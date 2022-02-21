Мы знаем о предыдущих пандемиях их различных источников — раскопок археологов, древних манускриптов, античных научных трактатов и художественной литературы прошлых веков. Скорее всего, зафиксированы далеко не все пандемии, но даже те, о которых известно, поражают своей летальностью. На сегодняшний день, с нашим развитием медицины, многие из этих пандемий вовсе бы не случились.
У нас есть лекарства от многих, ранее считавшихся смертельными, неизлечимыми — болезней. Но, увы, не от всех инфекций у нас есть эффективные способы борьбы. «Доктор Питер» совместно с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой прошлись по страничкам истории и обсудили, насколько бы сегодня прошлые пандемии были опасны.
Елена Парецкая
патофизиология, педиатрия
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Чума Галена (Антониева)
Примерная дата ее возникновения — 165 год нашей эры. Эпидемия затронула страны Древней Греции, Италии, Азии и Египта. По мнению ученых, возбудителем ее была оспа, но доподлинно это до сих пор неизвестно. Описанные симптомы — это высокая и не спадающая лихорадка, понос, боль в горле и кашель, отек глотки.
Считается, что заразу принесли в Рим военные, которые вели бои в Месопотамии. Именно эта болезнь выкосила более 5 миллионов человек, поразив практически всю римскую армию, и уничтожила треть всего населения стран.
Сегодня, в виду того, что возбудитель точно неизвестен, подобная инфекция тоже могла вызвать вспышку заболеваемости.
Если речь о черной оспе, она бы была крайне опасна.
Чума Юстиниана
По времени приходится на 541-542 годы нашей эры. По приблизительным подсчетам погибло до 50 млн человек. Эта пандемия скосила половину Европы, включая Византию и города-порты в Средиземном море. Среди ключевых симптомов выделяются высокая температура, ознобы, головная боль, болезненность в животе, увеличение и болезненность лимфоузлов, гангрена.
Ученые предполагают, что это первая официально зарегистрированная эпидемия бубонной чумы, которая в одном только Константинополе убивала по 5 тысяч человек в сутки.
В итоге погибло около 25% населения Земли.
Сегодня, в виду того, что мы владеем мощными антибиотиками, такой смертности и вообще глобальной вспышки чумы не случилось бы. Это бактерия — с ними мы уже умеем справляться.
Пандемия Черной Смерти
Этим названием в Средневековье назвали эпидемию Чумы, которая по самым скромным подсчетам убила до 200 миллионов людей. В период с 1346 по 1353 год она последовательно поражала Азию, Африку и страны Европы, в результате чего погибла практически треть населения земного шара.
Есть данные, что возникнув в Азии, чума распространилась по другим континентам благодаря блохам, которые жили на телах крыс, часто обитавших на торговых судах. Среди ключевых проявлений болезни — образование черных гнойников, сильная лихорадка, понос, боль в теле, рвота, ознобы.
Сегодня крупной эпидемии можно было бы легко избежать, поскольку чума — это бактериальная инфекция, против нее есть эффективные антибиотики.
Американо-мексиканский мор
Еще одна эпидемия, которая унесла жизни примерно 15 миллионов людей на Североамериканском континенте. В литературе она описана как болезнь Коколизтли (с индейского языка переводится как вредитель), бушевавшая в период с 1545 по 1548 годы. Завезли эту заразу в Мексику и Северную Америку (тогда еще не США, а обитель индейцев) испанцы.
Проблема осложнилась тем, что местное население и без того было ослаблено неурожаем и засухой, поэтому эпидемия приняла катастрофические масштабы. По мнению ученых, проблему вызвал один из вариантов сальмонеллы, спровоцировавший болезнь, похожую на брюшной тиф. Сегодня сальмонеллез эффективно лечится.
Эпидемия холеры 17 века
Эта пандемия скосила в период с 1852 по 1860 годы около 12 миллионов людей. Среди основных проявлений — неукротимый понос, рвота, спазмы в мышцах, резкая потеря веса и смерть от обезвоживания. Это не первая, а уже третья эпидемия холеры из семи известных науке, но самая смертоносная.
Зарождались эпидемии каждый раз в Индии, по дельте Ганга доходя до Азии, а оттуда в Европу, Америку и Африку.
Источник заражения — вода, сегодня вспышки бывают, но редко и очень быстро исчезают, поскольку холеру эффективно лечат антибиотиками.
Азиатский или Русский грипп
Семнадцатый век стал «богатым» на пандемии, и вслед за холерой пришел грипп. Погибло от него около миллиона человек в период за 1889–1890 годы. Первые случаи были отмечены в России, отсюда и название. Но за три месяца грипп распространился по миру, в течение шести недель достигнув пиковых значений заболеваемости. Основные симптомы типичны для гриппа — лихорадка, насморк, кашель, головная боль. Недавние исследования определили — это был грипп А-штамма с типом H3N8.
Если бы он вспыхнул сегодня, вариант течения, скорее всего, был бы схож с современным гриппом или эпидемией коронавируса. Эффективного лечения болезни пока так и нет.
Холера: шестая пандемия
Это уже начало двадцатого века. Холерная эпидемия унесла в период 1910–1911 годов примерно миллион человек. Появилась она в Индии, частично распространившись в Африку и Азию, были случаи и в России.
Испанка — эпидемия гриппа
Это одна из самых печально известных гриппозных пандемий, бушевавшая в 1918-20 годах. По разным подсчетам от нее погибло до 100 миллионов людей, точные цифры неизвестны. Поражено было более трети всего населения Земли, симптомы испанки типичны для гриппа — лихорадка, кашель, затрудненное дыхание, недомогание.
В отличие от всех ранее известных гриппозных эпидемий, жертвами испанки стали не только дети и старики, но и вполне крепкие молодые люди.
Сегодня, как и тогда, эффективных мер борьбы, кроме вакцинации населения, нет. Это вирусная инфекция, мы не умеем пока эффективно с ними бороться при помощи препаратов.
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