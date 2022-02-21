Американо-мексиканский мор

Еще одна эпидемия, которая унесла жизни примерно 15 миллионов людей на Североамериканском континенте. В литературе она описана как болезнь Коколизтли (с индейского языка переводится как вредитель), бушевавшая в период с 1545 по 1548 годы. Завезли эту заразу в Мексику и Северную Америку (тогда еще не США, а обитель индейцев) испанцы.

Проблема осложнилась тем, что местное население и без того было ослаблено неурожаем и засухой, поэтому эпидемия приняла катастрофические масштабы. По мнению ученых, проблему вызвал один из вариантов сальмонеллы, спровоцировавший болезнь, похожую на брюшной тиф. Сегодня сальмонеллез эффективно лечится.

Эпидемия холеры 17 века

Эта пандемия скосила в период с 1852 по 1860 годы около 12 миллионов людей. Среди основных проявлений — неукротимый понос, рвота, спазмы в мышцах, резкая потеря веса и смерть от обезвоживания. Это не первая, а уже третья эпидемия холеры из семи известных науке, но самая смертоносная.

Зарождались эпидемии каждый раз в Индии, по дельте Ганга доходя до Азии, а оттуда в Европу, Америку и Африку.

Источник заражения — вода, сегодня вспышки бывают, но редко и очень быстро исчезают, поскольку холеру эффективно лечат антибиотиками.

Азиатский или Русский грипп

Семнадцатый век стал «богатым» на пандемии, и вслед за холерой пришел грипп. Погибло от него около миллиона человек в период за 1889–1890 годы. Первые случаи были отмечены в России, отсюда и название. Но за три месяца грипп распространился по миру, в течение шести недель достигнув пиковых значений заболеваемости. Основные симптомы типичны для гриппа — лихорадка, насморк, кашель, головная боль. Недавние исследования определили — это был грипп А-штамма с типом H3N8.

Если бы он вспыхнул сегодня, вариант течения, скорее всего, был бы схож с современным гриппом или эпидемией коронавируса. Эффективного лечения болезни пока так и нет.