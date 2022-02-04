Собственное жилье с идеальным ремонтом «под себя» — звучит как мечта. Но цены на квартиры продолжают расти и расти, а застройщики в целях экономии все чаще делают упор на высотки — огромные дома-муравейники по 20-25 этажей, в которых может быть тысяча квартир. В крупных мегаполисах полно небоскребов: здание может так называться, если его высота больше ста метров (это примерно 33 этажа).
Однако постоянное нахождение в таких домах может спровоцировать различные проблемы как с физическим, так и психическим здоровьем, говорит врач Сергей Хомяков. Страдают нервная, сердечно-сосудистая система, может произойти сбой в работе внутренних органов. Особенно, если человек живет в небоскребе.
Если вы живете в таком доме временно, например, 2-3 месяца, то опасаться не стоит. Проблемы появляются, когда человек находится там постоянно. Так, например, психические расстройства могут появиться из-за постоянного большого скопления людей, нахождения на большой высоте (что несвойственно для человека).
«Окна в небоскребах как правило не открываются, приток воздуха идет только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций», — рассказал эксперт
У жителей высоток также может постоянно закладывать уши из-за подъема на лифтах. Это тоже нанесет вред здоровью. В таких постройках также фиксируют низкочастотные инфразвуковые колебания, которые способны негативно влиять на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, внутренних органов.
«Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце», — подытожил врач.
Еще одна проблема на рынке недвижимости — это обилие квартир-студий. Конечно, если вы молоды и планируете проживать одни, то, возможно, вам будет уютно. Но если вас двое, с вами живет собака или вы планируете завести ребенка, то жизнь в такой квартире превратится в кошмар. Ведь можно забыть о том, что такое личное пространство, а квартира из-за обилия мебели и вещей будет похожа на склад.
О том, что квартиры-студии и даже маленькие «однушки» опасны для жизни, еще несколько лет назад
Во-вторых, частое нахождение в маленьком помещении провоцирует хронический стресс. А такое состояние, как правило, приводит к появлению различных патологий — могут пострадать все системы организма.
Длительное нахождение в маленьком пространстве провоцирует конфликты в семьях. Все может закончиться домашним насилием или употреблением алкоголя и психотропных веществ. Страдают не только взрослые. По статистике дети, которые растут в маленьких квартирах, хуже учатся, имеют проблемы в общении со сверстниками, плохо концентрируются, вырастают нервными и конфликтными.
Комментарии21