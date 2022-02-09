Помогает лучше расслабиться

Кожа — граница-контакт человека с миром. На нашей коже всегда есть какая-то одежда, но и ей периодически нужен отдых. Когда спишь голышом, можно дышать всей поверхностью кожи, более тонко чувствовать. Например, лучше ощущать, как вы отдаете свой вес поверхности кровати. Это дает возможность на более глубоком уровне расслабиться и снять напряжение.

Не позволяет телу перегреваться

Соприкосновение кожи с постельным бельем может давать ощущение прохлады. Во время засыпания температура тела постепенно снижается, что полезно для погружения в фазу глубокого сна. Надевая ночные одежды, мы можем нарушить температурный режим и сделать свой сон беспокойным. В итоге, утром будет трудно проснуться и почувствовать себя отдохнувшим за ночь. А это обязательно скажется на внешнем виде.

В спальне рекомендуется поддерживать температуру воздуха около 18 градусов. Если она будет выше, плюс еще одеяло и пижама — все это может мешать нормальному засыпания, а иногда и вовсе приводить к бессоннице.

Помогает худеть и снижать сахар в крови

Этот плюс следует из предыдущего. Согласно исследованиям швейцарских ученых, когда нет ночного перегревания, в организме ускоряется обмен веществ, понижается уровень сахара в крови. Ответственные за эти процессы гормоны лептин и адипонектин, которые помогают сбалансировать инсулин, «любят» прохладу. Поэтому сон без одежды можно даже считать частью профилактики сахарного диабета 2-го типа и помощником в борьбе с избыточным весом.