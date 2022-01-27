Героическая история произошла в Туапсе 20 января. В 6:40 утра на планшет бригады скорой помощи поступил вызов — сообщалось, что пенсионерке плохо. Столетняя бабушка жаловалась на боли в груди, ей было тяжело дышать. По адресу сразу же выехала бригада из двух человек: фельдшера скорой помощи, Анастасии Плахиной и водителя, Игоря Колесникова.

Однако доехать до дома пациентки они так и не смогли: машине помешали сугробы, сильный снегопад и гололед. Тогда фельдшер и водитель, взяв все необходимое, пошли пешком.