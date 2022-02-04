Врачи запретили покупать и привозить в Россию препарат для укола от спинальной мышечной атрофии (СМА) Марку Угрехелидзе. Причем родители мальчика не услышали внятных причин отказа. Прокуратура Краснодарского встретилась с отцом мальчика и начала проверку по факту этой истории.

О чем идет речь

Маленький Марк Угрехелидзе из Краснодара страдает от спинальной мышечной атрофии — это редкая болезнь, из-за которой у человека нарушается выработка белка, что приводит к постепенному отмиранию мышц.

В конце 2021 года в России был одобрен препарат для лечения СМА «Золгенсма» производства компании AveXis (группа Novartis). Он доставляет нужный ген в клетку с помощью специального вирус-вектора — и излечивает с одного укола, раз и навсегда.

Однако стоимость это препарата самая высокая в мире — от 2,1 млн. долларов.

Для спасения Марка нужно было собрать 121 миллион рублей. Сбор удалось закрыть к 31 января. Деньги собирали фонд экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и неравнодушные россияне.