Температура воздуха в квартире может меняться в зависимости от времени года и даже времени суток. Когда остывают батареи в межсезонье, мы мерзнем, включают отопление теплой осенью — мучаемся от духоты.

Отличается и микроклимат в разных помещениях квартиры — на кухне жарко от духовки и готовящейся еды, в ванной — влажно. Но какая температура воздуха наиболее полезна?