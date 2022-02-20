80% людей старше 35 лет страдают от хронического воспалительного процесса в организме, который зачастую не связан с вирусной инвазией или травмой.

Вызывают иммунную реакцию не что иное, как не самые полезные привычки человека — образ жизни, режим дня, питание. Именно подобное хроническое воспаление становится причиной инсультов, инфарктов, онкологии и сахарного диабета.

В первую очередь желающим сохранить здоровье и молодость врачи рекомендуют отказаться от сахара, трансжиров, переработанных и пастеризованных продуктов, искусственных добавок и алкоголя.