По словам специалистов, нередко детей уже в год родители начинают переводить на «общий стол», давая им в том числе взрослую и не далеко не самую здоровую еду. Те же колбасы или жареное мясо. С какими продуктами лучше не знакомить дошкольников? Старший сотрудник клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Елена Павловская
Елена Павловская
Лечебное питание
Старший научный сотрудник клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук.
Детям 3-7 лет нельзя давать
Жареные блюда
Их диетологи рекомендуют давать не чаще раза в неделю. И то лучше не просто жарить, а лишь слегка обжаривать, а доводить до готовности уже в духовке.
Мясные и рыбные консервы
Речь, конечно, не о тех, которые производятся специально для детского питания. Из «взрослых» консервов исключение можно сделать только для красной рыбы — горбуши или лосося, которые подходят для приготовления детских супов.
Копчености
В них много жира, соли и вредных добавок.
Полуфабрикаты
Включая пельмени и рыбные палочки. Там тоже, как правило, много соли и жира.
Готовые соусы
Сюда же входят любимый многими кетчуп и даже так называемый легкий майонез. По словам специалистов, они часто провоцируют аллергическую реакцию, проблемы с органами ЖКТ.
Грибы
Причем в любом виде. Исключение, по словам диетологов, можно сделать для старших дошкольников, которым иногда допустимо давать грибной суп с шампиньонами или грибной суп-пюре.
Если ребенку еще нет 3-х лет, то в список «запрещенки» также входят:
Икра и деликатесная соленая рыба (красная/белая). Это распространенный аллерген для детей, который к тому содержит много соли и жира.
Сладкая газировка, которая раздражает желудок. Хотя эксперты все же допускают минимальные дозы в качестве десерта.
Булочки и пирожки. Если хочется побаловать ребенка, диетологи советуют отдавать предпочтение выпечке с фруктовыми начинками и желе.
Жевательный мармелад — в нем много красителей и ароматизаторов.
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