Во-вторых, сложно представить, что будет с машиной скорой помощи после этого», — говорит Лев Авербах.
«Были случаи, когда приходилось вызывать пожарных, чтобы попасть в квартиру. К окнам ставили лестницы. Это все делают структуры, которые несут за это ответственность».
Когда доктора не пускают
Врачи же несут ответственность только за оказание медицинской помощи. Если дверь никто не открывает, то медики, приехавшие на вызов, могут попытаться самостоятельно связаться с пациентом, если у них есть его телефон. Перезванивать может и диспетчер, который этот вызов принимал. Врач может либо ждать, либо оставить записку, что приезжала бригада, либо приехать повторно, либо звонить в полицию, вызвать МЧС.
Ни полиция, ни МЧС никогда не отказывают, всегда приезжают в подобных случаях. Иногда МЧС приходится вызывать, чтобы они помогли вынести очень тяжелых по весу пациентов.
Вопрос: «Вызывать полицию или нет?» Это зависит от конкретной ситуации. Какой был вызов? Что говорили? Сколько раз звонили? Какой возраст пациента? Какой был повод к вызову? Важно учесть все. Также могут прослушать поступивший звонок еще раз, чтобы оценить ситуацию. Обращаться в правоохранительные органы или нет, уже решает не врач скорой помощи, а ответственный врач по городу. Те, кто приехали на вызов, связываются с ним, докладывают ситуацию. Дальше могут быть разные вариации развития событий.
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