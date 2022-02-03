Возраст от 18 до 29, не из группы риска, без хронических заболеваний и лишнего веса — для довольно спорного эксперимента британские ученые набирали только здоровых добровольцев. Все прошли скрининг, чтобы исключить тяжелое течение ковида: анализы крови, спирометрию, рентген грудной клетки, — и подписали согласие, где перечислялись все риски.
- Экспериментальное заражение может помочь в разработке клинической политики, это бесценная информация для социальной пользы, которая компенсирует личные риски добровольцев, — уверены авторы исследования. Поэтому в этической стороне они не сомневались, хотя и заручились всевозможными разрешениями на эксперимент.
По мнению участников проекта, преднамеренное инфицирование помогает понять, как иммунитет отреагирует на заражение, динамику передачи, измерить, как долго продолжается выделение вируса.
Всего набрали 36 добровольцев, но у двоих обнаружили между скринингом и процедурой заражения антитела к COVID-19. В итоге до самого процесса дошли только 34 участника. Их поместили в отдельные изолированные палаты Королевской больницы в Лондоне с круглосуточным медицинским наблюдением. Участие в исследовании было не бесплатным. Каждый «подопытный» получил 4565 фунтов стерлингов — это около 475 тысяч рублей — и полное медицинское сопровождение. Но вопросы был не в деньгах, как признались участники.
- Мои родители не в восторге, — признался 18-летний студент из Швеции Аластер Фрейзер-Уркхарт. — Но я считаю, что преимущества такого исследования намного выше рисков. Даже если я серьезно заболею, это того стоит. Нам нужна информация, чтобы справиться с пандемией.
Заражение происходило через нос: добровольцам вводили жидкость, которая содержала вирус SARS-CoV-2 от больных людей. Заразились 18 человек их 34.
- Это частота инфицирования соответствует установленным протоколам с 50-70 процентов для популяции, — объяснил один из авторов исследования, доктор Кристофер Чиу из Имперского колледжа Лондона в препринте (рукописи без рецинзирования, — прим. авт.) исследования в журнале
Судя по результатам, чаще все же заболевали женщины. На старте эксперимента было 26 мужчин и 10 женщин, по итогам заразились 12 мужчин (то есть меньше 50 процентов) и 6 женщин (больше 50 процентов).
У большинства заразившихся, у 16 из 18, появились симптомы простуды:
насморк,
боль в горле,
кашель,
лихорадка,
головная боль.
Некоторые из проявлений COVID-19 на тот момент еще не значились в первоначальном перечне.
- У 13 добровольцев временно пропали чувство вкуса и обоняние, — уточнил данные Кристофер Чиу. — У 12 они восстановились в течение 90 дней, однако двоим потребовалось для этого лечение гормонами. У одного участника вкус и обоняние отсутствовали более 180 дней.
Как вирус продвигался по организму
Через 40 часов после заражения вирус уже обнаруживался в слизистой ротоглотки;
Через 58 часов он появился в носу и носоглотке.
Через 112 часов вирус достиг максимума в ротоглотке.
Через 148 часов — пик вирусной нагрузки в носу и носоглотке. При этом пиковые значения были выше в носу, а не во рту.
10 дней длилась способность вируса выделяться из организма. От тяжести течения интенсивность выделения не зависела.
Симптомы начинали развиваться в течение 42 часов от момента заражения. Оказалось, что обозначенный ранее инкубационный период в 2-14 дней скорее ошибочный.
Ни у кого из участников не развилась пневмония. В карантине они находились не менее 14 дней после заражения. Однако для некоторых срок пришлось продлить на 5 дополнительных дней, так как они продолжали выделять вирус, пусть и не в значительном количестве.
- Запланировано последующее наблюдение в течении 1 года, чтобы оценить длительные симптомы: обоняние и неврологическую дисфункцию, — уточнили британские ученые.
Кстати, среди тех, кто якобы не заразился, вирус низкого уровня все же обнаружили. В носу он был у 3 участников, в горле — у 6. Но он не вызвал заболевания.
Эта же группа ученых планирует запустить еще одно исследование с вариантом «дельта». Но теперь будут работать с привитыми добровольцами. Чтобы понять механику вируса у тех, кто прошел иммунизацию.
Ирина Якутенко
биология
молекулярный биолог
«Все разговоры о выводах вышедшего исследования уже устарели: омикрон явно планирует радикально приблизить стадию перехода в эндемическую фазу, перезаражав вообще всех, особенно в странах, где к ограничениям относятся формально.
Появись эта работа раньше, ее итоги могли бы что-то изменить, повлияв на многие решения по внедрению тех или иных мер и протоколов лечения. Другие подобные работы помогли бы ученым на самых ранних стадиях отсечь неэффективные вакцины, сосредоточившись на тех, которые работают. Но, как бы то ни было, британское исследование наверняка вновь запустит пропавшую было из сферы общественного внимания дискуссию о том, допустимы ли эксперименты по намеренному заражению, и перевешивает ли их очевидный возможный риск вред от неправильных действий властей и врачей, которые стоят миллионы жизней».
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