После перенесенного COVID-19 человеку нужно время на восстановление. В это время особенно важно следить за питанием, в том числе — тщательно выбирать напитки.
По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, лучше всего после коронавируса, как и во время болезни, пить побольше простой воды. Про некоторые другие напитки на время лучше забыть.
Так, специалист советует переболевшим отказаться от крепкого кофе и черного чая, пакетированных соков и сладких газированных лимонадов.
А вот самодельные морсы и настой из зеленого чая могут ускорить процесс восстановления.
Настой нужно делать так: заварить две столовые ложки чая на полтора литра воды, добавить туда дольки апельсина, клюкву и яблоко без кожуры. Сахар в такой напиток лучше не класть. Настаивать такое питье нужно 40-50 минут. Пить настой нужно в теплом виде.
Полезные для реабилитации морсы можно делать из клюквы и облепихи, рассказала Дюваль в интервью радио
Напитки, которые защищают от заражения
Есть напитки, которые снижают риск подхватить коронавирус. К ним, например, относиться кофе: люди, которые выпивают одну или больше чашек в день, на 10% реже заражаются COVID-19. Кроме того, выяснили ученые, убить коронавирус в слюне может обычный чай.
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После коронавируса организм ослаблен, поэтому диетологи рекомендуют максимально щадящее питание: отварные и протертые блюда, овощи и котлеты, приготовленные на пару, чуть подсушенный хлеб. Кроме того, в период реабилитации особенно важны продукты с пробиотиками. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
При этом как и во время болезни, так и после важно пить достаточно. При температуре надо пить до 100 мл жидкости на килограмм веса, и до 50 мл на кг веса — при кашле, насморке и ОРВИ без температуры. Речь идет о норме жидкости на килограмм нормальной массы тела человека — за минусом лишних килограммов. О других правилах лечения простуды и коронавируса можно прочитать ЗДЕСЬ.
Даже здоровому человеку имеет смысл отказаться от кофе, чая, соков и газировок в пользу воды. О том, как такое решение повлияет на здоровье, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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