Результаты уже есть. Оказалось, что защита от COVID-19 длится меньше в два раза, чем защита от других коронавирусов.

- Повторное инфицирование SARS-CoV-2, вероятно, произойдет в период от 3 месяцев до 5,1 года после пикового ответа антител , — уверены исследователи. — Среднее значение составляет около 16 месяцев.

Более того, ученые предполагают, что по мере продолжения пандемии новой коронавирусной инфекции повторные заражения, вероятно, станут все более распространенным явлением, то есть, когда пандемическое заболевание перейдет в эндемическое заболевание. Поэтому те л юди, которые перенесли ковид, могут считаться только временно защищенными от заболевания . При этом, не установлено точно на сколько, есть только «окно» от 3 до 63 месяцев.

- Наша оценка решительно возражает против утверждения о том, что долговременное разрешение эпидемии может возникнуть из-за коллективного иммунитета от естественной инфекции, — утверждают исследователи. — Или что снижение долгосрочных рисков заболеваемости и смертности может быть достигнуто без вакцинации.