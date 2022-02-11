По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, одна из основных проблем при коронавирусной инфекции — избыточная реакция организма на действие вируса.

- Если реакция избыточна, мы имеем избыточный отек, избыточное воспаление, избыточное поражение, резкое уменьшение дыхательной поверхности, резкое ухудшение состояния — то есть все то, что мы называем тяжелым течением ковида. В данном случае антиоксиданты и противоспалительные факторы приобретают особое значение. В данном случае томаты и (содержащийся в них) ликопин — один из каротиноидов, обладающих выраженным противоспалительным действием. Яблоки — (содержащийся в них) кверцитин тоже обладают выраженным противоспалительным действием, — рассказал Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео которой опубликовано на YouTube.

Доктор привел в пример результаты китайского исследования, которое проводилось с участием пациентов с хроническими поражениями легких — в частности, с бронхитом курильщика. Они показали, что добавление помидоров в ежедневный рацион помогает ускорить восстановление функции легких.

- Люди, отказавшиеся от курения, еще много лет страдают от остаточных явлений так называемого бронхита курильщика. И для ускорения выведения из этого состояния использовали томаты. Оказалось, что, если употреблять хотя бы два помидора в день, восстановление функции легких значительно улучшается, — уточнил доктор медицинский наук Гинзбург.

По его словам, томаты также полезны и для пожилых людей. Ученые выяснили, что томаты могут защищать от возрастной инволюции (обратное развитие — Прим. ред.) легких, которая приводит с годами к дыхательной недостаточности. Для защиты доктор посоветовал включать в свой ежедневный рацион хотя бы один помидор, ложку томатной пасты (в процессе термической обработки количество ликопина в томатах повышается) или стакан томатного сока.

Кроме томатов и яблок, в списке продуктов, полезных для восстановления упругости и эластичности структур легких, врач-диетолог перечислил яйца, оливковое масло, авокадо.