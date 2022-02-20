Если малыш с первых недель жизни весел и активен, хорошо ест, спит и набирает вес, растет, это еще не значит, что у него нет проблем со здоровьем и развитием. Большинство молодых родителей не имеют медицинского образования и опыта воспитания детей, ухода за младенцами, и они просто могут не знать — что норма, а что патология у детей раннего возраста. Совершенно некорректно сравнивать ребенка с взрослым — это два совершенно разных организма. Что нормально для взрослых, зачастую — проблема для детей, и наоборот.

Пожалуй, самое важное, что необходимо родителям — это владеть информацией о возможных заболеваниях, а также не игнорировать прохождение плановых обследований и проведение профилактики заболеваний, при которых она возможна. «Доктор Питер» задал вопросы о возможных патологиях Юлии Озеровой, врачу-педиатру, неонатологу Euromed Clinic.