Детям 3-7 лет нельзя давать

Жареные блюда

Их диетологи рекомендуют давать не чаще раза в неделю. И то лучше не просто жарить, а лишь слегка обжаривать, а доводить до готовности уже в духовке.

Мясные и рыбные консервы

Речь, конечно, не о тех, которые производятся специально для детского питания. Из «взрослых» консервов исключение можно сделать только для красной рыбы — горбуши или лосося, которые подходят для приготовления детских супов.

Копчености

В них много жира, соли и вредных добавок.

Полуфабрикаты

Включая пельмени и рыбные палочки. Там тоже, как правило, много соли и жира.

Готовые соусы

Сюда же входят любимый многими кетчуп и даже так называемый легкий майонез. По словам специалистов, они часто провоцируют аллергическую реакцию, проблемы с органами ЖКТ.

Грибы

Причем в любом виде. Исключение, по словам диетологов, можно сделать для старших дошкольников, которым иногда допустимо давать грибной суп с шампиньонами или грибной суп-пюре.