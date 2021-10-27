Американские ученые разрушили надежду на то, что переболевшие могут стать частью коллективного иммунитета и установили даты, когда произойдет повторное заражение.
- Мы определили стойкость иммунитета и время до возможного повторного заражения, — сообщил один из авторов исследования профессор Джеффри П. Таунсенд из департамента биостатистики Йельской школы общественного здравоохранения в научном журнале
Результаты уже есть. Оказалось, что защита от COVID-19 длится меньше в два раза, чем защита от других коронавирусов.
- Повторное инфицирование SARS-CoV-2, вероятно, произойдет в период от 3 месяцев до 5,1 года после пикового ответа антител, — уверены исследователи. — Среднее значение составляет около 16 месяцев.
Более того, ученые предполагают, что по мере продолжения пандемии новой коронавирусной инфекции повторные заражения, вероятно, станут все более распространенным явлением, то есть, когда пандемическое заболевание перейдет в эндемическое заболевание. Поэтому те люди, которые перенесли ковид, могут считаться только временно защищенными от заболевания. При этом, не установлено точно на сколько, есть только «окно» от 3 до 63 месяцев.
- Наша оценка решительно возражает против утверждения о том, что долговременное разрешение эпидемии может возникнуть из-за коллективного иммунитета от естественной инфекции, — утверждают исследователи. — Или что снижение долгосрочных рисков заболеваемости и смертности может быть достигнуто без вакцинации.
В Йельской школе общественного здоровья уверены, что надежда на коллективный иммунитет без повсеместной вакцинации поставит под угрозу жизни миллионов людей. Так как из-за быстрого снижения иммунного ответа к новой коронавирусной инфекции произойдет повторное заражение, и неизвестно, как именно будет протекать заболевание, существует вероятность летального исхода.
Если вы не готовы прививаться, то вам необходимо соблюдать постоянные меры социального дистанцирования, носить маски и избегать мест, где одновременно собирается много народа, — говорят эксперты. В то же время соблюдать такие меры готовы далеко не все.
С начала пандемии COVID-19 в мире погибли почти пять миллионов человек, в России эта цифра достигла почти 233 тысяч человек, при этом ежедневно к этому добавляется более тысячи смертей.
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