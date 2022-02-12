Как на взрослых влияют мультфильмы из детства
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Кто-то не дает детям вовсе смотреть мультфильмы, кто-то разрешает часами перебирать их в онлайн-сервисах, кто-то включает телевизор фоном. Сколько родителей — столько мнений. Некоторые отмечают, что уже повзрослевшие дети, которым не ограничивали доступ к мультфильмам, выросли более спокойными, даже в какой-то степени более развитыми, чем те, кто пережил запреты.

Кира Макарова

Психология

Клинический психолог, психолог-консультант.

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- Мультфильмы — это первое, что видит ребенок, приобщаясь к искусству кино, — рассказала «Доктору Питеру» психолог Кира Макарова. — Мультфильм — доходчивый способ донести до ребенка важные вопросы, один из способов формирования личности, если хотите.

Поэтому совсем запрещать мультфильмы не стоит. Равно как и жестко регламентировать время их просмотра.

- Ребенок в развитии мышления проходит путь от наглядно-действенного, через наглядно образное к абстрактному, образы героев будут влиять на гармоничное развитие личности, — подчеркнула психолог.

Но не любой мультфильм сделает из ребенка гармоничного взрослого. Чтобы развивать способности и формировать личность, у мультфильма обязательно должен быть сюжет.

- Быстрые мелькающие картинки, много действий, движения, но при этом практически полное отсутствие сюжета, или очень примитивный сюжет, конечно, никакому развитию не способствуют, — предупреждает Кира Макарова. — Это всего лишь провождение времени.

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Что должно быть в хорошем мультфильме

  • Сюжет должен нести в себе линию событий, связанных между собой и отражающих картину мира.

  • Показывать, как выстраивать отношения с другими, учить дружить, развивать стремление к общению, желание иметь друзей, впоследствии семью.

  • Учить детей быть самостоятельными, добрыми, смелыми, уметь доверять миру.

  • В нем должна быть мораль, победа добра над злом.

- Важной целью мультфильма является еще и обучение игре, умению воплощать и придумывать сюжеты игры, без которой развитие ребенка затормаживается, — говорит Кира Макарова.

Но предупреждает, что мультфильм все же не замена игре. Кроме того, в мультфильме категорически не должно быть сцен жестокого насилия, злых драк и конфликтов, уничтожения героев — неважно, злых или добрых.

- Насилие — это тревожность, агрессия, страхи, — предупреждает психолог. — Это способно отразиться не только в детском возрасте, но и во взрослом.

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Исключить стоит мультфильмы, где есть сцены с опасными для жизни ситуациями, из которых герой всегда выходит невредимым: 10 жизней персонажа, его падения с высоких скал или попадание под машину, после чего он встает и идет дальше.

- Это способствует постоянному психозу, а не гармонии и развитию, — объясняет Кира Макарова. — Потому что ценность жизнь — это важнейший постулат воспитания.

Еще одно требование к мультикам — главные герои сюжета не должны быть отрицательными персонажами.

- Также персонажи не должны выглядеть надуманно страшно и уродливо — это тоже травмирует психику, — предупреждает психолог. — Главные положительные герои должны показывать ребенку, что жизнь состоит из разных ситуаций, но всегда есть место для проявления любви, дружбы и помощи.

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Чтобы вырасти гармоничным взрослым, надо в детстве смотреть мультфильмы, где у героев есть любимое дело, они не живут в праздности и только развлекаются, иначе происходит искажение картины мира.

- Просмотр мультфильмов — это деятельность, обучающие моменты, которые напрямую влияют на личность, — говорит Макарова.

Казалось бы, в мире еще не сняли мультфильмы, которые бы соответствовали всем требованиям. Кира Макарова назвала рисованные ленты, которые по ее мнению можно рекомендовать к просмотру:

- «Король-Лев», «Немо», «Крокодил Гена», «Побег из курятника», «Суперсемейка» — отличные мультфильмы, — считает психолог.

Какие мультфильмы выбирать для ребенка — советские или современные — дело родителей, ценности все равно не меняются.

- Важно помнить о том, что мультфильм должен быть качественным, выполненным лучшими художниками и по-прежнему сеять разумное, доброе, вечное, — подводит итог Кира Макарова. И рекомендует все же ограничивать время просмотра мультфильмов, но не запрещать, а отвлекать. Запрет вызовет только протест.

А еще надо понимать, что в агрессии, желании мучить и обижать кого-то виноваты не только мультфильмы.

- В любом случае, ответственность за своего ребенка, за формирование и развитие личности до 12-13 лет несет семья, родители, именно они отвечают за то, мучает их ребенок кошечек или нет. Все, как у Высоцкого: «значит нужные книги ты в детстве читал…» Ни один психолог своими рекомендациями не снимет ответственность с родителей, — говорит Кира Макарова. — Вот этот тезис здесь главный, на мой взгляд.

Злыми и агрессивными люди вырастают от того, что окружающие поддерживают такой взгляд на жизнь и при этом очень мало проявляют к ребенку безусловной любви.

Алена Безменова