Врачи, которые проводят диспансеризацию, с 26 февраля 2022 года станут внимательнее. Дело в финансовом вопросе. С этой даты, по приказу Минздрава России, стартуют выплату за впервые выявленное онкологическое заболевание во время профилактических медицинских осмотров. Приказ опубликовали накануне, 15 февраля. Разъяснили, что и кому положено.

- Стимулирующие выплаты направлены на то, чтобы увеличить число впервые выявленных злокачественных новообразований у пациента на ранних стадиях, — сообщили в пресс-службе Минздрава. — Это позволит оказать своевременную медицинскую помощь.

И так, за каждого пациента с онкологией врачу, который несет ответственность за организацию и проведения профосмотра и диспансеризации полагается 500 рублей. Исключение составляют только руководители медорганизации, для них эта выплата не предусмотрена. Следующая категория — медицинский работник, который забил тревогу и направил человека на осмотр к врачу-онкологу. Тут сумма поменьше — 250 рублей с пациента. Еще 250 рублей полагается врачу или фельдшеру, который вовремя установил за больным с раком диспансерное наблюдение.