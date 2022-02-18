Взломать дверь во имя жизни

Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает властям рассмотреть новый законопроект. По его мнению, сотрудники МЧС и скорой помощи должны иметь право вскрывать двери в квартире, откуда поступил вызов. В обращении, которое направленно вице-премьеру Татьяне Голиковой и Юрию Борисову законодатель отметил, что забота о здоровье и жизни граждан, спасение их в экстренных ситуациях — одна из основных задач государства.

Бывают ситуации, когда врачи скорой помощи или сотрудники МЧС приезжают на вызов, но у них нет возможности оперативно оказать помощь — дверь никто не открывает. По действующим правилам, в подобных ситуациях работники экстренных служб обязаны дожидаться приезда полиции. И только после этого можно вскрывать двери.