Кашель принято считать симптомом простудного заболевания, гриппа или коронавируса. Однако это далеко не все причины, которые могут заставить человека кашлять.
Терапевт «СМ-Клиники» Вера Сухова рассказала, какие еще болезни провоцируют кашель, до чего он может довести и как его вылечить.
Вера Сухова
Медицина
Врач-терапевт
Кашель — это защитный рефлекс, который обеспечивает проходимость дыхательных путей и помогает вовремя очистить их от инородных тел, слизи, частиц пыли.
Причины кашля
Однако сухой раздражающий кашель, который становится чрезмерным и непродуктивным, теряет свою роль и может сильно снижать качество жизни. По статистике такой кашель на первом месте среди всех жалоб при острых респираторных инфекциях, с которыми взрослые приходят к врачу.
В зависимости от локализации патологического процесса причины появления сухого кашля можно разделить на две основные группы.
Бронхолегочные причины
То есть это заболевания непосредственно легких и/или бронхов:
бронхит,
пневмония,
альвеолит,
хронический обструктивный бронхит,
туберкулез,
В результате воспаления в бронхах начинает скапливаться мокрота, которая мешает свободному прохождению воздуха по дыхательным путям.
В зависимости от степени густоты мокроты и от диаметра пораженных бронхов кашель может сопровождаться выделением мокроты, а может быть и сухим (непродуктивным).
Внелегочные причины
Заболевания лор-органов:
тонзиллит — воспаление миндалин глоточного кольца,
ларингит — воспаление гортани,
фарингит — воспаление слизистой оболочки глотки,
ринит — воспаление слизистой оболочки носа,
фронтит — воспаление придаточных или лобных пазух носа,
гайморит — воспаление верхнечелюстной (гайморовой) пазухи носа,
трахеит — воспаление слизистой трахеи.
Заболевания сердечно-сосудистой системы:
хроническая сердечная недостаточность,
тромбоэмболия ветвей легочной артерии,
легочная гипертензия.
Инфекционные болезни:
коклюш,
грипп,
ОРВИ.
Другие причины:
курение;
воздействие на дыхательные пути раздражающих реагентов, бытовой химии, инсектицидов;
прием лекарственных средств, которые могут иметь побочные реакции в виде кашля;
патология органов средостения — это органы, которые располагаются между правой и левой плевральными полостями: восходящие и нисходящие отделы аорты, сердце, тимус, трахея и главные бронхи, крупные вены, нервы, лимфатические узлы;
сухой воздух в комнате — горло пересыхает и вы просыпаетесь среди ночи из-за приступа кашля;
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или кислотный рефлюкс — это недуг, при котором кислое содержимое желудка перемещается обратно в пищевод.
Последствия долгого кашля
Сухой кашель имеет приступообразный лающий характер, часто вызывает болезненные ощущения в грудной клетке и усиливается ночью. Приступ заканчивается выделением плотного комочка слизи, что не облегчает состояние человека.
Такой изнуряющий кашель может вызвать слабость, утомляемость, ухудшение аппетита и сна, головные боли, снижение физической и умственной активности, перенапряжение мышц в области ребер, грудины и брюшного пресса.
Кроме того, частые приступы кашля могут привести к таким осложнениям, как рвота, кровоизлияние в конъюнктиве глаз, ларингит (осиплость или потеря голоса), переломы ребер (особенно у пожилых людей с остеопорозом) недержание мочи, паховые грыжи. Все это доставляет немало беспокойства не только кашляющему человеку, но и его окружению.
Как лечить кашель и когда бежать ко врачу
Схема лекарственной терапии составляется с учетом причины кашля, его характера и продолжительности. Она включает немедикаментозные и медикаментозные методы.
К первым относятся:
Пить побольше жидкости для разжижения мокроты при ОРВИ;
Отрегулировать уровень влажности воздуха в комнате — он должен быть не ниже 60 процентов;
Отказаться от курения;
По согласованию с врачом — отменить препараты, которые провоцируют сухой кашель;
Физиотерапия;
Дренажный массаж.
Это можно делать самостоятельно без обращения к врачу. Но если это не помогает в течение 2-х дней, то необходимо обратиться за дообследованием и подбором медикаментозной терапии к специалисту.
Если сухой надсадный кашель продолжается более 2-х дней, то это требует более углубленного обследования для определения его причины.
Поэтому необходимо обратиться к врачу-терапевту или пульмонологу. В этом случае в зависимости от клинической ситуации, назначают лабораторные и инструментальные исследования, а затем подбирают терапию.
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