Люди, страдающие сахарным диабетом, должны регулярно измерять уровень сахара (а если быть точнее — глюкозы) в крови. Это нужно для того, чтобы подобрать дозы лекарств и скорректировать питание, определить уровень физической нагрузки. Но по одному только уровню глюкозы в плазме врачу трудно делать выводы о том, насколько благоприятно протекает болезнь, есть ли риск осложнений (а они при диабете очень серьезные).
Исследование на гликозилированный или по-другому — гликированный гемоглобин проводится не каждый день. Но оно дает врачу очень важные сведения, и не стоит отказываться от этого теста. Зачем же измеряют HbA1C и почему так важно знать свои цифры, мы попросили объяснить врача-эндокринолога, диетолога Анну Ецадашвили.
Анна Ецадашвили
эндокринология, диетология
врач-эндокринолог, диетолог клиники Мой врачwww.instagram.com/doc_etsadashvili34/
Что такое гликозилированный гемоглобин (НвА1С)?
По сути, если говорить совсем просто, гликированный гемоглобин — это «засахаренный», прочно соединенный с глюкозой гемоглобин эритроцитов. Есть закономерность — чем больше в плазме глюкозы, тем больше гемоглобина «засахаривается». Поэтому по уровню гликированного гемоглобина можно оценивать гликемию (уровень сахара крови).
Исследование на гликозилированный гемоглобин (в научных статьях его обозначают как НbА1С) — это один из лабораторных показателей, назначаемых в диагностике диабета и при наблюдении за пациентами с СД.
Гликозилированный гемоглобин — это показатель, отражающий среднее значение глюкозы крови за последние 3-4 месяца. То есть он отражает общие, усредненные цифры, поскольку в каждый конкретный момент уровень сахара крови может сильно колебаться (быть ниже или выше нормы, в пределах физиологических границ). Чем выше был уровень глюкозы в плазме крови в заданный промежуток времени, тем выше будет это показатель.
Важно не путать этот показатель с уровнем гемоглобина в общем анализе крови. Это совершенно разные исследования.
Уровень гемоглобина отражает, насколько хорошо организм снабжается кислородом, а гликированный гемоглобин показывает — как хорошо контролируется диабет.
Когда и кому его назначают
Этот анализ параллельно с исследованием уровня глюкозы в плазме (натощак, с нагрузкой) назначают людям с уже выявленным сахарным диабетом.
Этот анализ проводится регулярно для контроля проводимой сахароснижающей терапии, его назначают раз в 3-4 месяца.
В случае, если показатели будут не удовлетворительными для данного конкретного человека (уровень гликированного гемоглобина выше целевых значений), то доктор сможет своевременно сменить тактику лечения.
Могут назначить тем, у кого нет диагноза СД?
Дополнительно этот тест помогает в выявлении сахарного диабета у тех людей, которые имеют подозрительные симптомы или относятся к группе риска по развитию болезни, у них есть отклонения в других анализах. Анализ рекомендован:
Тем людям, у которых доктор подозревает сахарный диабет. В этом случае, данное исследование чаще назначается совместно с глюкозотолернтным тестом (исследование с нагрузкой) и является дополнительным.
Для диагностики манифестного (истинного) сахарного диабета беременных.
Обычным здоровым людям, не имеющим проблем со здоровьем и отклонения в анализах, различных жалоб, так сказать — для профилактики, это исследование не проводится.
Что покажет тест
В исследовании определяют процент гемоглобина (HbA1c), который прочно и необратимо связан с глюкозой (засахарился). С учетом того, что средняя продолжительность жизни эритроцита составляет до 120 дней, показатель будет отражать изменения концентрации сахара крови за последние примерно 3 месяца.
Около 5% гемоглобина внутри эритроцитов связываются с глюкозой и в норме, у здоровых людей. Но если концентрация сахара крови всегда повышена, соответственно и количество гемоглобина, который «засахаривается» — тоже выше.
Аналогичный процесс происходит не только с гемоглобином, но и другими белками тела — коллагеном, альбумином, белками в области хрусталика в глазу, ферментами и мембранными белками. Соответственно, по уровню гликированного гемоглобина можно оценивать состояние организма при диабете и риск осложнений.
Как подготовиться
Особенной подготовки к исследованию не требуется. Показатель может оцениваться в любое время суток, в отличии от глюкозы, которая сдается строго натощак и после 8-10 часового голода! Уровень именно HbA1c стабилен и не имеет суточных или иных колебаний, связанных с внешними влияниями.
Норма гликированного гемоглобина
У людей без нарушений углеводного обмена норма — от 4 до 5,5%.
Если в ходе теста получены показатели от 5,6 до 6,4%, то требуются дополнительные обследования, консультации врачей и лабораторные анализы, чтобы выявить нарушения углеводного обмена и вовремя начать профилактику сахарного диабета (но это еще пока не диабет).
Показатель от 6,5% и выше — это уже диагностический маркер сахарного диабета.
Индивидуальный показатель
У людей с сахарным диабетом этот показатель очень индивидуален. Уровень гликированного гемоглобина зависит от возраста, стажа заболевания, наличия серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы (например, атеросклероз, инфаркты, инсульты в прошлом). А также показатель зависит от риска тяжелых гипогликемий — резкого падения сахара крови ниже 3,9 ммоль/л, чему очень подвержены пациенты с сахарным диабетом 2-го типа на инсулинотерапии, а также молодые пациенты с сахарным диабетом 1-го типа.
Целевой уровень, к которому нужно стремиться, тоже определяется состоянием и возрастом. Так, для относительно молодых пациентов, например, младше 50-55 лет, без осложнений, этот показатель равен ниже 6,5%, а если есть осложнения, то ниже 7,0%. То есть, терапия подбирается так, чтобы достигнуть этих цифр.
У пациентов с различными заболеваниями крови (тяжелые анемии, гемоглобинопатии), а также после переливания крови, при использовании препаратов стимулирующих эритропоэз (образование новых клеток крови), если развивается терминальная почечная недостаточность — тогда результаты могут быть занижены.
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