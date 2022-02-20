Если малыш с первых недель жизни весел и активен, хорошо ест, спит и набирает вес, растет, это еще не значит, что у него нет проблем со здоровьем и развитием. Большинство молодых родителей не имеют медицинского образования и опыта воспитания детей, ухода за младенцами, и они просто могут не знать — что норма, а что патология у детей раннего возраста. Совершенно некорректно сравнивать ребенка с взрослым — это два совершенно разных организма. Что нормально для взрослых, зачастую — проблема для детей, и наоборот.
Пожалуй, самое важное, что необходимо родителям — это владеть информацией о возможных заболеваниях, а также не игнорировать прохождение плановых обследований и проведение профилактики заболеваний, при которых она возможна. «Доктор Питер» задал вопросы о возможных патологиях Юлии Озеровой, врачу-педиатру, неонатологу Euromed Clinic.
Важно, чтобы родители посещали врача в установленные сроки — до года это ежемесячные визиты. Это важно потому, что владея информацией, родители могут сами контролировать полноту и своевременность проведения скрининговых исследований. Это многократно снижает уровень родительской тревожности за детей.
Заболеваний педиатрического профиля, в том числе и тех, что чаще встречаются до года жизни — огромное количество.
Мы уделим внимание лишь тем немногим, при которых начало раннего лечения и профилактика может спасти ребенка от инвалидности, снижения качества жизни и грозных осложнений. При этом эти болезни являются самыми малоизвестными среди родителей.
Геморрагическая болезнь новорожденных
Как понятно из названия, проблема связана с кровью и кровотечениями. По опыту общения с родителями новорожденных детей — это самая малоизвестная болезнь. Проблему возможно предотвратить, ведь она связана с дефицитом витамина К, который есть у всех новорожденных детей. Дефицит витамина К проявляется в виде кровоизлияний во внутренние органы, в том числе — в головной мозг, что может приводить к инвалидизации и летальному исходу.
Может возникать с первых часов жизни до полугодовалого возраста. Для профилактики такого опасного заболевания в родильном доме все детям внутримышечно вводится витамин К. Если в силу каких-то причин в роддоме не сделан этот укол, необходимо провести его как только будет возможность.
Пороки развития внутренних органов: сердце, мозг, почки
Эту группу проблем легко пропустить просто потому, что у многих аномалий нет типичных внешних изменений, а симптомы могут проявиться лишь спустя долгое время. Чтобы исключить пороки развития, нужно провести ультразвукового исследования мозга (нейросонографии или НСГ), УЗИ почек, сердца, органов брюшной полости, тазобедренных суставов.
Согласно приказу 514н от 10.08.2017 эти исследования должны проходить на протяжении первого месяца жизни.
Часть исследований могут входить в состав скрининга или по показаниям в родильном доме. Впрочем, это не повод для отказа в проведении повторных УЗИ в 1 месяц.
Генетические заболевания
В РФ проводится массовый, обязательный для всех скрининг на пять самых тяжелых наследственных заболеваний:
фенилкетонурия,
муковисцидоз,
врожденный гипотиреоз,
адреногенитальный синдром,
галактоземия.
Конечно, это далеко не все виды скрининга и ведется речь о расширении его до 30 с лишним патологий.
Сейчас это исследование представляет собой забор крови из пяточки на тест-бланк, который отправляется в медико-генетический центр. Этот анализ крайне важен, так как ранняя диагностика и раннее начало лечения этих патологий позволяет избежать необратимых последствий, тяжелых осложнений и инвалидности, а то и гибели малыша.
Проблема этих патологий в том, что в течение некоторого времени проявления заболеваний могут отсутствовать, поэтому проведение неонатального скрининга — единственный эффективный, с точки зрения минимизации негативных последствий, метод диагностики.
У доношенных детей забор крови делают на 4-е сутки жизни, у недоношенных — на 7-е.
Чаще всего скрининг делают в родильном доме, а в случае ранней выписки — в поликлинике. В случае подозрения на какое-либо заболевание с родителями свяжутся сотрудники медико-генетического центра.
Дисплазия тазобедренных суставов
Это врожденное нарушение процесса образования сустава, которое может стать причиной вывиха или подвывиха головки бедра. Факторы риска для развития дисплазии:
наследственность по врожденной патологии т/б сустава,
ягодичное предлежание плода,
женский пол,
крупный плод более 4 кг,
инфекционные заболевания матери в период с 10 по 15 неделю беременности,
При этой болезни крайне важна своевременная диагностика и лечение, иначе ребенок останется инвалидом и будет хромать, плохо ходить. Основным диагностическим методом, применяемым у детей до 3-х месяцев, является ультразвуковое исследование тазобедренных суставов в возрасте одного месяца. Затем нужен еще осмотр ортопеда в 3 месяца. Если выявляются отклонения, ребенка немедленно начнут лечить, чтоб сустав формировался правильно.
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