Укол за 150 миллионов

В конце 2021 года в России был одобрен препарат «Золгенсма» производства компании AveXis (группа Novartis). Он отличается от «Спинразы» и «Рисдиплама» тем, что достаточно всего одной инъекции в вену. Он доставляет нужный ген в клетку с помощью специального вирус-вектора — и излечивает ребенка.

Однако стоимость это препарата самая высокая в мире — от 2,1 млн. долларов. Кроме того, он используется только у пациентов в возрасте до 2 лет, у которых нет проблем с дыханием.

Почему так дорого?

Возникает вопрос: если эти «волшебные» препараты способны остановить прогрессирование такого страшного заболевания как СМА, почему же они недоступны простым людям по цене? Все объясняется тем, что на разработку этих препаратов, проведение доклинических и клинических исследований уходят огромные деньги, а потребителей лекарства не так много, ведь больных СМА на самом деле очень мало. Именно потому стоимость его так велика.

Лечение препаратами, разрешенными на территории зарубежных стран, как правило, частично компенсируют страховые компании. В России лечение должны обеспечивать региональные бюджеты: после госпитализации и консилиума надо либо договориться с зарубежными клиниками и оплатить лечение там, либо закупить разрешенный в России препарат и обеспечить его введение на отечественных площадках.

Случаи, когда пациенты со СМА получили лечение за счет государства, можно пересчитать по пальцам.

Либо им просто повезло, и их взял благотворительный фонд, появился меценат, либо удалось получить бесплатные образцы препарата путем рандомного выбора, пока препарат не был еще зарегистрирован.