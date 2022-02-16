Теледоктор Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» посоветовала как можно меньше прикасаться к лицу. Эта безобидная на первый взгляд привычка может привести к заражению различными инфекциями.
По словам соведущего Малышевой, врача-невролога Дмитрия Шубина, человек за один час в среднем примерно 40 раз прикасается к лицу. И потом из-за этого страдает от болезней: вирусных, кишечных инфекций и инфекций, которые поражают глаза.
Руками мы за день трогаем многое — дверные ручки, клавиатуру, поручни в общественном транспорте. Туда попадают частички чужой слюны, соплей.
- Мы беремся за ручки, а потом берем себя за нос — раз, и получили ОРВИ, — пояснил Шубин.
Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман напомнил: после того, как мы посещаем уборную, на руках могут следы патогена, провоцирующего инфекции желудочно-кишечного тракта. Когда мы касаемся лица, мы можем незаметно дотрагиваться и до губ. В итоге патоген попадает в организм, что приводит к рвоте и поносу.
Как правильно мыть руки?
Смочите руки, смажьте ладони мылом.
Вспеньте мыло и мыльте поверхности рук, пальцы, ладони, ногти в течение 10-15 секунд.
Еще 10 секунд потратьте на их ополаскивание под струей воды.
Не разбрызгивайте воду.
Вытирать руки лучше одноразовым бумажным полотенцем.
После мытья закрывайте кран бумажным полотенцем — перед мытьем его всегда касаются грязными руками.
Выбрасывайте бумажное полотенце в мусорное ведро, не дотрагиваясь до него.
Однако опасно трогать не только губы — до глаз немытыми руками касаться тоже не стоит. Как рассказал врач-педиатр Андрей Продеус, через глаза можно заразиться конъюнктивитом и ОРЗ.
Поэтому лицо стоит трогать как можно меньше, заключила Малышева. Особенно губы, глаза и нос.
- Хватит себя трогать за лицо. Трогайте себя за другие места, —
Кстати
Привычка не мыть руки может погубить наше здоровье. Причем делать это нужно не только после туалета и перед едой, но и после прогулки, посещения общественных мест, игр с домашним любимцем. О том, как немытые руки могут навредить организму, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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