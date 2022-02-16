Врачи, которые проводят диспансеризацию, с 26 февраля 2022 года станут внимательнее. Дело в финансовом вопросе. С этой даты, по приказу Минздрава России, стартуют выплату за впервые выявленное онкологическое заболевание во время профилактических медицинских осмотров. Приказ опубликовали накануне, 15 февраля. Разъяснили, что и кому положено.
- Стимулирующие выплаты направлены на то, чтобы увеличить число впервые выявленных злокачественных новообразований у пациента на ранних стадиях, — сообщили в пресс-службе Минздрава. — Это позволит оказать своевременную медицинскую помощь.
И так, за каждого пациента с онкологией врачу, который несет ответственность за организацию и проведения профосмотра и диспансеризации полагается 500 рублей. Исключение составляют только руководители медорганизации, для них эта выплата не предусмотрена. Следующая категория — медицинский работник, который забил тревогу и направил человека на осмотр к врачу-онкологу. Тут сумма поменьше — 250 рублей с пациента. Еще 250 рублей полагается врачу или фельдшеру, который вовремя установил за больным с раком диспансерное наблюдение.
- Правительство выделило на стимулирующие выплаты этим категориям специалистов 155 миллионов рублей на 2022 год, — уточнили в Минздраве. — Распределять средства по медицинским организациям будут территориальные фонды обязательного медицинского страхования, выплаты будут поступать ежемесячно.
А в это время
С 21 февраля в Петербурге сняли запрет на проведение диспансеризации для взрослых и медосмотров для детей, а также плановую медпомощь. Постановление подписала главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталья Башкетова.
«Оценив уровень заболеваемости населения и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории города Санкт-Петербурга в феврале 2022 года, установив, что с 31.01.2022 по 13.02.2022 отмечается стабилизация заболеваемости новой коронавирусной инфекции. „…“ Снять с 21 февраля 2022 запрет на проведение профилактических осмотров и диспансеризацию, „…“, плановую медицинскую помощь взрослому населения в амбулаторных условиях», — говорится в приказе.
Вообще, стимулирующие выплаты за ранее выявление рака стартовали в 2020 году. Но порядок был иной: 500 рублей также полагалось врачу, ответственному за организацию и проведение осмотров и диспансеризации, остальные 500 делили между теми, кто назначил диагностическое исследование в ходе или по результатам проверки, кто выполнил своевременно диагностическое исследование, благодаря которому рак подтвердился, и кто установил наблюдение. Из схемы выпал медработник, ответственный за своевременное проведение исследования.
Наша справка
В доковидные годы в среднем во время диспансеризации выявляли 900 случаев на 100 тысяч человек. За год регистрировали около 200 тысяч диагнозов «онкология» по результатам медосмотров. Большинство из них на ранней стадии — первой или второй. Самыми распространенными обнаруженными были рак шейки матки, рак молочной железы и колоректальный рак.
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