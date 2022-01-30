Что такое гликозилированный гемоглобин (НвА1С)?

По сути, если говорить совсем просто, гликированный гемоглобин — это «засахаренный», прочно соединенный с глюкозой гемоглобин эритроцитов. Есть закономерность — чем больше в плазме глюкозы, тем больше гемоглобина «засахаривается». Поэтому по уровню гликированного гемоглобина можно оценивать гликемию (уровень сахара крови).

Исследование на гликозилированный гемоглобин (в научных статьях его обозначают как НbА1С) — это один из лабораторных показателей, назначаемых в диагностике диабета и при наблюдении за пациентами с СД.

Гликозилированный гемоглобин — это показатель, отражающий среднее значение глюкозы крови за последние 3-4 месяца. То есть он отражает общие, усредненные цифры, поскольку в каждый конкретный момент уровень сахара крови может сильно колебаться (быть ниже или выше нормы, в пределах физиологических границ). Чем выше был уровень глюкозы в плазме крови в заданный промежуток времени, тем выше будет это показатель.

Важно не путать этот показатель с уровнем гемоглобина в общем анализе крови. Это совершенно разные исследования.

Уровень гемоглобина отражает, насколько хорошо организм снабжается кислородом, а гликированный гемоглобин показывает — как хорошо контролируется диабет.