Теледоктор Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» посоветовала как можно меньше прикасаться к лицу. Эта безобидная на первый взгляд привычка может привести к заражению различными инфекциями.

По словам соведущего Малышевой, врача-невролога Дмитрия Шубина, человек за один час в среднем примерно 40 раз прикасается к лицу. И потом из-за этого страдает от болезней: вирусных, кишечных инфекций и инфекций, которые поражают глаза.

Руками мы за день трогаем многое — дверные ручки, клавиатуру, поручни в общественном транспорте. Туда попадают частички чужой слюны, соплей.

- Мы беремся за ручки, а потом берем себя за нос — раз, и получили ОРВИ, — пояснил Шубин.

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман напомнил: после того, как мы посещаем уборную, на руках могут следы патогена, провоцирующего инфекции желудочно-кишечного тракта. Когда мы касаемся лица, мы можем незаметно дотрагиваться и до губ. В итоге патоген попадает в организм, что приводит к рвоте и поносу.