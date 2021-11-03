«Полагаются ли выплаты медработнику по поводу перенесенного COVID-19 повторно? То есть переболела в 2020 году, провакцинирована и повторно заболела в 2021 году?», — написала в редакцию «Доктора Питера» терапевт одной из петербургских поликлиник.

Как рассказала читательница, первый раз она болела ковидом весной прошлого года, но тогда работала в Ленобласти и получила только федеральную выплату от Фонда социального страхования — 68 тысяч рублей. Сейчас больше года трудится в Петербурге, летом привилась от коронавируса «Спутником V», а осенью заболела коронавирусной инфекцией второй раз. По словам женщины, ПЦР-тест у нее снова положительный.

- Сейчас чувствую себя хорошо, но пока на больничном. Болезнь протекает с симптомами ОРВИ, — уточнила медик в разговоре с нашим изданием.