По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, одна из основных проблем при коронавирусной инфекции — избыточная реакция организма на действие вируса.
- Если реакция избыточна, мы имеем избыточный отек, избыточное воспаление, избыточное поражение, резкое уменьшение дыхательной поверхности, резкое ухудшение состояния — то есть все то, что мы называем тяжелым течением ковида. В данном случае антиоксиданты и противоспалительные факторы приобретают особое значение. В данном случае томаты и (содержащийся в них) ликопин — один из каротиноидов, обладающих выраженным противоспалительным действием. Яблоки — (содержащийся в них) кверцитин тоже обладают выраженным противоспалительным действием, — рассказал Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео которой
Доктор привел в пример результаты китайского исследования, которое проводилось с участием пациентов с хроническими поражениями легких — в частности, с бронхитом курильщика. Они показали, что добавление помидоров в ежедневный рацион помогает ускорить восстановление функции легких.
- Люди, отказавшиеся от курения, еще много лет страдают от остаточных явлений так называемого бронхита курильщика. И для ускорения выведения из этого состояния использовали томаты. Оказалось, что, если употреблять хотя бы два помидора в день, восстановление функции легких значительно улучшается, — уточнил доктор медицинский наук Гинзбург.
По его словам, томаты также полезны и для пожилых людей. Ученые выяснили, что томаты могут защищать от возрастной инволюции (обратное развитие — Прим. ред.) легких, которая приводит с годами к дыхательной недостаточности. Для защиты доктор посоветовал включать в свой ежедневный рацион хотя бы один помидор, ложку томатной пасты (в процессе термической обработки количество ликопина в томатах повышается) или стакан томатного сока.
Кроме томатов и яблок, в списке продуктов, полезных для восстановления упругости и эластичности структур легких, врач-диетолог перечислил яйца, оливковое масло, авокадо.
Кому нельзя есть помидоры
Ранее диетолог Елена Кален рассказывала, кому стоит быть особо осторожным с употреблением томатов.
При аллергии. Помидоры — известный аллерген, поэтому если наблюдается зуд и сыпь после их употребления, овощ стоит исключить из рациона.
При заболеваниях почек. Помидоры богаты оксалатами, которые в норме выводятся из организма. Если есть проблемы с почками, метаболизм или выведение оксалатов из организма может быть затруднено. Эти элементы начинают откладываться в организме, что приводит к образованию камней в почках.
При заболеваниях ЖКТ. Помидоры содержат два типа кислот — яблочную и лимонную, которые могут вызывать изжогу при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В норме желудок вырабатывает соляную кислоту, но если есть нарушения кислотности желудка, соляной кислоты в ответ на томаты может вырабатываться слишком много. Ее избыток забрасывается в пищевод и может вызвать чувство жжения в груди.
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