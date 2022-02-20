80% людей старше 35 лет страдают от хронического воспалительного процесса в организме, который зачастую не связан с вирусной инвазией или травмой.
Вызывают иммунную реакцию не что иное, как не самые полезные привычки человека — образ жизни, режим дня, питание. Именно подобное хроническое воспаление становится причиной инсультов, инфарктов, онкологии и сахарного диабета.
В первую очередь желающим сохранить здоровье и молодость врачи рекомендуют отказаться от сахара, трансжиров, переработанных и пастеризованных продуктов, искусственных добавок и алкоголя.
Ирина Юзуп
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
- Рацион долгожителей всегда содержит травы и специи, — комментирует к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп. — Употребление специй всего 3-4 раза в неделю позволяет снижать риск смерти на 14%.
По современным данным, регулярное употребление перца чили сокращает риск смерти на 12% в течение 6 лет.
Какие еще специи продлевают жизнь
имбирь — ускоряет метаболизм,
чеснок — активизирует иммунную защиту,
куркума — это антиоксидант,
черный перец — он сам по себе считается замедлителем старения.
- В ежедневном рационе также должны быть клетчатка для здоровья кишечника и достаточное количество белка для предотвращения снижения мышечной массы, — добавляет Ирина Юзуп.
Продукты, продлевающие жизнь
зеленые листовые овощи (шпинат, салат, капуста),
кисломолочные и ферментированные продукты (чайный гриб, квашеные овощи),
морепродукты,
ягоды,
оливковое масло.
- Для продления жизни и сохранения здоровья потребляйте достаточное количество витамина Е, это мощный антиоксидант, защищает клетки от повреждения свободными радикалами, а также Омега-3, — комментирует Ирина Юзуп. — Но не злоупотребляйте добавками с Омега-3, не все из них могут быть полезными. Получайте их из семян льна, семечек, орехов, рыбы.
Ранее ученые из Гарварда составили короткий список из вкусных продуктов, которые помогут укрепить сердце, иммунитет, защитят организм от старения и новообразований.
Это орехи, рыба, листовые овощи, натуральные йогурты и киноа. В этой крупе много белка и клетчатки. Также этот продукт богат витаминами (А, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9) и минералами.
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