Героическая история произошла в Туапсе 20 января. В 6:40 утра на планшет бригады скорой помощи поступил вызов — сообщалось, что пенсионерке плохо. Столетняя бабушка жаловалась на боли в груди, ей было тяжело дышать. По адресу сразу же выехала бригада из двух человек: фельдшера скорой помощи, Анастасии Плахиной и водителя, Игоря Колесникова.
Однако доехать до дома пациентки они так и не смогли: машине помешали сугробы, сильный снегопад и гололед. Тогда фельдшер и водитель, взяв все необходимое, пошли пешком.
«Мы приняли решение идти пешком. Дорога составляла около полутора километров. Вместе с водителем Игорем Колесниковым мы взяли оборудование и отправились к пациентке», — рассказала
Бригада успела вовремя. По словам фельдшера, состояние бабушки она оценила «как угрожающее жизни». Медик оказала ей всю необходимую медицинскую помощь.
«После оказания помощи состояние пациентки значительно улучшилось. От госпитализации она категорически отказалась. Я не считаю наш поступок героическим, потому что мы просто выполняли свою работу», — говорит Анастасия Плахина.
Однако о подвиге фельдшера и водителя быстро узнали локальные сообщества в социальных сетях. Через некоторое время информация дошла и до СМИ. Не остался в стороне и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он написал о подвиге бригады в своем Instagram.
«Прочитал сегодня в социальных сетях про подвиг фельдшера и водителя скорой помощи из Туапсе. Анастасия Плахина и Игорь Колесников спасли жизнь 100-летней пациентки. Не раздумывая, они взяли тяжелые баллоны с кислородом и 1,5 километра с фонариками и навигатором шли пешком. На помощь задыхающейся бабушке подоспели вовремя. Это настоящие врачи, которые в любых условиях готовы исполнять свой служебный долг. Спасибо им за это!», —
Ранее «Доктор Питер» писал о популярной тиктотерше Валерии Абржовой, которая нашла свой способ быстрого приезда «скорой». При вызове бригады скорой помощи, она предлагает солгать диспетчеру. Например, сообщить о затрудненном дыхании или кровотечении. В таких случаях медики обязаны приехать за 20 минут.
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