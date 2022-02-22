Эта «сладкая» болезнь напрямую связана метаболизмом углеводов и резкими колебаниями уровня глюкозы в плазме крови. Врачи выделяют два типа сахарного диабета — первый, инсулинозависимый, и второй — инсулинорезистентный. Разница в том, что при первом типе поджелудочная железа (ее эндокринная часть, выделяющая гормоны), по каким-либо причинам перестает работать и производит все меньше и меньше инсулина. Этот гормон нужен для того, чтобы клетки могли получать глюкозу — пищу, из которой они получают энергию. Инсулин — это ключ к двери в клетку.

При втором типе ситуация иная — инсулин есть, но в силу различных причин клетки становятся «глухими» к его сигналам. То есть ключ есть, но он почему-то не подходит к дверям клеток. Чаще всего такая ситуация возникает при ожирении. Клетки тела растягиваются, деформируются и инсулин не может с ними работать. Но есть ситуации, когда сахарный диабет II типа определяют у худощавых людей. Как это возможно? «Доктор Питер» расспросил подробнее у Татьяны Рыбалко, эндокринолога, гематолога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.