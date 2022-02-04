Смертность от рака в мире растет. Лекарства от онкологических заболеваний пока не существует, но ученые продолжают заниматься поиском противораковых препаратов и выяснением, может ли быть реальная польза от уже существующих.

Витамин С или аскорбиновая кислота уже много десятилетий известен как играющий важную роль в процессах антиоксидантной защиты, биосинтезе коллагена, метаболизме некоторых аминокислот, и для усвоения железа.

О противораковом эффекте витамина С ученые впервые сообщили в 1959 году, а в 1970-х годах стало известно, что «аскорбинка» может снижать разрастание раковых клеток. Ученые всего мира в своих исследованиях уже много раз оценивали связь между витамином С и рисками развития рака. Появлялось и множество метаанализов, суммирующих эти исследования.

Ученые Сычуаньского университета Китая решили сделать всесторонний обзор взаимосвязи между витамином С и раком. Исследование опубликовано в конце января на открытой научной платформе Frontiersin .

Эксперты детально и избирательно проанализировали 3 562 обзора и метаанализа и сделали выводы — насколько взаимосвязаны употребление витамина С и развитие разных видов онкологических заболеваний.