Собственное жилье с идеальным ремонтом «под себя» — звучит как мечта. Но цены на квартиры продолжают расти и расти, а застройщики в целях экономии все чаще делают упор на высотки — огромные дома-муравейники по 20-25 этажей, в которых может быть тысяча квартир. В крупных мегаполисах полно небоскребов: здание может так называться, если его высота больше ста метров (это примерно 33 этажа).

Однако постоянное нахождение в таких домах может спровоцировать различные проблемы как с физическим, так и психическим здоровьем, говорит врач Сергей Хомяков. Страдают нервная, сердечно-сосудистая система, может произойти сбой в работе внутренних органов. Особенно, если человек живет в небоскребе.

Если вы живете в таком доме временно, например, 2-3 месяца, то опасаться не стоит. Проблемы появляются, когда человек находится там постоянно. Так, например, психические расстройства могут появиться из-за постоянного большого скопления людей, нахождения на большой высоте (что несвойственно для человека).

«Окна в небоскребах как правило не открываются, приток воздуха идет только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций », — рассказал эксперт РИА Новостям.

У жителей высоток также может постоянно закладывать уши из-за подъема на лифтах. Это тоже нанесет вред здоровью. В таких постройках также фиксируют низкочастотные инфразвуковые колебания, которые способны негативно влиять на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, внутренних органов.

«Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце», — подытожил врач.