«Полагаются ли выплаты медработнику по поводу перенесенного COVID-19 повторно? То есть переболела в 2020 году, провакцинирована и повторно заболела в 2021 году?», — написала в редакцию «Доктора Питера» терапевт одной из петербургских поликлиник.
Как рассказала читательница, первый раз она болела ковидом весной прошлого года, но тогда работала в Ленобласти и получила только федеральную выплату от Фонда социального страхования — 68 тысяч рублей. Сейчас больше года трудится в Петербурге, летом привилась от коронавируса «Спутником V», а осенью заболела коронавирусной инфекцией второй раз. По словам женщины, ПЦР-тест у нее снова положительный.
- Сейчас чувствую себя хорошо, но пока на больничном. Болезнь протекает с симптомами ОРВИ, — уточнила медик в разговоре с нашим изданием.
«Доктор Питер» спросил в петербургском комитете по здравоохранению, полагаются ли городские страховые выплаты медикам, заболевшим ковидом второй раз на работе. И получил лаконичный ответ: «Нет». Это означает, что страховая выплата единовременная — заболевшие врачи могут получить ее только один раз. Как решится вопрос у нашей читательницы, которая не получала от города положенные 300 тысяч рублей, так как работала раньше в областной клинике — пока неизвестно.
Как пояснили нашему изданию в петербургском отделении Фонда социального страхования, на федеральную выплату при повторном случае заболевания COVID-19 медики смогут рассчитывать.
- Каждый случай заболевания медицинского работника при осуществлении трудовых обязанностей, а именно оказанием помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, должен быть расследован работодателем в соответствии с Временным положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 20.02.2021 № 239). И уже от результата расследования будет зависеть наличие либо отсутствие права на получение единовременной выплаты в соответствии с Указом Президента № 313 от 6 мая 2020 года, — сообщила Юлия Головачева, начальник отдела страхования профессиональных рисков Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС.
Как уточнили в фонде, в случае принятия решения о наличии связи заболевания с осуществлением трудовых обязанностей, комиссия должна будет направить в региональное отделение ФСС справку, которая станет основанием для назначения медработнику единовременной страховой выплаты.
Для справки
В Петербурге с начала марта возобновлены единовременные выплаты пострадавшим от коронавируса медикам и их семьям. Городские страховые выплаты следующие: за заражение на работе полагается выплата в 300 тысяч рублей, если из-за перенесенного заболевания медика признают инвалидом — 500 тысяч, а в случае его смерти от коронавируса семье выплатят 1 миллион рублей. Как сообщали в Смольном, право на выплату есть у
работников городских больниц;
медиков поликлиник;
водителей автомобилей скорой помощи;
врачей скорой медицинской помощи;
медсестер и фельдшеров в условиях стационара, а также проводящим лабораторную диагностику и судебно-медицинские исследования тел умерших.
сотрудников федеральных клиник, специально перепрофилированных под ковид.
Чтобы получить такие выплаты, пострадавшим врачам и медсестрам надо получить подтверждение, что заражение произошло на работе. Его выдают комиссии, созданные при каждом медучреждении. Если возникают спорные ситуации, их уже рассматривают городские комиссии — изначально работала одна комиссия, которую возглавляет заместитель председателя комздрава Ольга Гранатович. Год назад из-за возросшего количества конфликтов было объявлено о создании еще одной инстанции, которая при необходимости будет проводить дополнительное расследование по случаям болезни — она создавалась при комитете по социальной политике.
Также есть федеральные страховые выплаты. Они предоставляются медработникам (врачам, среднему и младшему медперсоналу) и водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. При временной потере трудоспособности пострадавшим полагается 68 811 рублей. Сотрудники, получившие инвалидность из-за перенесенного заболевания, должны получить от 688 113 до 2 064 339 рублей. При смерти медика от коронавируса его родственники получат единовременную выплату в размере 2 752 452 рублей.
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