После перенесенного COVID-19 человеку нужно время на восстановление. В это время особенно важно следить за питанием, в том числе — тщательно выбирать напитки.

По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, лучше всего после коронавируса, как и во время болезни, пить побольше простой воды. Про некоторые другие напитки на время лучше забыть.

Так, специалист советует переболевшим отказаться от крепкого кофе и черного чая, пакетированных соков и сладких газированных лимонадов.

А вот самодельные морсы и настой из зеленого чая могут ускорить процесс восстановления.

Настой нужно делать так: заварить две столовые ложки чая на полтора литра воды, добавить туда дольки апельсина, клюкву и яблоко без кожуры. Сахар в такой напиток лучше не класть. Настаивать такое питье нужно 40-50 минут. Пить настой нужно в теплом виде.