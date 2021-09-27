«У нас слишком много вскрытий. Мы не были готовы, что будет такая огромная нагрузка на патологоанатомическую службу, — рассказывает патологоанатом одной из крупных городских больниц. — Мы также, как и все, болеем ковидом, многие уже уволились из системы. Однажды был момент, когда я работал патологоанатом в огромном медицинском центре один! А в морге — 40 трупов».

По нормативам на одного патологоанатома приходится максимум два вскрытия в день. Считается, что такая нагрузка позволит качественно совершить исследование. Но поток умерших от ковида был таким огромным, что патологоанатомы вскрывали и по 10 трупов в день, и даже больше.

- Морально и физические мы выгорели полностью, — говорят врачи. — Нагрузка сумасшедшая. К примеру, за полгода только в одной больнице мы произвели 3700 вскрытий, до ковида их было около одной тысячи за то же время.