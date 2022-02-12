- Мультфильмы — это первое, что видит ребенок, приобщаясь к искусству кино, — рассказала «Доктору Питеру» психолог Кира Макарова. — Мультфильм — доходчивый способ донести до ребенка важные вопросы , один из способов формирования личности, если хотите.

Поэтому совсем запрещать мультфильмы не стоит. Равно как и жестко регламентировать время их просмотра.

- Ребенок в развитии мышления проходит путь от наглядно-действенного, через наглядно образное к абстрактному, образы героев будут влиять на гармоничное развитие личности, — подчеркнула психолог.

Но не любой мультфильм сделает из ребенка гармоничного взрослого. Чтобы развивать способности и формировать личность, у мультфильма обязательно должен быть сюжет .

- Быстрые мелькающие картинки, много действий, движения, но при этом практически полное отсутствие сюжета, или очень примитивный сюжет, конечно, никакому развитию не способствуют, — предупреждает Кира Макарова. — Это всего лишь провождение времени.