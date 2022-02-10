Кашель: причины, как лечить
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Кашель принято считать симптомом простудного заболевания, гриппа или коронавируса. Однако это далеко не все причины, которые могут заставить человека кашлять.

Терапевт «СМ-Клиники» Вера Сухова рассказала, какие еще болезни провоцируют кашель, до чего он может довести и как его вылечить.

Вера Сухова

Вера Сухова

Медицина

Врач-терапевт

Кашель — это защитный рефлекс, который обеспечивает проходимость дыхательных путей и помогает вовремя очистить их от инородных тел, слизи, частиц пыли.

Причины кашля

Однако сухой раздражающий кашель, который становится чрезмерным и непродуктивным, теряет свою роль и может сильно снижать качество жизни. По статистике такой кашель на первом месте среди всех жалоб при острых респираторных инфекциях, с которыми взрослые приходят к врачу.

В зависимости от локализации патологического процесса причины появления сухого кашля можно разделить на две основные группы.

Бронхолегочные причины

То есть это заболевания непосредственно легких и/или бронхов:

В результате воспаления в бронхах начинает скапливаться мокрота, которая мешает свободному прохождению воздуха по дыхательным путям.

В зависимости от степени густоты мокроты и от диаметра пораженных бронхов кашель может сопровождаться выделением мокроты, а может быть и сухим (непродуктивным).

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Внелегочные причины

Заболевания лор-органов:

  • тонзиллит — воспаление миндалин глоточного кольца,

  • ларингит — воспаление гортани,

  • фарингит — воспаление слизистой оболочки глотки,

  • ринит — воспаление слизистой оболочки носа,

  • фронтит — воспаление придаточных или лобных пазух носа,

  • гайморит — воспаление верхнечелюстной (гайморовой) пазухи носа,

  • трахеит — воспаление слизистой трахеи.

Заболевания сердечно-сосудистой системы:

  • хроническая сердечная недостаточность,

  • тромбоэмболия ветвей легочной артерии,

  • легочная гипертензия.

Инфекционные болезни:

  • коклюш,

  • грипп,

  • ОРВИ.

Другие причины:

  • курение;

  • воздействие на дыхательные пути раздражающих реагентов, бытовой химии, инсектицидов;

  • прием лекарственных средств, которые могут иметь побочные реакции в виде кашля;

  • патология органов средостения — это органы, которые располагаются между правой и левой плевральными полостями: восходящие и нисходящие отделы аорты, сердце, тимус, трахея и главные бронхи, крупные вены, нервы, лимфатические узлы;

  • сухой воздух в комнате — горло пересыхает и вы просыпаетесь среди ночи из-за приступа кашля;

  • гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или кислотный рефлюкс — это недуг, при котором кислое содержимое желудка перемещается обратно в пищевод.

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Последствия долгого кашля

Сухой кашель имеет приступообразный лающий характер, часто вызывает болезненные ощущения в грудной клетке и усиливается ночью. Приступ заканчивается выделением плотного комочка слизи, что не облегчает состояние человека.

Такой изнуряющий кашель может вызвать слабость, утомляемость, ухудшение аппетита и сна, головные боли, снижение физической и умственной активности, перенапряжение мышц в области ребер, грудины и брюшного пресса.

Кроме того, частые приступы кашля могут привести к таким осложнениям, как рвота, кровоизлияние в конъюнктиве глаз, ларингит (осиплость или потеря голоса), переломы ребер (особенно у пожилых людей с остеопорозом) недержание мочи, паховые грыжи. Все это доставляет немало беспокойства не только кашляющему человеку, но и его окружению.

Как лечить кашель и когда бежать ко врачу

Схема лекарственной терапии составляется с учетом причины кашля, его характера и продолжительности. Она включает немедикаментозные и медикаментозные методы.

К первым относятся:

  1. Пить побольше жидкости для разжижения мокроты при ОРВИ;

  2. Отрегулировать уровень влажности воздуха в комнате — он должен быть не ниже 60 процентов;

  3. Отказаться от курения;

  4. По согласованию с врачом — отменить препараты, которые провоцируют сухой кашель;

  5. Физиотерапия;

  6. Дренажный массаж.

Это можно делать самостоятельно без обращения к врачу. Но если это не помогает в течение 2-х дней, то необходимо обратиться за дообследованием и подбором медикаментозной терапии к специалисту.

Если сухой надсадный кашель продолжается более 2-х дней, то это требует более углубленного обследования для определения его причины.

Поэтому необходимо обратиться к врачу-терапевту или пульмонологу. В этом случае в зависимости от клинической ситуации, назначают лабораторные и инструментальные исследования, а затем подбирают терапию.

Дарья Балясникова