Температура воздуха в квартире может меняться в зависимости от времени года и даже времени суток. Когда остывают батареи в межсезонье, мы мерзнем, включают отопление теплой осенью — мучаемся от духоты.
Отличается и микроклимат в разных помещениях квартиры — на кухне жарко от духовки и готовящейся еды, в ванной — влажно. Но какая температура воздуха наиболее полезна?
Как температура воздуха в помещении влияет…
… на кожу
Сухой жаркий или холодный воздух одинаково неполезен. При повышенной температуре кожа становится стянутой, шелушится, может появиться зуд. Но и низкая температура в квартире может разрушать защитный кожный барьер, появляются микротрещинки, через которые могут проникнуть бактерии, провоцирующие воспаления.
… на сон
При температуре в квартире выше +25 градусов терморегуляция человека нарушается, он начинает больше потеть и хуже спать.
… на самочувствие
При повышенной температуре воздуха в помещении снижается работоспособность и возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Если в квартире прохладно, то могут обостриться хронические заболевания, повышается риск развития ринита, пневмонии и ангины.
Оптимальная температура в квартире варьируется в зависимости от сезона,
В холодное время года температура в помещении должна быть +18-24 градуса, летом — 20-28 тепла.
Елена Черненко
терапевт
Терапевтический стаж 10 лет, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
Врач-терапевт Елена Черненко отмечает, что в помещении, где человек спит, может быть чуть прохладнее, чем в других.
- В спальне оптимальная температура воздуха — 19-20 градусов, — поясняет врач-терапевт.
Также немаловажно поддерживать правильный уровень влажности в помещении. Слишком высокая влажность может стать причиной слабости. Она также может спровоцировать появление плесени.
Влажность и высокая температура в квартире могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем.
Евгений Комаровский
Медицина
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущийwww.instagram.com/doctor_komarovskiy/?hl=ru
- Оптимальные параметры воздуха для жилых помещений — температура 16–22°С, относительная влажность воздуха — 40–70%. Создайте комфорт в этих пределах. Холодно? Оденьтесь! —
По словам эксперта, в наших квартирах батареи центрального отопления обычно очень сушат воздух.
- Но даже с помощью увлажняющих приборов добиться влажности в 60% очень сложно. Поэтому, если у вас центральное отопление, но гигрометр показывает влажность 60%, то вам нужно убедиться в том, что он исправно работает, — дает совет Евгений Комаровский. — Для этого можно или попросить гигрометр у знакомых, чтобы сверить показания, или откалибровать собственный гигрометр. Берете, например, полотенце, опускаете его в воду, слегка отжимаете и заворачиваете в него гигрометр. Полотенце помещаете в полиэтиленовый пакет и оставляете на час. После этого вынимаете гигрометр — он должен показывать 96% влажности. Если это не так, докручиваете регулятор в правильное положение.
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