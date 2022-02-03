По мнению участников проекта, преднамеренное инфицирование помогает понять, как иммунитет отреагирует на заражение, динамику передачи, измерить, как долго продолжается выделение вируса.

Всего набрали 36 добровольцев, но у двоих обнаружили между скринингом и процедурой заражения антитела к COVID-19. В итоге до самого процесса дошли только 34 участника. Их поместили в отдельные изолированные палаты Королевской больницы в Лондоне с круглосуточным медицинским наблюдением. Участие в исследовании было не бесплатным. Каждый «подопытный» получил 4565 фунтов стерлингов — это около 475 тысяч рублей — и полное медицинское сопровождение. Но вопросы был не в деньгах, как признались участники.

- Мои родители не в восторге, — признался 18-летний студент из Швеции Аластер Фрейзер-Уркхарт. — Но я считаю, что преимущества такого исследования намного выше рисков. Даже если я серьезно заболею, это того стоит. Нам нужна информация, чтобы справиться с пандемией.

Заражение происходило через нос: добровольцам вводили жидкость, которая содержала вирус SARS-CoV-2 от больных людей. Заразились 18 человек их 34.