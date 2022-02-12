Кто-то не дает детям вовсе смотреть мультфильмы, кто-то разрешает часами перебирать их в онлайн-сервисах, кто-то включает телевизор фоном. Сколько родителей — столько мнений. Некоторые отмечают, что уже повзрослевшие дети, которым не ограничивали доступ к мультфильмам, выросли более спокойными, даже в какой-то степени более развитыми, чем те, кто пережил запреты.
Кира Макарова
Психология
Клинический психолог, психолог-консультант.www.instagram.com/kiravladi_psychologist/
- Мультфильмы — это первое, что видит ребенок, приобщаясь к искусству кино, — рассказала «Доктору Питеру» психолог Кира Макарова. — Мультфильм — доходчивый способ донести до ребенка важные вопросы, один из способов формирования личности, если хотите.
Поэтому совсем запрещать мультфильмы не стоит. Равно как и жестко регламентировать время их просмотра.
- Ребенок в развитии мышления проходит путь от наглядно-действенного, через наглядно образное к абстрактному, образы героев будут влиять на гармоничное развитие личности, — подчеркнула психолог.
Но не любой мультфильм сделает из ребенка гармоничного взрослого. Чтобы развивать способности и формировать личность, у мультфильма обязательно должен быть сюжет.
- Быстрые мелькающие картинки, много действий, движения, но при этом практически полное отсутствие сюжета, или очень примитивный сюжет, конечно, никакому развитию не способствуют, — предупреждает Кира Макарова. — Это всего лишь провождение времени.
Что должно быть в хорошем мультфильме
Сюжет должен нести в себе линию событий, связанных между собой и отражающих картину мира.
Показывать, как выстраивать отношения с другими, учить дружить, развивать стремление к общению, желание иметь друзей, впоследствии семью.
Учить детей быть самостоятельными, добрыми, смелыми, уметь доверять миру.
В нем должна быть мораль, победа добра над злом.
- Важной целью мультфильма является еще и обучение игре, умению воплощать и придумывать сюжеты игры, без которой развитие ребенка затормаживается, — говорит Кира Макарова.
Но предупреждает, что мультфильм все же не замена игре. Кроме того, в мультфильме категорически не должно быть сцен жестокого насилия, злых драк и конфликтов, уничтожения героев — неважно, злых или добрых.
- Насилие — это тревожность, агрессия, страхи, — предупреждает психолог. — Это способно отразиться не только в детском возрасте, но и во взрослом.
Исключить стоит мультфильмы, где есть сцены с опасными для жизни ситуациями, из которых герой всегда выходит невредимым: 10 жизней персонажа, его падения с высоких скал или попадание под машину, после чего он встает и идет дальше.
- Это способствует постоянному психозу, а не гармонии и развитию, — объясняет Кира Макарова. — Потому что ценность жизнь — это важнейший постулат воспитания.
Еще одно требование к мультикам — главные герои сюжета не должны быть отрицательными персонажами.
- Также персонажи не должны выглядеть надуманно страшно и уродливо — это тоже травмирует психику, — предупреждает психолог. — Главные положительные герои должны показывать ребенку, что жизнь состоит из разных ситуаций, но всегда есть место для проявления любви, дружбы и помощи.
Чтобы вырасти гармоничным взрослым, надо в детстве смотреть мультфильмы, где у героев есть любимое дело, они не живут в праздности и только развлекаются, иначе происходит искажение картины мира.
- Просмотр мультфильмов — это деятельность, обучающие моменты, которые напрямую влияют на личность, — говорит Макарова.
Казалось бы, в мире еще не сняли мультфильмы, которые бы соответствовали всем требованиям. Кира Макарова назвала рисованные ленты, которые по ее мнению можно рекомендовать к просмотру:
- «Король-Лев», «Немо», «Крокодил Гена», «Побег из курятника», «Суперсемейка» — отличные мультфильмы, — считает психолог.
Какие мультфильмы выбирать для ребенка — советские или современные — дело родителей, ценности все равно не меняются.
- Важно помнить о том, что мультфильм должен быть качественным, выполненным лучшими художниками и по-прежнему сеять разумное, доброе, вечное, — подводит итог Кира Макарова. И рекомендует все же ограничивать время просмотра мультфильмов, но не запрещать, а отвлекать. Запрет вызовет только протест.
А еще надо понимать, что в агрессии, желании мучить и обижать кого-то виноваты не только мультфильмы.
- В любом случае, ответственность за своего ребенка, за формирование и развитие личности до 12-13 лет несет семья, родители, именно они отвечают за то, мучает их ребенок кошечек или нет. Все, как у Высоцкого: «значит нужные книги ты в детстве читал…» Ни один психолог своими рекомендациями не снимет ответственность с родителей, — говорит Кира Макарова. — Вот этот тезис здесь главный, на мой взгляд.
Злыми и агрессивными люди вырастают от того, что окружающие поддерживают такой взгляд на жизнь и при этом очень мало проявляют к ребенку безусловной любви.
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