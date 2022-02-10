Последствия долгого кашля

Сухой кашель имеет приступообразный лающий характер, часто вызывает болезненные ощущения в грудной клетке и усиливается ночью. Приступ заканчивается выделением плотного комочка слизи, что не облегчает состояние человека.

Такой изнуряющий кашель может вызвать слабость, утомляемость, ухудшение аппетита и сна, головные боли, снижение физической и умственной активности, перенапряжение мышц в области ребер, грудины и брюшного пресса.

Кроме того, частые приступы кашля могут привести к таким осложнениям, как рвота, кровоизлияние в конъюнктиве глаз, ларингит (осиплость или потеря голоса), переломы ребер (особенно у пожилых людей с остеопорозом) недержание мочи, паховые грыжи. Все это доставляет немало беспокойства не только кашляющему человеку, но и его окружению.

Как лечить кашель и когда бежать ко врачу

Схема лекарственной терапии составляется с учетом причины кашля, его характера и продолжительности. Она включает немедикаментозные и медикаментозные методы.

К первым относятся:

Пить побольше жидкости для разжижения мокроты при ОРВИ; Отрегулировать уровень влажности воздуха в комнате — он должен быть не ниже 60 процентов; Отказаться от курения; По согласованию с врачом — отменить препараты, которые провоцируют сухой кашель; Физиотерапия; Дренажный массаж.

Это можно делать самостоятельно без обращения к врачу. Но если это не помогает в течение 2-х дней, то необходимо обратиться за дообследованием и подбором медикаментозной терапии к специалисту.

Если сухой надсадный кашель продолжается более 2-х дней, то это требует более углубленного обследования для определения его причины.

Поэтому необходимо обратиться к врачу-терапевту или пульмонологу. В этом случае в зависимости от клинической ситуации, назначают лабораторные и инструментальные исследования, а затем подбирают терапию.