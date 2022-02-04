Смертность от рака в мире растет. Лекарства от онкологических заболеваний пока не существует, но ученые продолжают заниматься поиском противораковых препаратов и выяснением, может ли быть реальная польза от уже существующих.
Витамин С или аскорбиновая кислота уже много десятилетий известен как играющий важную роль в процессах антиоксидантной защиты, биосинтезе коллагена, метаболизме некоторых аминокислот, и для усвоения железа.
О противораковом эффекте витамина С ученые впервые сообщили в 1959 году, а в 1970-х годах стало известно, что «аскорбинка» может снижать разрастание раковых клеток. Ученые всего мира в своих исследованиях уже много раз оценивали связь между витамином С и рисками развития рака. Появлялось и множество метаанализов, суммирующих эти исследования.
Ученые Сычуаньского университета Китая решили сделать всесторонний обзор взаимосвязи между витамином С и раком. Исследование опубликовано в конце января на открытой научной платформе
Эксперты детально и избирательно проанализировали 3 562 обзора и метаанализа и сделали выводы — насколько взаимосвязаны употребление витамина С и развитие разных видов онкологических заболеваний.
Витамин С и рак органов мочеполовой системы
Прием витамина С связан со снижением риска смертности от рака молочной железы, рецидива рака молочной железы, делают выводы ученые после изучения данных предыдущих исследований.
Незначительная связь была обнаружена между употреблением витамина С и риском развития рака рака мочевого пузыря и рака молочной железы.
- Мы обнаружили, что 50 мг аскорбиновой кислоты на 1000 ккал были связаны с 15% снижением риска рака эндометрия, а увеличение потребления витамина С на 150 мг с пищей в день было связано с уменьшением заболеваемости раком предстательной железы на 9%.
Также употребление витамина С снижает риски развития рака мочевого пузыря, рака предстательной железы и почечно-клеточного рака.
Витамин С и рак органов пищеварительной системы
Витамин С снижает риск развития рака пищевода, рака желудка, рака поджелудочной железы.
Незначительная связь была обнаружена между употреблением витамина С и заболеваемостью раком толстой кишки.
Анализ зависимости от дозы показал, что каждые 50 мг в день увеличения потребления витамина С были связаны со снижением риска рака пищевода на 13%, а каждые 100 мг в день увеличения потребления аскорбиновой кислоты — со снижением риска рака желудка на 26%.
Связь с другими видами рака
- Мы обнаружили существенную связь между потреблением аскорбиновой кислоты и снижением риска заболеваемости раком легких, — сообщают ученые.
Но прием витамина С никак не связан с риском развития неходжкинских лимфом.
Потребление витамина С было также связано с более низкой заболеваемостью опухолями шейки матки, раком эндометрия, раком пищевода.
Ученые отмечают, что витамин С не синтезируется в организме человека — получить его можно только с пищей или в виде препарата. Витамина С больше всего в цитрусовых, ягодах, помидорах, зеленых листовых овощах.
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