«Мы выгорели полностью»
В Петербурге — очередной всплеск заболеваемости ковидом, растет смертность, а патологоанатомы все чаще говорят о профессиональном выгорании. В городе острый кадровый дефицит — еще до пандемии главный патологоанатом Петербурга Маргарита Рыбакова рассказывала о нехватке специалистов. По закону требуется проводить вскрытие всех умерших от инфекционных заболеваний (COVID-19 также относится к этой группе), а когда в день умирало по сто и больше человек, ресурсов уже не хватало.
- За это лето Петербург потерял умершими от COVID-19 не менее 8,5-9 тысяч человек, а общее количество смертей за всю эпидемию приблизилось к 27-29 тысячам человек, — рассказал «Доктору Питеру» независимый аналитик Алексей Куприянов. — Смертность от COVID-19 в Петербурге достигла отметки 514 человек на 100 тысяч населения. Если сравнить с сопредельными регионами, то хуже ситуации нет нигде.
«У нас слишком много вскрытий. Мы не были готовы, что будет такая огромная нагрузка на патологоанатомическую службу, — рассказывает патологоанатом одной из крупных городских больниц. — Мы также, как и все, болеем ковидом, многие уже уволились из системы. Однажды был момент, когда я работал патологоанатом в огромном медицинском центре один! А в морге — 40 трупов».
По нормативам на одного патологоанатома приходится максимум два вскрытия в день. Считается, что такая нагрузка позволит качественно совершить исследование. Но поток умерших от ковида был таким огромным, что патологоанатомы вскрывали и по 10 трупов в день, и даже больше.
- Морально и физические мы выгорели полностью, — говорят врачи. — Нагрузка сумасшедшая. К примеру, за полгода только в одной больнице мы произвели 3700 вскрытий, до ковида их было около одной тысячи за то же время.
«Нам плюнули в лицо»
До августа 2021 года петербургские патологоанатомы получали федеральную и региональную компенсацию (стимулирующую выплату) за работу с ковидом. Расчет производился от выработанных смен, и в среднем сумма региональной выплаты составляла около 60 тысяч рублей.
Но в начале августа губернатор Александр Беглов
В разговоре с «Доктором Питером» патологоанатомы назвали губернаторское постановление «плевком в лицо».
- Мы точно также, как и другие врачи, получаем вирусную нагрузку, почти все патологоанатомы города уже переболели ковидом, есть даже умершие от него сотрудники, — рассказывают они. — Но, видимо, в Смольном решили, что мертвые не заразны, и наша работа никакой угрозы заражения не представляет. Но мы рискуем не меньше, чем врачи в красной зоне, а может быть, даже больше. Речь уже идет даже не о выплате, а об отношении. Это дискриминация, ни в одном регионе такого нет.
По информации «Доктора Питера», заведующие патологоанатомических отделений городских больниц (федеральных медцентров эта проблема не коснулась) готовят обращение в Смольный с просьбой пересмотреть решение губернатора.
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