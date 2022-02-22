Эта «сладкая» болезнь напрямую связана метаболизмом углеводов и резкими колебаниями уровня глюкозы в плазме крови. Врачи выделяют два типа сахарного диабета — первый, инсулинозависимый, и второй — инсулинорезистентный. Разница в том, что при первом типе поджелудочная железа (ее эндокринная часть, выделяющая гормоны), по каким-либо причинам перестает работать и производит все меньше и меньше инсулина. Этот гормон нужен для того, чтобы клетки могли получать глюкозу — пищу, из которой они получают энергию. Инсулин — это ключ к двери в клетку.
При втором типе ситуация иная — инсулин есть, но в силу различных причин клетки становятся «глухими» к его сигналам. То есть ключ есть, но он почему-то не подходит к дверям клеток. Чаще всего такая ситуация возникает при ожирении. Клетки тела растягиваются, деформируются и инсулин не может с ними работать. Но есть ситуации, когда сахарный диабет II типа определяют у худощавых людей. Как это возможно? «Доктор Питер» расспросил подробнее у Татьяны Рыбалко, эндокринолога, гематолога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Татьяна Рыбалко
эндокринология, гематология
врач-эндокринолог, гематологwww.instagram.com/smclinicspb/
Почему механизм дает сбой
Чтобы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в причинах и механизме возникновения этого типа диабета. Попробуем объяснить «на пальцах»:
Инсулин — это гормон, вырабатывающийся бета-клетками поджелудочной железы. Он отвечает за доставку глюкозы в клетки, как выше мы уже говорили — своего рода «ключ от замка».
Глюкоза, в свою очередь, играет роль топлива для всех клеток нашего организма. Попав в клетку с помощью инсулина, она преобразуется в энергию, без которой клетки не могут существовать. Но иногда этот механизм дает сбой. Клетки перестают распознавать инсулин, и доступ глюкозы к ним блокируется. У человека формируется инсулинорезистентность — недостаточная восприимчивость клеток к инсулину. Не имея возможности проникнуть в клетку, глюкоза остается в крови, уровень ее повышается, порой до критических цифр и оказывает токсическое действие. В итоге инсулинорезистентность провоцирует развитие сахарного диабета второго типа.
Поджелудочная постепенно отключается
Другая распространенная причина диабета второго типа — снижение работоспособности поджелудочной железы и недостаточная выработка инсулина. Иногда это нарушение также становится следствием инсулинорезистентности.
Из-за повышенного уровня глюкозы в крови (высокий сахар крови) поджелудочной железе приходится постоянно вырабатывать больше инсулина — она сильно напрягается.
Работая в усиленном режиме, бета-клетки быстрее изнашиваются, и выработка гормона постепенно снижается. И, увы, полностью восстановиться в такой ситуации работа поджелудочной железы уже не сможет.
Полные или худые?
Сахарный диабет второго типа врачи довольно часто называют «болезнью образа жизни». Считается, что, в основном, этой патологией страдают пациенты с избыточным весом или сильно выраженным ожирением. Однако это заболевание — именно диабет второго типа, который хоть и называют «диабетом тучных людей», нередко диагностируют и у вполне худых людей, даже с дефицитом веса.
Подчеркнем, что лишний вес — вовсе не обязательное условие как для возникновения инсулинорезистентности, так и для проблем с выработкой инсулина. Оба нарушения часто становятся следствием генетической предрасположенности (особенно — если у близких родственников есть диабет или проблемы с обменом углеводов). Риск развития диабета даже при нормальном весе значительно повышается, если в семье, особенно у мамы, папы, бабушки, братьев-сестер, уже есть случаи этого заболевания.
Неужели диабет неизбежен?
Нет, даже при плохой наследственности не обязательно, что вы будете страдать от диабета. Хотя наследственность влияет, но все-таки 70% успеха в профилактике диабета составляет ваш собственный образ жизни. К распространенным факторам риска возникновения заболевания относятся:
низкая физическая активность,
несбалансированное питание,
постоянный стресс,
нехватка сна или проблемы с ним (частые пробуждения, бессонница).
Важно понимать, что худоба или нормальные вес тела сами по себе еще не являются синонимами здорового образа жизни. «Мало двигаюсь, плохо сплю, ем на бегу», — в современном мире с его бешеными темпами эта характеристика в равной степени подходит как полным, так и худым людям. Но ЗОЖ — это не дань моде, а реально работающая система.
Регулярные занятия спортом, высокая подвижность повышают чувствительность клеток к инсулину. Не меньшее внимание стоит уделять и питанию: 70% углеводов в рационе должны приходиться на сложные углеводы. Это крупы, цельнозерновые продукты, свежие фрукты и разнообразные овощи. Употреблять быстрые (или легкие) углеводы (сладости, конфеты, выпечку) также можно, но в очень ограниченном количестве.
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